«Майнкрафт» сводит фанатов с ума в кинотеатрах: Джек Блэк призывает к порядку!

Фильм «Майнкрафт», вышедший в начале апреля, моментально завоевал сердца зрителей и стал настоящим кассовым хитом. Однако, восторг некоторых фанатов перешел все границы. Они превратили кинотеатры в поле битвы попкорном и другими предметами.

Чтобы хоть как-то утихомирить разбушевавшихся поклонников, звезда фильма, Джек Блэк, лично обратился к зрителям перед одним из показов. Актер с юмором попросил не бросаться попкорном, лазуритом (минерал из игры) и, конечно же, «цыпленком-наездником» (мемом из игры).

Безумные реакции на пасхалки, отсылки и камео из мира Minecraft захлестнули социальные сети. Зрители, не стесняясь, выплескивали свои эмоции, кидая в экран попкорн, напитки и даже туалетную бумагу. Один преданный фанат даже принес с собой живую курицу!

В ответ на такой хаос, кинотеатры начали показывать предупреждения перед сеансами. Они напоминают зрителям о вежливости, уважении и недопустимости использования ведерок из-под попкорна в качестве «жемчужин Эндера» (предмет из игры).

Несмотря на беспорядки, режиссер фильма, Джаред Хесс, относится к происходящему с юмором. Он признался, что «катается по полу от смеха», когда видит новые видео с реакциями зрителей. По его словам, создание ярких воспоминаний в кинотеатрах и есть главная цель фильма. Режиссер рад видеть такой уровень страсти, веселья и безумия у зрителей.

Вопреки хаосу (или, возможно, благодаря ему), «Майнкрафт» стал одним из самых успешных фильмов года, установив рекорд по сборам среди экранизаций видеоигр. Фильм рассказывает историю четырех обычных людей (в ролях Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Хансен), которые попадают в кубический мир Minecraft. Их единственная надежда на выживание – эксцентричный персонаж Стив (Джек Блэк).

Источник — gamesradar