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Защитные стекла для Nintendo Switch 2 обнаружены на Alibaba

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.12.2024
727 Просмотров 0
Защитные стекла для Nintendo Switch 2 обнаружены на Alibaba

Ещё одна порция слухов о Nintendo Switch 2! В сети появились фотографии, якобы запечатлевшие корпус новой консоли и защитное стекло – снимки появились на Alibaba (1688.com) и быстро разлетелись по Reddit. Насколько правдивы эти изображения – большой вопрос, но сама частота утечек говорит о том, что консоль всё чаще попадает в руки к людям, не имеющим отношения к её разработке. Это, в свою очередь, повышает вероятность скорого официального анонса. Ждать уже порядком надоело – и нам, журналистам, и, конечно, игрокам. Первые слухи появились много лет назад!

Тем не менее, японская компания обещала представить новинку (которую мы неофициально называем Switch 2) до марта 2025 года, то есть до конца своего финансового года. Это спустя восемь лет после релиза оригинальной Switch.

стекла для Nintendo Switch 2

Кратко о том, что мы знаем о технических характеристиках Nintendo Switch 2. Предполагается, что «сердцем» консоли станет чип NVIDIA Tegra T239. Он должен объединять графический процессор на базе архитектуры Ampere с 1280 ядрами CUDA и 8-ядерный процессор ARM Cortex A78. Оперативной памяти будет 12 ГБ LPDDR5 (два модуля по 6 ГБ каждый), а встроенной – 256 ГБ. Это значительное улучшение по сравнению с оригинальным Switch: оперативки втрое больше, а встроенной памяти – в восемь раз! Даже по сравнению с OLED-версией Switch прирост внушительный – в четыре раза.

Ожидается, что чипсет NVIDIA будет поддерживать технологии NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) и, возможно, даже Ray Reconstruction (трассировку лучей). А вот поддержка генерации кадров, скорее всего, отсутствует.

На бумаге Nintendo Switch 2 будет слабее, чем Xbox Series S, – самой младшей из консолей текущего поколения. Однако, учитывая оптимизацию игр под конкретное железо, Switch 2 может показать себя гораздо лучше, чем предполагают её технические характеристики.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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