Samsung, судя по всему, завершает разработку Galaxy Watch 8

Появились первые конкретные сведения о новом поколении умных часов Samsung – Galaxy Watch 8. В сети появилось тестовое программное обеспечение новых часов. Это указывает на то, что разработка устройства подходит к концу. Кроме того, стали известны номера моделей. Из этого следует, что Galaxy Watch 8 выпустят в двух версиях: с поддержкой Bluetooth и LTE.

Ранее Samsung использовала номера моделей SM-L310 и SM-L315 в серии Galaxy Watch 7. Теперь же новые модели имеют такие коды, как SM-L320, SM-L330 и SM-L335U. Это говорит о том, что компания придерживается своей системы наименований. Информация о версии тестового программного обеспечения показывает, что оно практически завершено.

Предыдущая модель, Galaxy Watch 7, привлекла внимание своими усовершенствованными датчиками состояния здоровья и функциями отслеживания сна на базе искусственного интеллекта. Ожидается, что Watch 8 еще больше расширит эти возможности. Мы ожидаем более интеллектуальное отслеживание упражнений, более тонкий дизайн и передовые решения для здоровья на базе искусственного интеллекта в новой модели.

Samsung, вероятно, представит Galaxy Watch 8 в июле или августе. То есть вместе со своими складными смартфонами следующего поколения, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Хотя информации о технических деталях и инновациях устройства пока немного, утечки указывают на то, что запуск уже не за горами.