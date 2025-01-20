Instagram* анонсирует 3-минутные Reels и другие функции

Instagram* претерпел серьёзное обновление, добавив множество новых функций. Теперь пользователи могут загружать видео в Reels длительностью до трёх минут, вместо прежних 90 секунд. Это значительное расширение возможностей, призванное конкурировать с TikTok, который разрешает трёхминутные ролики с 2021 года.

Кроме увеличения длительности роликов, Instagram* ввёл новую ленту «С друзьями» в Reels. Она отображает видео, которыми поделились ваши друзья, что способствует большему взаимодействию между пользователями. Изменилось и отображение профиля: квадратная сетка сменилась на прямоугольную. Это вызвало неоднозначную реакцию. Но, по словам представителей Instagram*, это решение оптимально для отображения преимущественно вертикального контента. В будущем планируется добавить в профиль вкладку «Основные моменты».

Главным новшеством стало появление приложения Edits — мощного инструмента для редактирования видео, доступного сначала для iOS в App Store, с последующим выходом версии для Android. Edits предлагает широкий набор функций: улучшенное качество записи, сохранение черновиков, доступ к популярным аудиодорожкам, аналитику эффективности Reels, вкладку для поиска вдохновения и стандартный набор инструментов для редактирования.

Адам Моссери, генеральный директор Instagram*, подчеркнул, что Edits ориентирован на создателей контента и призван стать серьёзным конкурентом приложениям, таким как CapCut. Оно отличается, в частности, отсутствием водяных знаков на экспортируемых видео.

Релиз состоится 13 марта 2025 года, но предварительный заказ уже доступен. Разработчики обещают постоянное совершенствование приложения на основе отзывов пользователей. Цель обновлений улучшить пользовательский опыт и расширить возможности для создания и редактирования видеоконтента.

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Источник — 91mobiles