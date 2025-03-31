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Умные часы и браслетыЭлектроника и техника

Samsung, судя по всему, завершает разработку Galaxy Watch 8

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.03.2025
479 Просмотров 0
Samsung, судя по всему, завершает разработку Galaxy Watch 8

Появились первые конкретные сведения о новом поколении умных часов Samsung – Galaxy Watch 8. В сети появилось тестовое программное обеспечение новых часов. Это указывает на то, что разработка устройства подходит к концу. Кроме того, стали известны номера моделей. Из этого следует, что Galaxy Watch 8 выпустят в двух версиях: с поддержкой Bluetooth и LTE.

Ранее Samsung использовала номера моделей SM-L310 и SM-L315 в серии Galaxy Watch 7. Теперь же новые модели имеют такие коды, как SM-L320, SM-L330 и SM-L335U. Это говорит о том, что компания придерживается своей системы наименований. Информация о версии тестового программного обеспечения показывает, что оно практически завершено.

Предыдущая модель, Galaxy Watch 7, привлекла внимание своими усовершенствованными датчиками состояния здоровья и функциями отслеживания сна на базе искусственного интеллекта. Ожидается, что Watch 8 еще больше расширит эти возможности. Мы ожидаем более интеллектуальное отслеживание упражнений, более тонкий дизайн и передовые решения для здоровья на базе искусственного интеллекта в новой модели.

Samsung, вероятно, представит Galaxy Watch 8 в июле или августе. То есть вместе со своими складными смартфонами следующего поколения, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Хотя информации о технических деталях и инновациях устройства пока немного, утечки указывают на то, что запуск уже не за горами.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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