ТОП-10 Лучшие кухонные машины в 2024 году

Кухонная машина — самая функциональная и производительная среди помощников на кухне. Их часто путают с кухонными комбайнами и планетарными миксерами.

Если сравнивать с комбайнами, машины имеют более объёмную чашу, большую мощность, могут выполнять несколько функций одновременно и идеальны для выпечки.

17.07.2024 Обновление В рейтинг лучших кухонных машин добавлены новые модели.

У них больше функций, чем у блендера или миксера. Отличие планетарного миксера от кухонной машины в том, что он не такой мощный. Кухонная машина лучше справится с плотными продуктами, и у неё шире функциональность. Эта техника ближе к профессиональному оборудованию, но при этом она остаётся экономичной, компактной.

Кухонная машина — универсальный прибор для перемешивания, взбивания, приготовления фарша, крема, теста. Она быстро обрабатывает большое количество продуктов и делает это качественно: с одинаковым измельчением или равномерным перемешиванием.

Мы составили топ рейтинг кухонных машин из 10 лучших моделей, которые получили положительные оценки пользователей.

1 Polaris PKM 1104 Лучшая кухонная машина в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 1100 Вт

Ёмкость чаши: 5 л

Количество скоростей: 6

Насадка для взбивания: есть

Соковыжималка: нет

Насадка для теста: есть

Блендер: есть

Мясорубка: есть

Особенности: защита от перегрузки, импульсный режим, планетарное движение

Материал чаши: нержавеющая сталь

Материал корпуса: металл/пластик Плюсы Самые востребованные функции на месте

Много скоростей на выбор

Довольно мощный

Защита от брызг

Плавный ход

2 года гарантии

Баланс цена/качество Минусы Заметно шумит

Кухонная машина Polaris PKM 1104 — это невероятно полезная современная кухонная техника 5-в-1, которая легко сочетает в себе функции блендера, миксера и мясорубки. 3 ее насадки для взбивания, перемешивания и замешивания теста легко справляются со своей работой, не давая продуктам налипать на стенки чаши, благодаря одновременному разнонаправленному вращению насадки и привода. Большая стальная емкость объемом 5 л позволяет сразу готовить крупные порции. С 6 скоростями работы и импульсным режимом вы сможете точечно настроить скорость вращения насадок для приготовления своих любимых блюд.

Чаще всего в подобной многофункциональной технике вызывает вопросы мощность мясорубки, но Polaris работает стабильно и спокойно перемалывает все, что ей скармливают. Только мясо требует предварительной нарезки на небольшие куски, но это норма в обращении с кухонной машиной подобной мощности, если вы о ней заботитесь.

Блендер ощущается надежным и крепким, выполненный из закаленного стекла. Ножи измельчают продукты на отлично, правда, иногда нужно поправлять собирающиеся куски на стенках. Это нюанс конструкции, полностью избавить от этой необходимости вас сможет только погружной блендер.

Другие основные опции, а именно планетарный миксер и тестомес, абсолютно точно приводят к лучшему результату, чем если бы вы мучились с венчиками или вымешивали тесто голыми руками. Тесто получается такое, как нужно — крутое или воздушное, в зависимости от рецепта. Белки же взбиваются до верхних пиков нажатием одной кнопки. Это ли не мечта?

2 Kenwood KVC 3100 S Chef Достойная альтернатива лидеру

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 1000 Вт

Ёмкость чаши: 4.6 л

Количество скоростей: 2

Насадка для взбивания: есть

Терка: есть

Особенности: защита от перегрузки, импульсный режим, планетарное движение

Материал чаши: нержавеющая сталь

Материал корпуса: металл Плюсы Мощная

Металлический корпус

Большой выбор дополнительных насадок

Стильный дизайн Минусы Дорогие насадки

Кухонная машина Kenwood KVC 3100 S Chef — это современное и элегантное решение для вашей кухни, которое отлично подойдёт для ежедневного использования. Её прочный металлический корпус не только выглядит красиво, но и лёгок, так что перемещать её будет легко.

Уникальная система планетарного смешивания обеспечивает равномерное перемешивание благодаря вращению не только насадок, но и основания, к которому они подключены. В комплект входит металлическая чаша объёмом 4,6 литра с удобными рукоятками и градуированной шкалой. Мощный мотор работает плавно, обеспечивая контролируемое смешивание. Разнообразие насадок делает этот аппарат многофункциональным и технологичным помощником на вашей кухне.

Даже в базовой комплектации она предлагает универсальную К-образную насадку, крюк-тестомес и венчик-взбиватель, а дополнительные насадки можно приобрести по мере необходимости. В результате даже самая минимальная комплектация KVC 3100 S Chef станет незаменимым помощником для любого домашнего повара.

3 Kenwood Cooking Chef KCC 9040S Лучшая премиальная кухонная машина

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: кухонный комбайн

Мощность: 1500 Вт

Ёмкость чаши: 6.7 л

Количество скоростей: 10

Соковыжималка: нет

Насадка для теста: есть

Насадка для взбивания: есть

Число насадок: 5

В комплекте: насадка для теста, насадка для взбивания

Материал чаши: нержавеющая сталь

Объем чаши: 6.7 л

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Особенности: дисплей, защита от перегрузки, импульсный режим, планетарное движение, таймер

Особенности конструкции: защитная крышка на чашу, прорезиненные ножки Плюсы Мощная

Многофункциональная

Автоматические программы

Индукционный нагреватель Минусы Дорогие насадки

Кухонная машина Kenwood KCC 9040S Cooking Chef – это уникальный прибор, принадлежащий к флагманской линейке кухонных машин легендарного британского бренда Kenwood. Она представляет собой идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна. Этот кухонный ассистент не только способен мгновенно измельчать или смешивать различные продукты, но и готовить их прямо в своей вместительной металлической чаше объемом 6,7 литра. Благодаря встроенному нагревателю с термостатом и электронной системе управления с ярким информативным дисплеем, а также таймером и 24 автоматическими программами, приготовление любимых блюд станет проще и удобнее.

Наличие 24 автоматических программ позволяет легко задавать нужную температуру термической обработки. Кухонная машина укомплектована разнообразными кондитерскими аксессуарами: венчиком, крюком, гибким взбивателем для обработки жидкостей, К-образной насадкой для приготовления паштетов и пюре, а также универсальной насадкой для размешивания.

Модель Kenwood KCC 9040S Cooking Chef оснащена планетарным вращением, что способствует более равномерной обработке продуктов, а также имеет мощный 1500-ваттный мотор с импульсным режимом и 8 скоростями работы. Кроме того, этот кухонный помощник выполнен в стильном и практичном корпусе из металла, что делает его не только функциональным, но и эстетичным элементом кухонного интерьера.

4 Kitfort KT-1371 Лучшее соотношение цена/функциональность

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 1000 Вт

Чаша: нержавеющая сталь, объем 6 л

Блендер: стекло, объем 1.5 л

Управление: количество скоростей: 6, плавная регулировка, импульсный режим

Планетарное движение: есть

Соковыжималка: нет

Мясорубка: есть

Насадки: насадка для теста, насадка для взбивания

Особые насадки: для кеббе, для колбасок, для пасты Плюсы Многофункциональность

Большая чаша

Стильный дизайн Минусы Тяжеловата

Кухонная машина Kitfort KT-1371 — это планетарный миксер, дополненный блендером и мясорубкой. Она компактная, экономит место на кухне. С помощью неё можно приготовить множество разнообразных блюд. В комплекте есть несколько насадок, с помощью них вы сможете приготовить жидкое или густое тесто, фреши различной консистенции, взбить сливки или белки яиц. Конструкция модели продуманная, скорость легко регулировать за счёт поворотной ручки. Есть импульсный режим для более сложных задач.

Чаша выполнена из нержавеющей стали и вмещает в себя 6 литров. В ней можно приготовить несколько порций. Двигатель надёжный, имеет функцию «Плавный старт». Он защищён от повышенной нагрузки, отличается длительным сроком службы. Если возникает риск перегрева, техника автоматически выключается. В комплекте есть крюк, венчик и лопатка. Мощность устройства составляет 1000 Вт.

5 Garlyn S-350 Отличная модель для дома



7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 1200 Вт

Ёмкость чаши: 5.5 л

Количество скоростей: 6

Соковыжималка: нет

Насадка для теста: есть

Насадка для взбивания: есть

Число насадок: 3

Особенности: защита от перегрузки, импульсный режим, планетарное движение, автоматическое замешивание теста, защита от перегрузки (автоматический предохранитель), плавное изменение скорости

Особенности конструкции: защитная крышка на чашу, прорезиненные ножки

Материал чаши: нержавеющая сталь Плюсы Вместительная чаша

Красивый дизайн

Мощная Минусы Шумная

Это кухонная машина, имеющая систему планетарного смешивания. Насадки вращаются сразу в нескольких направлениях. Это позволяет получить тесто однородной консистенции, не прилагая больших усилий. Модель может смешивать различные ингредиенты для приготовления разных блюд. Ее преимуществом является наличие 6 скоростей работы, регулировать которые можно при помощи поворотного переключателя, расположенного вверху корпуса. Устройство сделано из металла. Чаша вмещает в себя 5,5 л. Она не впитывает различные запахи, не покрывается коррозией, имеет удобные ручки, которые повышают удобство ее использования.

На дне прибора находятся прорезиненные ножки, обеспечивающие ему устойчивое положение на любой поверхности. Мощность прибора составляет 1200 Вт. С помощью него вы сможете смешать ингредиенты для приготовления соусов, суфле, теста. Также можно взбивать яичные белки, муссы, сливки. Крышка сделана из прозрачного пластика, через нее легко наблюдать за процессом приготовления. На ней есть отверстие, через которое можно добавить ингредиенты в процессе работы прибора.

6 Zigmund & Shtain ZKM-994 Мощная и вместительная

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 1500 Вт

Ёмкость чаши: 7 л

Блендер: есть

Количество скоростей: 12

Соковыжималка: нет

Мясорубка: есть

Насадка для теста: есть

Число насадок: 12

Особенности: защита от перегрузки, планетарное движение Плюсы Мощная

Вместительная чаша

Много насадок

Есть таймер Минусы Шумная

Кухонная машина De Luxe ZKM-994 от известного производителя Zigmund & Shtain — это кулинарный ассистент нового поколения, созданный для максимального упрощения и профессионализации приготовления кулинарных шедевров. Этот устройство представляет собой планетарный миксер с тремя сменными насадками для замешивания теста, взбивания крема и жидких смесей, а также для тщательного смешивания ингредиентов.

Кроме того, оно обладает возможностью подключения стационарного блендера и мясорубки, что значительно расширяет его функциональность. Планетарная система смешивания предполагает как вращение насадок вокруг своей оси, так и дополнительные движения внутри чаши по «планетарной» траектории, обеспечивая равномерное смешивание ингредиентов со всех сторон.

7 MAUNFELD MF-421S PRO Брутальный корпус и высокие отзывы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 1500 Вт

Чаша: ёмкость 6.2 л, нержавеющая сталь

Блендер: ёмкость 1.5 л, материал стекло

Количество скоростей: 6

Соковыжималка: нет

В комплекте: блендер, мясорубка, насадка для теста, насадка для взбивания

Материал корпуса: металл

Особенности: импульсный режим Плюсы Многофункциональность

Металлический корпус

Мощность

Стильный дизайн Минусы Хлипкое крепление к овощерезке

Кухонная машина MAUNFELD MF-421S PRO мощностью 1500 Вт представляет собой универсальное устройство с широким функционалом: она включает в себя планетарный миксер, блендер, мясорубку и овощерезку. Особенностью этой модели является не только ее функциональность, но и стильный дизайн: солидный внешний вид, корпус из алюминия, плавные линии и антискользящее основание. Машина справляется с широким спектром задач и является незаменимым помощником для любой хозяйки. Продуманная конструкция и высокое качество работы устройства минимизируют уровень шума (50/60 дБ) во время приготовления блюд. Технические характеристики оптимальны для семьи из четырёх человек и обеспечивают возможность интенсивного ежедневного использования.

Миксер подходит для приготовления муссов, кремов, соусов к мясу и рыбе, а также для теста, используемого при приготовлении блинов. Планетарная схема движения насадок гарантирует исключительно нежную консистенцию смесей. В комплекте поставляются 3 насадки из нержавеющей стали. Объем чаши миксера составляет 6,2 литра, а материал чаши – нержавеющая сталь. Также имеется защита от включения с поднятой крышкой и предотвращение разбрызгивания благодаря защитной крышке с загрузочной горловиной. Крышка выполнена из прозрачного мягкого пластика и герметично прилегает к чаше, что обеспечивает возможность добавления необходимых ингредиентов в процессе работы. Дополнительный импульсный режим позволяет достигнуть более однородной консистенции смесей.

Блендер вместимостью 1,5 литра и скоростью 15000 оборотов в минуту подходит для приготовления соков, супов-пюре, соусов, молочных коктейлей, а также для смешивания фруктов и фитнес-напитков. Чаша блендера выполнена из стекла, что обеспечивает более высокий уровень гигиены.

Мясорубка комплектуется тремя решётками с крупными, средними и мелкими отверстиями, а также обладает высокой производительностью – до 2 кг за 3 минуты, что делает удобным приготовление фарша из мяса и рыбы. Овощерезка оснащена тремя ножами из нержавеющей стали, корпус выполнен из прочного пластика. Фиксация овощерезки и мясорубки на корпусе комбайна осуществляется с помощью кнопки.

8 RED Solution RKM-4021 Стильная и компактная

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 1200 Вт

Чаша: 5 л, нержавеющая сталь

Блендер: ёмкость 1.5 л, стекло

Количество скоростей: 7

Соковыжималка: нет

Мясорубка: есть

Насадка для теста: есть

Насадка для взбивания: есть

Терка: есть

Дополнительные насадки: венчик, для замешивания теста, для фарша, кеббе, чаша-измельчитель, шинковка

Число насадок: 8

Особенности: дисплей, защита от перегрузки, планетарное движение, плавное изменение скорости, автоблокировка при неправильной сборке, защитная крышка на чашу, прорезиненные ножки Плюсы Многофункциональность

Много насадок

Стильный дизайн

Цифровое управление Минусы Тяжеловата

Кухонная машина RKM-4021 — это идеальный компаньон для ваших кулинарных инициатив благодаря своей универсальности и лёгкости в использовании. Это невероятное устройство «4 в 1» включает в себя миксер, мясорубку, овощерезку и блендер. Ее стильный и компактный черный дизайн идеально впишется в любой интерьер. Функция автоматической блокировки при неправильной сборке и защита двигателя от перегрева делают использование этого устройства абсолютно безопасным.

Миксер RKM-4021 гарантирует стабильное и быстрое смешивание благодаря планетарному движению, а его 5-литровая ёмкость позволяет обрабатывать большое количество продуктов. Функция двойного вращения помогает избежать комков в тесте и его прилипания к стенкам, а крышка защищает поверхности от брызг. С разнообразными насадками, такими как венчик, крюк и лопатка, вы можете легко готовить различные текстуры и смеси.

Мясорубка этого устройства обладает высокой мощностью, позволяя быстро измельчать сухофрукты, сыры, мясо и орехи, создавая идеальную текстуру фарша различной плотности. В комплект входят два перфорированных диска, насадка для кеббе и для изготовления колбасок.

Овощерезка быстро и эффективно нарезает различные продукты, а все терки, выполненные из нержавеющей стали, обеспечивают долговечность использования.

Блендер RKM-4021 гарантирует идеальное перемешивание жидких блюд, а его большой объем в 1,5 литра подходит для приготовления напитков для вечеринок или семейных обедов. Это устройство также позволяет легко добавлять ингредиенты через отверстие в центре крышки, делая процесс приготовления удобным и непринуждённым.

9 Oberhof Breth C-48 Отличная модель с широким функционалом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 1300 Вт

Чаша: ёмкость7 л, нержавеющая сталь

Блендер: есть

Количество скоростей: 8

Мясорубка: есть

Дополнительные насадки: насадка для колбасок, насадка для приготовления печенья, насадка для фарша, насадка кеббе

Особенности: импульсный режим, планетарное движение

Плюсы Многофункциональность

Простота использования

Вместительная чаша с ручкой Минусы Может показаться шумной

Кухонная машина Oberhof Breth C-48 — это отличный помощник в приготовлении любых блюд. Ее мясорубка оснащена тремя насадками различного размера, а также специальными насадками для создания домашних колбасок, кеббе и печенья. Внутренний сердечник из высококачественной стали совместно с современными методами заточки гарантируют лёгкость и быстроту переработки мяса и других твёрдых продуктов.

Блендер с чашей из прочного стекла позволяет безопасно и быстро создавать овощные и фруктовые смузи, соусы, соки, суп-пюре, молочные коктейли и фитнес-напитки. Ручка на чаше миксера обеспечивает удобство в использовании, позволяя удерживать чашу во время приготовления блюд или использовать ее для хранения продуктов в холодильнике.

10 Bosch MUMS2EW00 Хорошая кухонная машина, доступная каждому

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 700 Вт

Чаша: 3.8 л, нержавеющая сталь

Управление: 4 скорости

Планетарное движение: есть

Соковыжималка: нет

Насадки: насадка для теста, насадка для взбивания, общее число насадок: 3

Сетевой шнур: с отсеком для хранения

Прорезиненные ножки: есть Плюсы Красивый дизайн

Удобство использования

Компактность Минусы Насадки нужно докупать

Мощности может показаться недостаточно

Это кухонная машина, которая позволит вам приготовить разнообразные блюда. С помощью нее можно сделать тесто, соусы, различные начинки. Чаша вмещает в себя 3,8 л. Она сделала из металла, который не вступает в реакцию с ингредиентами и не окисляется. Модель имеет 4 скоростных режима. Поменять скорость можно с помощью переключателя.

На основании находятся прорезиненные ножки, обеспечивающие устойчивое положение техники на любой поверхности. Мощность прибора составляет 700 Вт. Так что он замесит даже тугое тесто.

Устройство использует систему 3D планетарного вращения. Насадки поворачиваются сразу в нескольких направлениях. Поэтому на стенках прибора не остаётся ингредиентов. Домешивание руками не требуется.