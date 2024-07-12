Краткий обзор Tarisland, современной и выверенной WoW-like

Китайская MMORPG Tarisland изначально вышла на своей родине как будто специально для того, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после закрытия серверов WoW в Китае. И это привлекло к ней больше внимания, чем обычно уделяется подобным новинкам в мире MMO. На первый взгляд, это очередной клон вовки по геймплею и стилистике, к тому же, кроссплатформенный, что обычно не сулит ничего хорошего (помянем Blade & Soul 2). Все это вылилось в определенную интригу, поэтому я так ждал релиза игры в России, назначенного на 21 июня. И был приятно удивлен. Но расскажу по порядку.

Начинаем мы с регистрации аккаунта на сайте и входа через лаунчер. Скажу сразу, пока что в локализации интерфейса встречаются некоторые шероховатости, вызывающие улыбку. Например, в окне лаунчера предлагают забыть пароль, а в меню настроек игры есть опция «отлепить» (unstuck). Что ж, китайский это вам не английский. Есть свои сложности.

Можно выбрать любой из россыпи серверов, на многих пинг достаточно низкий. Я предпочел Восточную Европу (ЕЕ).

И после этого предлагаются персонажи на выбор. На этом этапе любой ММО сложно быть оригинальной с точки зрения расового и классового состава мира. Как говорится, все уже придумано до нас. Поэтому обычно в таких играх персонажи – микс из того, что мы уже где-то видели. Но при взгляде на некоторых героев ассоциации с WoW уж слишком сильные:

Зато графоний симпатичный и современный, персонажи приятные и гладкие на вид. Жаль, что редактор внешности не очень детальный — как-то точечно изменить лицо или фигуру не получится. Грудь не растет даже при увеличении веса – несправедливо, я считаю. Но такой редактор с фокусом на мейке и татухах довольно популярное решение, пусть и не позволяющее творчески раскрыться. В том же Diablo 4 редактор еще более куцый, а никому и дела нет.

Я не ищу легких путей и решил помучиться за няшку приста, обрезав ей волосы под каре. Сразу после выбора героя игра проводит через краткий туториал, где учат основам движения и боя. Правда, для меня стал сюрпризом тот факт, что, едва научившись ползать, я сразу столкнулся нос к носу с боссом, причем не абы каким, а громадным драконом. Благо, таких новичков, как я, много, и мы благополучно заковыряли его. Хотя я даже скиллы особо освоить не успел. Примерно так же меня батя плавать учил – жестко, но эффективно.

Плюсом лично для меня стало то, что персонажа можно отдалить на большое расстояние, и при таком угле обзора меня не укачивает. Спасибо, можно посидеть в игре больше 15 минут.

А дальше начинаем прокачиваться по квестам. И даже хилер с этим легко справляется – большинство его умений боевые или способны в том числе наносить дамаг. Поэтому потеть не приходится, тем более что заданий по типу «убей стопятьсот волков и принеси их шкуры, которые дропаются с каждого десятого», тут нет. Все по лайту. Любители квестовой прокачки а-ля WoW порадуются, но будут постоянно испытывать сильнейшее чувство дежавю от таргетной боевки, уклона в данжи с PvE и визуала. И NPC, и локации, и маунты – все вдохновлено старой-доброй вовкой. Да, причесано на другой лад и перерисовано, но уши легендарной MMO торчат отовсюду. Однако, это Tarisland не вредит, особенно если вы не искушены в жанре.

В отличие от других проектов, созданных с оглядкой на старшего брата, здесь разработчики подошли к построению концепции с умом и добавили в блюдо только самые удачные ингредиенты. К таким решениям создатели предшественников шли годами, а здесь они воплощены с самого начала, и, если вам не нравятся душные квесты на старте WoW, вы поймете, о чем я говорю.

В Tarisland задания основной ветки разнообразны и увлекательны. Здесь вы сможете тайно пробраться в стан к врагам, проверить свои знания о мире и периодически будете напрягать извилины в головоломках. И хотя каких-то оригинальных находок я в заданиях не увидел, заскучать игра не дает. Вам всегда есть, чем заняться, и в сайд-квестах персонаж не закапывается – опыта дают достаточно, чтобы быстро вернуться к основному сюжету.

В данжи тоже надо будет сходить, и не раз. В том числе с квестовыми NPC. И здесь та же самая история – каждый босс в подземелье преподносит сюрприз и заставляет найти какую-то тактику и ее придерживаться. Где-то надо будет бегать овцой, где-то – собирать нужные айтемы, пока босс отвлекся. Если бы я не играл в свое время в WoW, я бы получил чистое удовольствие, но опытный глаз сразу заметит, что многие фазы и концепции боссов позаимствованы. Но, опять же, из-за новизны игры интересный контент доступен сразу, а не на хайлевелах или в расширениях.

Еще один плюс Tarisland – динамичные бои. Скиллы зачастую кастуются моментально и откатываются быстро. Поэтому вы все время в движении. Таргетная боевка, конечно, не самый современный подход, но я представитель старой школы и люблю потыкать мышкой.

В то же время игра во многом оказуалена. Например, здесь можно продать вещи прямо из инвентаря и не тратить время на поход к торговцу. В интерфейсе игры реализована довольно подробная статистика, что позволяет делать выводы о своей эффективности. Но это из того, что, скорее всего, оценят все игроки. Хардкорщикам могут не понравиться подсказки по фазам боя – в рейдах вас буквально ведут за ручку.

Получается, что Tarisland во многом ориентирован на относительных новичков в мире MMORPG. Она очень дружелюбна даже к тем, кто не в курсе, как играть за ту или иную роль, и старается обучить азам. Из приятностей также можно выделить отсутствие pay-to-win, по крайней мере, пока, общее качество анимаций, графики и лаконичность и удобство интерфейса.

Несмотря на то, что задроты-ветераны наверняка воспримут проект как вторичный, он не лишен своего очарования и является удачным сочетанием лучшего, что есть сейчас в вовке, без всякой лишней мишуры и в красивой упаковке. Да, объем контента не идет ни в какое сравнение, но, если вы ищете способ расслабиться в WoW-light-version, это ваш вариант.