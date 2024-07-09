ТОП-10 Лучшие лазерные уровни для укладки плитки в 2024 году

Лазерный уровень – современный и удобный инструмент, призванный облегчить работу как строителям, так и тем, кто выполняет внутреннюю отделку помещения. С его появлением делать построение вертикальных и горизонтальных линий стало так легко, что эта работа стала по силам даже непрофессионалам. При помощи светодиодов на поверхность проецируются яркие полосы, служащие ориентиром, и помощники с отвесами больше не нужны.

Использование лазерного нивелира – основа не только качественного ремонта, но и более дешевого, ведь если каждый способен сделать ровную разметку, то можно смело брать весь процесс (или большую его часть) в свои руки: заливку пола, поклейку обоев, укладку плитки и установку розеток. Да и в быту уровень пригодится не раз, например, чтобы повесить картину или полку.

Но как выбрать такой необычный инструмент, особенно в случае, когда отважился на ремонт своими руками в первый раз? От обилия вариантов разбегаются глаза, но мы взяли на себя всю работу по подбору и сравнению характеристик разных моделей нивелиров, чтобы вам было проще определиться.

Что мы в первую очередь ищем в хорошем лазерном уровне, достойном попадания в наш топ?

Разумеется, особенно важна точность инструмента, ведь он, в первую очередь, приобретается для построения ровной разметки. Если этот параметр проседает, то весь смысл использования теряется.

Кроме того, мы обращаем внимание на дальность проецирования лучей. Это может быть важно, если вы планируете использовать нивелир для проведения работ в просторных помещениях, к примеру, производственных.

Мы также считаем модель удачной, если она не занимает много места вашем ящике для инструмента. Согласитесь, чем меньше груза приходится носить с собой с места на место, тем лучше. Профессионалы точно оценят компактность.

Не в последнюю очередь нам интересен функционал, который предлагает устройство. Конечно, не все опции одинаково важны. Регулировкой яркости и построением наклонных линий зачастую можно пренебречь, а вот без автоматического выравнивания и 360-градусной проекции будет не обойтись.

Опираясь на эти критерии, мы собрали на одной странице лучшие лазерные уровни на сегодня. Приглашаем ознакомиться с нашей подборкой.

1 Rokodil Ray Pro Наиболее сбалансированный нивелир

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РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: линейный

Цвет луча: зеленый

Количество лучей: 12

Построение на 360°: в трех плоскостях

Точность: 0.2 мм/м

Дальность: 30 м

Автономность: 10 ч

Гарантия: 5 лет

Функции: звуковая и световая индикация, 5 режимов регулировки яркости, IP54, отключение самовыравнивания, автоматическое выравнивание, отвес

Вес: 550 г Плюсы Высокая точность

Отличная комплектация

5 лет гарантии

Широкий функционал

Легкий Минусы Не рекордсмен по дальности

Есть предложения дешевле

Нет возможности подключить приемник

Мы посчитали лазерный уровень со звучным названием Rokodil Ray Pro достойным первого места по нескольким причинам. Во-первых, нас впечатлила комплектация: здесь и кейс для перевозки, и дополнительные крепления для разных сценариев использования, и пульт ДУ для вашего удобства. Вы без труда сможете установить прибор на стене или потолке, в зависимости от ваших задач.

Во-вторых, по самым важным параметрам Rokodil Ray Pro представляет собой отличный баланс. Его уровень погрешности всего 2 мм на 10 м, и в этом показателе его смог превзойти только DEKO DKLL12PG1. Покупатели отмечают особую тонкость и четкость линий, а также возможность настройки их яркости. Дальность построения составляет 30 метров (и это без приемника), что выше, чем у большинства конкурентов. Если вы случайно заденете и опрокинете нивелир, то его прорезиненный укрепленный корпус защитит его от неприятных последствий.

Цена в 9000 рублей находится в середине ценового коридора для этой категории товаров, и самое приятное, что на инструмент действует пятилетняя гарантия. Другие производители подобных приборов обещают бесплатный сервис максимум на протяжении 3 лет, а в среднем около года.

Вишенкой на торте будет довольно высокая для класса автономность. При средней нагрузке этот лазерный уровень продержится 10 часов — хватит на весь рабочий день.

Рекомендуем присмотреться к этой модели: ее функционал достаточен, но не перегружен, а качество сборки подкрепляется продолжительной гарантией.

2 DEKO DKLL16 Простой и надежный инструмент

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: комбинированный

Цвет луча: зеленый

Количество лучей: 16

Построение на 360°: да

Точность: 0.3 мм/м

Дальность: 20 м

Автономность: 5 ч

Гарантия: 1 год

Функции: световая индикация, автоматическое выравнивание, IP54Вес: 1350 г Плюсы Цена

Отличная комплектация

16 лучей Минусы Мало функций

Вес

При активном использовании — чехарда со сменой АКБ

Не подключить приемник

Лазерный уровень DEKO DKLL16 также определенно достоин вашего внимания. Он стоит на 15% дешевле лидера рейтинга, и при этом способен проецировать до 16 ярких лучей, строя горизонталь, вертикаль, крест, а также точки. Его комплектация включает все необходимое для работы, в том числе две аккумуляторные батареи, чтобы компенсировать относительно низкую автономность, и добротный кейс-чемоданчик.

По основным параметрам этот нивелир слегка уступает Rokodil Ray Pro: его дальность составляет 20 метров, точность чуть ниже, но все равно очень высокая. Эта модель создает впечатление простого, народного инструмента без излишеств, и если вы готовы сэкономить на разнообразии функций и вряд ли будете работать в просторных помещениях, то этот вариант от DEKO вполне может вам подойти. Очевидными минусами видятся лишь ощутимый вес устройства и стандартная гарантия в один год.

3 DEKO DKLL12PG1 Компромиссный вариант

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: комбинированный

Количество лучей: 3

Цвет луча: зеленый

Построение на 360°: в трех плоскостях

Точность: 0.1 мм/м

Дальность: 20 м

Автономность: 5 ч

Гарантия: 1 год

Функции: встроенный пузырьковый уровень, звуковая и световая индикация, регулировка яркости, IP54, автоматическое выравнивание, разовое измерение расстояния, отвес

Вес: 1720 г Плюсы Цена

Хороший функционал

Работает с приемником

Высокая точность Минусы Вес

Скромная комплектация

Количество лучей ограничено

Встроенный аккумулятор

В широком модельном ряде DEKO мы выделили еще один качественный строительный уровень — DEKO DKLL12PG1. Он больше подойдет для бытовых нужд и не очень сложных работ, поскольку имеет в своем арсенале небольшое количество лучей. Зато его заявленная точность выше, чем у всех других уровней в подборке, и, в отличие от DEKO DKLL16, к нему можно подключить приемник, так что расстояния не станут проблемой. Кроме того, здесь вы получите гораздо больше удобных функций, таких как отвес и звуковое оповещение. Жаль только, что пульт в комплект не положили, и заменили его на сомнительной полезности очки.

Если автономности в пять часов вдруг не хватило, прибор может спокойно работать от сети. Но имейте в виду – аккумулятор встроен, и в случае проблем с ним или постепенной его деградации придется помучиться с ремонтом или сесть на провод. Также в качестве минуса можно выделить довольно высоко расположенный нижний лазер, что может быть неудобным при выполнении отдельных видов работ.

Этот лазерный уровень вполне устроит большинство как по цене (всего пять тысяч рублей), так и по функционалу, но ценник вынуждает идти на некоторые компромиссы.

4 L16-360S Незаменимый инструмент для профи

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РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: линейный

Цвет луча: зеленый

Количество лучей: 4

Построение на 360°: в четырех плоскостях

Точность: 0.2 мм/м

Дальность: 50 м

Автономность: 8 ч

Гарантия: 1 год

Функции: сенсорное управление, IP54, автоматическое выравнивание, отключение выравнивания, звуковая и световая индикация, работа под наклоном, регулировка яркости

Вес: 650 г Плюсы Хороший функционал

Работает с приемником

Дальность лучей

Качество сборки Минусы Автономность ниже заявленной

Качество комплектных подставок, держателей и кейса

Наш рейтинг лучших лазерных уровней продолжает профессиональная модель L16-360S. У этого прибора достойная точность, и он способен строить 4 плоскости в 360 градусов. Основной его фишкой является дальность работы. Здесь он бесспорный лидер – линии четко видны на расстоянии до 50 метров, и у вас еще остается возможность подключить приемник.

Управлять нивелиром можно с помощью пульта или сенсорными кнопками на самом устройстве. В комплекте нет только штатива, все остальное для комфортной работы имеется, включая запасную АКБ. Прерывать процесс точно не придется. Однако стоит иметь в виду, что качество подставок не на высоте.

В этом строительном уровне нас привлекло наличие всех важных функций и способность устройства проецировать нижнюю линию на расстоянии 7 мм от пола. Также на руку ему играет небольшой вес и наличие кейса для переноски.

Это очень привлекательный вариант практически по всем параметрам, расстраивает только короткая гарантия. И хотя базовая цена на него довольна высока, на L16-360S часто бывают хорошие скидки.

5 HiLDA 4D Отличный бюджетный уровень

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: линейный

Цвет луча: зеленый

Количество лучей: 4

Построение на 360°: да

Точность: 0.2 мм/м

Дальность: 30 м

Автономность: 8 ч

Гарантия: 6 мес

Функции: автоотключение, нижний горизонт, отвес, отключение выравнивания, автоматическое выравнивание, встроенный пузырьковый уровень, дисплей, звуковая и световая индикация, сенсорное управление, геодезическая шкала

Вес: 1500 г Плюсы Много функций

Дальность лучей

Отличная сумка с наполнителем

Низкая цена

Высокая точность Минусы Автономность ниже заявленной

Качество некоторых комплектующих

Вес

Короткая гарантия

Всего 1 АКБ в комплекте

Лазерный уровень HiLDA 4D демонстрирует огромные возможности в плане функционала. Он способен построить в круговую 16 линий и легко управляется с пульта ДУ. Нижний горизонт упрощает работы со стяжкой и напольной плиткой.

Дополнительная калибровка из коробки нивелиру чаще всего не требуется. Покупатели очень довольны качеством сборки самого прибора. А вот вопросы к штативу имеются, но это обычная история для китайских комплектующих.

К сожалению, инструмент приходит только с одной АКБ, что при довольно низкой реальной автономности привносит свои неудобства, но можно позволить себе докупку второго, учитывая цену в 3800 на весь основной комплект.

Это очень хороший лазерный уровень за свои деньги, и, если вас не смущает полгода гарантии и вес в полтора килограмма, в нем вы найдете отличный бюджетный вариант.

6 Elitech ЛН 16-ЗЕЛ Промо Шикарный инструмент, но комплектующих не хватает

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: линейный

Цвет луча: зеленый

Количество лучей: 16

Построение на 360°: да

Точность: 0.3 мм/м

Дальность: 25 м

Автономность: 10 ч

Гарантия: 2 год

Функции: автоматическое выравнивание, регулировка яркости, возможность работы с приемником, IP54, сенсорное управление

Вес: 550 г Плюсы Количество лучей

Добротный функционал

Адекватная цена

Гарантия 2 года

Всего полкило веса Минусы Приходится все докупать

Elitech ЛН 16-ЗЕЛ Промо может построить 4 плоскости на расстоянии до 25 метров при помощи 16 лучей. Он обладает всеми основными функциями и защитой от пыли и влаги по стандарту IP54.

Управлять им можно с пульта ДУ или сенсорными кнопками на корпусе. Однако покупать пульт придется дополнительно, как и в принципе все необходимые вам комплектующие: с нивелиром идет только зарядка и одна батарея. При цене почти в семь тысяч рублей такой набор кажется очень скромным, что не позволяет разместить Elitech ЛН 16-ЗЕЛ Промо выше в нашем рейтинге.

7 ADA CUBE 2-360 Стоит своей цены

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: линейный

Цвет луча: красный

Количество лучей: 2

Построение на 360°: да

Точность: 0.3 мм/м

Дальность: 20 м

Автономность: 15 ч

Гарантия: 1 год

Функции: IP54, автоматическое выравнивание, возможность работы с приемником, работа под наклоном

Вес: 390 г Плюсы Отличное качество сборки

Легкий и компактный

Хорошая автономность

Высокая точность

Обратиться в сервис не составит труда

Работает годами Минусы На АА батарейках

В комплекте только сам прибор

Только 2 луча

Дороговато

Еще один отличный лазерный уровень в минимальной комплектации — ADA Cube 2-360. Его лучи четкие и яркие даже при дневном свете, реальная погрешность минимальна, а прочная прорезиненная конструкция обещает бесперебойную работу на долгое время. Имеется также возможность работы под наклоном, что незаменимо при установке лестниц.

К плюсам этого нивелира можно отнести отечественное происхождение, что упрощает обращение в сервисные центры в случае чего. Гарантия у прибора стандартная – 1 год.

Большинство владельцев довольны ADA Cube 2-360, хотя есть мнение, что линии он рисует более толстые, чем у конкурентов. В то же время, цена более десяти тысяч рублей кажется завышенной для уровня, с которым в комплекте, по сути, ничего не идет. Более того, он работает на батарейках, и чтобы не разориться на них, точно придется приобрести зарядник и аккумуляторные батареи.

Если вы готовы переплатить за качество сборки и хорошую сервисную поддержку, и при этом не нуждаетесь в расширенном функционале, то этот вариант имеет право на жизнь. На наш взгляд, выше по рейтингу вы найдете более сбалансированные варианты.

8 Kraftool 34640 Масса вариантов комплектаций

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: линейный

Цвет луча: красный

Количество лучей: 3

Построение на 360°: да

Точность: 0.2 мм/м

Дальность: 20 м

Автономность: н/д

Гарантия: 1 год

Функции: IP54, индикация превышения угла самовыравнивания, автоматическое выравнивание, вычисление объема и площади, возможность работы с приемником, отключение выравнивания

Вес: 750 г Плюсы Отличное качество сборки

Разнообразие комплектаций

Точный

Средняя дальность без приемника Минусы На АА батарейках

Ценник завышен

Есть вопросы к эргономике

Этот нивелир от немецкого бренда из разряда премиальных. Он реализуется в различных комплектациях, от 12000 до 20000 рублей, и в самой полной вы получите мишень, детектор (приемник), держатель, блок питания и классный кейс со вспененным наполнителем. Вариант с приемником увеличивает расстояние проецирования луча с 20 до 70 м, и покупку можно считать оправданной, если такая дальность вам действительно необходима. Во всех остальных случаях можно взять набор поскромнее. Однако, докупать штатив все равно наверняка придется, поэтому лазерный уровень от Kraftool влетит в копеечку.

Стоит ли он того? Им определенно удобно пользоваться, сенсорные кнопки включают/отключают лучи. Качество исполнения высокое, у маятника высокая чувствительность. Инструмент точен, но многие пользователи отмечают тускловатость лучей.

Кого-то может оттолкнуть работа на батарейках, но к сети его подключить тоже можно. В этом случае, однако, может быть проблематично прислонить его вплотную к стене. Рассматривая его к покупке, нужно учитывать этот нюанс.

9 Bosch GCL 2-15 Professional Качество от бренда со слегка урезанным функционалом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: комбинированный

Цвет луча: красный

Количество лучей: 2

Построение на 360°: нет

Точность: 0.3 мм/м

Дальность: 15 м

Автономность: 8 ч

Гарантия: 1 год (3 года)

Функции: IP54, отвес, отключение выравнивания, автоматическое выравнивание, работа под наклоном

Вес: 490 г Плюсы Особая точность

Прочная конструкция

Можно расширить гарантию до 3 лет на сайте

Легкий и компактный Минусы Дальность луча

2 луча

Нет 360° проекции

Стоит чуть меньше 15000 руб. в полной комплектации

Работает от АА

Представитель профессиональной линейки Bosch дарит владельцу ощущение надежности. Окна излучателей утоплены в корпус, благодаря чему защищены от последствий после падения. Это очень компактный лазерный уровень весом меньше 500 г, и его легкость – дополнительный плюс для рабочих, перемещающихся с объекта на объект.

Он поможет в монтаже дверей и окон, установке потолков, навесе шкафов и укладке плитки. Точечный режим пригодится при разметке освещения. Это универсальный инструмент, который можно крепить к стене благодаря специальной конструкции держателя.

Но и у него есть свои ограничения. В отличие от аналогов, он способен проецировать горизонтальную линию на 180°, а вертикальную – на 270°. В вашем распоряжении также две точки отвеса. Можно использовать эти режимы в разных комбинациях, но возможностей и удобства проекции на 360° кому-то не хватит. Кроме того, лазерные лучи видны максимум на расстоянии 15 м, и это минимум нашего рейтинга.

У этого нивелира нет каких-то выдающихся функций, но со своими задачами он справляется четко и качество его работы на высоте. Если вам не нужна круговая проекция и вы готовы переплатить за бренд, то вы останетесь довольны.

10 CONDTROL NEO X2-360 Неплохой вариант, требующий калибровки

7

РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: комбинированный

Цвет луча: красный

Количество лучей: 2

Построение на 360°: да

Точность: 0.3 мм/м

Дальность: 30 м

Автономность: 5 ч

Гарантия: 2 года

Функции: звуковая индикация, IP54, отключение самовыравнивания, автоматическое выравнивание, возможность работы с приемником, работа под наклоном

Вес: 450 г Плюсы Удовлетворительная точность после калибровки

Дальность

Гарантия 2 года

Легкий и компактный

Хорошая комплектация Минусы Плохо откалиброван по умолчанию

Скорее всего, придется воспользоваться гарантией

Не лучшее соотношение цены и качества

Работает от АА

Замыкает наш рейтинг лучших лазерных уровней модель русского бренда — CONDTROL NEO X2-360. Его отличает крепкая сборка и высокая яркость луча. Основные параметры выше среднего и функционал хорош: нивелир светит на расстояние до 30 метров, защищен по стандарту IP54, способен помочь при монтаже лестниц, а погрешность составляет стандартные 0.3 мм/м. Можно прокачать его возможности, подключив приемник. Правда, лучей всего два, но многим этого достаточно.

Несмотря на приличные характеристики, есть весомая причина, почему CONDTROL NEO X2-360 занял последнее место. Калибровка из коробки оставляет желать лучшего. Нередки случаи, когда для корректной работы этого уровня необходимо предварительно сдать его в сервис для настройки. Согласитесь, это не то, чем хотелось бы заниматься после покупки. При нынешней цене в 8,5 тыс. рублей такой недостаток воспринимается как существенный, поэтому мы были вынуждены разместить дитя отечественного бренда на десятой строчке нашего рейтинга.

Вывод

Если сравнивать заявленные характеристики, то различия между моделями лазерных уровней не так уж очевидны. От громких брендов осталось только имя, а сам инструмент производят в Китае или на Тайване. Это не хорошо и не плохо, просто разница в качестве становятся более тонкой.

В реальности приходится опираться на опыт тех, кто уже опробовал инструмент в деле, и вот тут могут раскрыться важные нюансы касательно точности, яркости линий и дальности проекции лазера. Именно поэтому мы советуем смотреть не только на сухие цифры, но и на отзывы настоящих покупателей, чтобы не прогадать с покупкой. Наш рейтинг строился в том числе с учетом пользовательского опыта, поэтому его можно смело использовать как подсказку в выборе, если вы хотите сэкономить свое время.