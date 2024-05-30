ТОП-12 Лучшие кухонные измельчители в 2024 году

Для приготовления самых изысканных блюд и другие деликатесов, скорее всего понадобится один из лучших кухонных измельчителей.

Современной хозяйке сложно представить свою жизнь без разнообразной техники. Приготовить вкусные блюда быстро поможет кухонный измельчитель. Он перемалывает продукты различного типа: фрукты, овощи, мясо. Принцип действия этого прибора простой: продукты размещаются в чаше, в которой имеется нож. После включения прибора нож начинает измельчать ингредиенты.

31.05.2024 Обновление В рейтинг лучших кухонных измельчителей добавлены новые модели

В отличие от лучших кухонных комбайнов и лучших мясорубок измельчители могут переработать даже небольшое количество продуктов. Мы проанализировали лучшие модели, представленные на рынке, и составили топ рейтинг измельчителей на основе них.

1 Polaris PFC 0408 CordLess Лучший измельчитель в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 400 Вт

Ёмкость чаши: 0.5 л

Управление: количество скоростей 2

Соковыжималка: нет

Насадки: универсальный нож, мясорубка

Число насадок: 3

Исполнение: чаша: стекло, корпус: пластик

Сетевой шнур: USB кабель

Дополнительная информация: беспроводной, защита от перегрузки, прорезиненные ножки

Габариты (ШхВ): 18,5×20 см Плюсы Автономность

Острые ножи

Простота использования

Стильный дизайн Минусы Нельзя пользоваться во время зарядки

Отличный беспроводной измельчитель. Технология PROtect обеспечивает двойную защиту двигателя от перегрева и перегрузки, что гарантирует надёжность и долговечность устройства. Четыре ножа из нержавеющей стали с двухуровневым расположением (Double Blades) обеспечивают более эффективное и равномерное смешивание продуктов.

Устройство может работать автономно до 10 минут, выполняя от 20 до 40 циклов без подзарядки. Время полной зарядки аккумулятора составляет 5 часов. Блендер оснащён двумя скоростными режимами и световой индикацией, показывающей работу устройства и уровень зарядки.

Безопасность использования обеспечивается защитой от включения при неправильной сборке. Стеклянная чаша для измельчения объёмом 500 мл позволяет удобно хранить готовый продукт благодаря дополнительной крышке.

2 Bosch MMR 15A1 Лучший вместительный измельчитель

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 550 Вт

Ёмкость чаши: 1.5 л

Управление: количество скоростей 1, импульсный режим

Соковыжималка: нет

Насадки: универсальный нож, насадка для взбивания, эмульсионная насадка

Число насадок: 3

Исполнение: чаша: стекло, корпус: пластик

Сетевой шнур: длина 1.20 м

Дополнительная информация: нож для колки льда

Габариты (ШхГхВ): 19.5×19.5×31 см Плюсы Мощный

Стеклянная чаша

Быстро работает Минусы Большой вес

Это универсальный и практичный кухонный измельчитель, который поможет быстро измельчить твердые и мягкие ингредиенты. Модель справляется с нарезкой лука и чеснока, хозяйке теперь не придется резать все вручную и терпеть резкий неприятный запах. Есть импульсная насадка, которая поможет вам приготовить домашний майонез.

С помощью этого измельчителя можно сделать украшения для торта, марципан всего за несколько секунд. Есть насадка для колки льда. Вы сможете готовить различные коктейли и ледяные фруктовые смузи.

Чаша вмещает в себя 1,5 л. Она сделана из термостойкого стекла, ее можно ставить в микроволновую печь. Прибор имеет мощность 550 Вт. Нож сделан из пластика и нержавеющей стали. Он прочный, легко справляется с нарезкой различных продуктов.

Устройство неприхотливое в уходе, его составные части можно мыть в посудомоечной машине. Корпус имеет стильный дизайн с сочетанием черного и белого цветов, поэтому модель хорошо впишется в интерьер.

3 Zigmund & Shtain CR-19R Соотношение цена/функциональность

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 500 Вт

Емкость чаши: 1.8 л, стекло

Емкость блендера: 0.6 л, пластик

Количество скоростей: 1

Соковыжималка: нет

Мельничка: есть

Универсальный нож: есть

Число насадок: 3

Особенности: защита от перегрузки, импульсный режим, автоблокировка при неправильной сборке, возможность колки льда Плюсы Многофункциональность

Удобство использования

Мощность Минусы Одна скорость

Измельчитель Zigmund & Shtain CR-19 R – это универсальное кухонное устройство, совмещающее в себе функционал трех различных приборов. Он идеально подходит для небольших кухонь, где ценится компактность и удобство хранения. Благодаря стеклянной чаше вместимостью 1.8 литра и двойным ножом с четырьмя лезвиями, вы легко и быстро сможете нарезать, взбить и измельчить любые продукты, а также дробить лед. Мощность 500 Вт позволяет прибору быстро измельчать зелень для салата или мясо для фарша за считанные минуты.

Ингредиенты для полезных овощных коктейлей или смузи не требуют предварительной нарезки: достаточно просто порезать их на крупные куски, чтобы они поместились в чашу. А для переработки зерна, орехов и специй у Zigmund & Shtain CR-19 R имеется пластиковый стакан на 0.6 литра, который легко крепится к верхней части устройства и служит для кофемолки. Уход за прибором лёгок и удобен: он легко разбирается, все съёмные части и ножи имеют гладкие формы, что позволяет быстро удалять остатки пищи.

4 Bosch MMR 08A1 Самый узнаваемый кухонный бренд

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: измельчитель

Мощность: 400 Вт

Ёмкость чаши: 0.8 л

Управление: количество скоростей: 1, импульсный режим

Соковыжималка: нет

Насадки: универсальный нож, эмульсионная насадка, общее число насадок: 1

Исполнение: чаша: пластик, корпус: пластик

Сетевой шнур: длина 1.20 м

Габариты (ШхГхВ): 19x19x24 см

Вес: 1.1 кг Плюсы Мощный

Простая эксплуатация

Легко моется Минусы Одна скорость

Это надежный кухонный измельчитель с корпусом из пластика высокого качества. Он легко очищается, имеет долгий срок службы. За секунду в этом устройстве можно перемолоть в мелкую крошку любые ингредиенты.

В этом измельчителе можно обрабатывать лук и чеснок. Вам больше не придется резать эти продукты ножом и ощущать неприятный резкий запах. Ножи имеют острую заточку, поэтому они легко справятся с нарезкой мяса и других твердых продуктов. Шнур достаточно длинный, прибор можно расположить вдали от розетки.

С помощью этого устройства можно приготовить нежный паштет, суфле, не прилагая особых усилий. В комплекте есть эмульсионная насадка, позволяющая приготовить густой соус или домашний майонез. Вам не нужно будет пачкать руки, чтобы украсить десерты. В измельчителе можно сделать шоколадную крошу и сразу посыпать ей сладости. Есть импульсный режим, который режет твердые ингредиенты, при этом снимает лишнюю нагрузку с мотора.

5 LUMME LU-1845 Лучший бюджетный измельчитель

8.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: измельчитель

Мощность: 500 Вт

Ёмкость чаши: 0.6 л

Управление: количество скоростей: 1

Соковыжималка: нет

Дополнительная информация: 2 съёмных ножа из нержавеющей стали

Вес: 0.8 кг Плюсы Высокая мощность

Красивый дизайн

Вместительная чаша Минусы Плохо измельчает твёрдые продукты

Это мощный кухонный измельчитель, имеющий чашу объёмом 0,6 л. Он подходит для нарезки ингредиентов, их смешивания и взбивания. Модель имеет два съёмных ножа из нержавеющей стали, которые не подвержены коррозии и ржавчине, деформации. Прибор простой и удобный в использовании, он компактный, не занимает много места.

Мощность устройства составляет 500 Вт. Вместительная чаша позволяет готовить продукты на большую семью. Модель имеет всего одну скорость, но ее достаточно для качественного измельчения ингредиентов.

6 Kitfort KT-1321 Лучшее соотношение цена/качество

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: измельчитель

Мощность: 400 Вт

Ёмкость чаши: 1.5 л

Соковыжималка: нет

Насадки: универсальный нож, общее число насадок: 2

Сетевой шнур: длина 0.70 м

Прорезиненные ножки: есть

Дополнительная информация: ёмкость стакана: 0,5 л

Вес: 1.7 кг Плюсы Мощный двигатель

Удобные чаши

Острые ножи Минусы Короткий шнур

Есть запах пластика

Это измельчитель, позволяющий подготовить ингредиенты для приготовления множества блюд. Он прост в использовании. Чтобы получить массу необходимой консистенции, достаточно нажать на одну кнопку. В комплекте есть ножи разной длины с острыми лезвиями S-образной формы. Они вращаются на высокой скорости и легко перемалывают даже замороженные и очень твердые продукты, в том числе жилистые куски мяса. В основную чашу входит 0,5 л.

В комплекте есть удобный мерный стакан на 1,5 л, который можно использовать для приготовления молочного коктейля, смузи или фреша. В нем можно хранить готовый напиток.

Модель имеет надежный корпус и нескользящее основание, предотвращающее вибрацию при функционировании прибора. Устройство легко разбирается и собирается. Все детали легко мыть.

7 Kitfort КТ-3087 Лучший портативный измельчитель

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 22 Вт

Ёмкость чаши: 0.17 л

Количество скоростей: 1

Соковыжималка: нет

Особенности: беспроводной

Особенности конструкции: прорезиненные ножки

Материал чаши: пластик

Материал корпуса: пластик Плюсы Компактный

Беспроводной

Простота использования Минусы Не для большого объёма продуктов

Беспроводной измельчитель Kitfort КТ-3087 представляет собой надёжное и удобное устройство, созданное для мельчения самых различных продуктов. Благодаря удобному управлению — просто нажмите кнопку на верхней части прибора, степень измельчения регулируется длительностью нажатия. Этот измельчитель — идеальное решение для ежедневного использования, позволяя легко и быстро подготовить ингредиенты для любого блюда.

Компактные размеры устройства — всего лишь размером с ладонь — делают его лёгким и удобным для переноски, а возможность работы от аккумулятора и зарядки через USB позволяют использовать его где угодно — дома, на даче или на природе. Тройной нож обеспечивает равномерное измельчение на всей высоте чаши, делая процесс намного более эффективным и быстрым, чем при использовании ручных инструментов. Простота в уходе и сборке делают его идеальным выбором для занятых людей, а силиконовое кольцо в дне чаши снижает скольжение по столу, вибрацию и уровень шума при работе

8 Kitfort КТ-3017 Удобная и компактная модель

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: измельчитель

Мощность: 400 Вт

Ёмкость чаши: 1 л

Управление: количество скоростей: 1, макс. скорость вращения: 3000 об/мин

Соковыжималка: нет

Исполнение: чаша: стекло, корпус: пластик

Сетевой шнур: длина 0.80 м

Дополнительная информация: защитные кожухи для ножей

Габариты (ШхГхВ): 16.1×19.5×24.8 см Плюсы Стеклянная чаша

Компактная

Удобно мыть Минусы Невысокая мощность

Это кухонный измельчитель, имеющий мощность 400 Вт. Он отличается стильным дизайном и хорошо вписывается в интерьер любой кухни. С помощью него вы сможете быстро измельчить сыр, жилистое мясо, ягоды и чеснок. При этом прибор не требует активного участия пользователя.

Нож из нержавеющей стали быстро измельчает ингредиенты и обеспечивает получение однородной массы. Блок с ножами легко снимается и моется. В комплекте есть кожухи для ножей, обеспечивающие их безопасное хранение. Собрать устройство можно за две минуты. Управление простое и выполняется нажатием на кнопку, расположенную на моторном блоке.

Конструкция прибора разборная. Чаша выполнена из стекла, ее можно закрыть крышкой и использовать как емкость для хранения продуктов. Дно чаши рифленое, это предотвращает скольжение по столу и снижает шумность. Блок с ножами и крышку можно мыть в посудомойке. Максимальное время измельчения составляет 30 секунд. За это время ножи выполняют свою работу очень качественно, не оставляя в смеси крупных кусочков.

9 Philips Viva Collection HR2505/90 Отличный измельчитель для дома

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 500 Вт

Ёмкость чаши: 1.1 л

Количество скоростей: 2

Соковыжималка: нет

Терка: есть

Число насадок: 2

Материал чаши: пластик

Материал корпуса: пластик

Длина сетевого шнура: 1.1 м

Плюсы Мощный

Тихий

Компактный Минусы Короткий шнур

Измельчитель Philips с технологией Chopdrop — это не просто кухонный прибор, это невероятно мощное и многофункциональное устройство, способное легко справляться с самыми разнообразными продуктами. Он не только нарезает продукты на ровные кусочки, но и измельчает мясо, орехи и травы, открывая огромные возможности для кулинарных экспериментов. Этот измельчитель работает на двух скоростях и оснащён двумя насадками для нарезки и измельчения продуктов, что делает его незаменимым помощником на кухне.

Преимущества этого товара не перестают удивлять: мощность и функциональность позволяют ему без труда справляться с различными видами продуктов, включая даже самые мягкие. Уникальная конструкция с тремя острыми ножами удерживает ингредиенты внутри и нарезает их на ровные кусочки, обеспечивая идеальный результат каждый раз. А лезвия для мелкой нарезки отлично подходят для получения нежного фарша, приготовления хумуса и делания вкуснейших заправок для салатов. Этот измельчитель эффективно справляется с луком, фруктами, мясом, орехами и разнообразными травами, становясь незаменимым помощником на кухне для приготовления самых разнообразных блюд.

10 Kitfort КТ-3035 Мощный и стильный измельчитель

8.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: измельчитель

Мощность: 300 Вт

Ёмкость чаши: 2 л

Управление: количество скоростей 2, макс. скорость вращения: 3500 об/мин

Соковыжималка: нет

Исполнение: чаша: нерж. сталь

Сетевой шнур: длина 1 м

Прорезиненные ножки: есть

Дополнительная информация: защитные кожухи для ножей в комплекте Плюсы Объёмная чаша

Мощный

Острые ножи Минусы Быстро нагревается

Это кухонный измельчитель, имеющий стильный внешний вид. Он справляется с обработкой твёрдого сыра, овощей и фруктов, мяса, ягод, чеснока. Модель безопасная в использовании и позволяет быстро готовить различные блюда. Корпус сделан из металла и пластика.

Устройство имеет две скорости работы, вы можете выбрать оптимальную скорость для твёрдых и мягких продуктов. В комплектацию входит металлическая чаша из металла объёмом 2 л. Она имеет плотную крышку. Также в комплект входит нож в защитном кожухе и противоскользящее кольцо. Конструкция имеет незаметные резиновые ножки, так что она прочно стоит на поверхности.

Управление механическое и очень простое. Благодаря особой форме ножей измельчение ингредиентов происходит очень быстро. Блок ножей снимается, его легко мыть. Управление прибором выполняется путём нажатия на кнопку. Для обеспечения безопасности техника включается только с установленным моторным блоком.

11 OBERHOF Schwung C24 Хороший измельчитель с объёмной чашей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 600 Вт

Ёмкость чаши: 2 л

Количество скоростей: 2

Соковыжималка: нет

Число насадок: 1

Особенности: защита от перегрузки

Материал чаши: пластик

Длина сетевого шнура: 1.2 м Плюсы Вместительная чаша

2 скорости

Простота использования

Мощность Минусы Может перегреваться

Измельчитель OBERHOF Schwung C24 – это надёжный кухонный помощник, способный перерабатывать продукты любой текстуры, включая самые твёрдые, такие как орехи и лед. Два двойных лезвия и мощный двигатель обеспечивают быстрое и аккуратное измельчение продуктов различной структуры, создавая кусочки разного размера. Ёмкость чаши объёмом 2 л позволяет готовить большие порции блюд для всей семьи.

Аппарат имеет два режима измельчения – медленный для аккуратной нарезки ингредиентов и быстрый для мелкой переработки, включая изготовление фарша. Oberhof Schwung C24 позволяет приготовить соусы, смузи, кремы или мелко нарезать ингредиенты. При работе на максимальной скорости измельчитель не шумит, а благодаря специальной конструкции не скользит по поверхности. Устройство легко чистится – оно может быть быстро разобрано на составные части и вымыто вручную или в посудомоечной машине. Oberhof Schwung C24 – это универсальный, многофункциональный помощник на кухне, способный быстро и эффективно обрабатывать различные продукты.

12 Binatone MFP 076 Хороший измельчитель по доступной цене

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 600 Вт

Ёмкость чаши: 1.2 л

Количество скоростей: 2

Соковыжималка: нет

Универсальный нож: есть

Число насадок: 1

Особенности: импульсный режим

Материал чаши: стекло

Материал корпуса: пластик, металл

Длина сетевого шнура: 1 м Плюсы Компактность

Стеклянная чаша

Тихая работа Минусы Короткий шнур

Измельчитель пищевых продуктов BINATONE MFP 076 — это незаменимый помощник на кухне с удобной и продуманной конструкцией. С его мощностью 600 Вт вы легко справитесь с мелким и средним измельчением продуктов. Чаша объемом 1.2 литра выполнена из гигиеничного и прочного стекла, что обеспечивает легкость в уходе и возможность мойки в посудомоечной машине.

Крышка чаши идеально плотно закрывается, предотвращая разбрызгивание продуктов во время работы. Двойные ножи с нержавеющими лезвиями обладают специальной конструкцией для быстрого и равномерного измельчения и смешивания продуктов. Съёмное нескользящее основание обеспечивает устойчивость устройства на любой поверхности, делая его использование ещё более удобным и безопасным.