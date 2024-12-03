Защитные стекла для Nintendo Switch 2 обнаружены на Alibaba

Ещё одна порция слухов о Nintendo Switch 2! В сети появились фотографии, якобы запечатлевшие корпус новой консоли и защитное стекло – снимки появились на Alibaba (1688.com) и быстро разлетелись по Reddit. Насколько правдивы эти изображения – большой вопрос, но сама частота утечек говорит о том, что консоль всё чаще попадает в руки к людям, не имеющим отношения к её разработке. Это, в свою очередь, повышает вероятность скорого официального анонса. Ждать уже порядком надоело – и нам, журналистам, и, конечно, игрокам. Первые слухи появились много лет назад!

Тем не менее, японская компания обещала представить новинку (которую мы неофициально называем Switch 2) до марта 2025 года, то есть до конца своего финансового года. Это спустя восемь лет после релиза оригинальной Switch.

Кратко о том, что мы знаем о технических характеристиках Nintendo Switch 2. Предполагается, что «сердцем» консоли станет чип NVIDIA Tegra T239. Он должен объединять графический процессор на базе архитектуры Ampere с 1280 ядрами CUDA и 8-ядерный процессор ARM Cortex A78. Оперативной памяти будет 12 ГБ LPDDR5 (два модуля по 6 ГБ каждый), а встроенной – 256 ГБ. Это значительное улучшение по сравнению с оригинальным Switch: оперативки втрое больше, а встроенной памяти – в восемь раз! Даже по сравнению с OLED-версией Switch прирост внушительный – в четыре раза.

Ожидается, что чипсет NVIDIA будет поддерживать технологии NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) и, возможно, даже Ray Reconstruction (трассировку лучей). А вот поддержка генерации кадров, скорее всего, отсутствует.

На бумаге Nintendo Switch 2 будет слабее, чем Xbox Series S, – самой младшей из консолей текущего поколения. Однако, учитывая оптимизацию игр под конкретное железо, Switch 2 может показать себя гораздо лучше, чем предполагают её технические характеристики.