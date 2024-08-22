ТОП-10 Лучшие мультимарочные автосканеры 2024 года

Кто-то скажет, что автосканер для диагностики – маст хэв только для работников СТО, но это уже давно не так. Подобное устройство полезно иметь под рукой любому автовладельцу, а не только тому, который способен выполнить ремонт самостоятельно. Реальность такова, что не все работники сферы услуг одинаково честны с клиентом, и полезно направляться в сервис подготовленным, чтобы не позволить воспользоваться своей неосведомлённостью.

Когда что-то ломается в таком сложном устройстве, как автомобиль, любой растеряется. Обрести почву под ногами как раз и поможет автосканер – прибор, который поможет найти контакт с авто и переведёт его жалобы на человеческий язык легко и просто. Он также поможет держать руку на пульсе и следить за показателями и состоянием транспортного средства, не доводя до поломки. В любом случае, автосканер сэкономит вам деньги не раз и не два, и поможет чувствовать себя уверенно перед долгой дорогой.

Если в вашем арсенале ещё нет такого помощника, пора его выбрать, ведь можно потратить сумму, которая не ударит по карману. Именно поэтому вы зашли на эту страницу, не так ли? Но чтобы полностью доверять устройству для таких тонких задач, нужно подойти к покупке тщательно. Как минимум, стоит оценить совместимость сканера и смотреть на перспективу. Например, далеко не все подобные устройства могут диагностировать грузовики или электромобили. Есть и другие ограничения.

Кроме того, оцените, что для вас более удобно: обойтись одним прибором, но работать с маленьким экранчиком, или приобрести вариант в форме адаптера, который потребует от вас подключения к ноутбуку или смартфону, но зато информация будет представлена более наглядно. Дело вкуса.

Конечно, функционал не менее важен, и он не всегда коррелирует с ценой. Одни автосканеры способны проверить любой блок в автомобиле, другие ограничены лишь несколькими.

Все эти факторы способны запутать незнакомого с предметом человека. Именно поэтому мы подготовили список десяти лучших на сегодняшний день автосканеров для диагностики, чтобы вы смогли остановить свой выбор на одном из самых качественных устройств.

1 Rokodil ScanX Max 2 в 1 по симпатичной цене

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддерживает: отечественные авто и иномарки 1996 г. и новее

Тип двигателя: бензиновый, дизельный

Питание: от автомобильной сети

Гарантия: 5 лет

Вес: 300 г Плюсы Разумная цена

5 лет гарантии

Диагностирует все системы автомобиля

Не требуется подключение к устройствам, установка ПО и доступ в интернет

Есть диагностика АКБ

Совместимость с модельным рядом начиная с 1996 года выпуска Минусы Наглядность на небольшом экране

Универсальное устройство Rokodil ScanX Max представляет собой современный автомобильный сканер, который в том числе позволяет тестировать АКБ различных типов. Оно поддерживает все основные протоколы связи с ЭБУ и совместимо с большинством автомобилей с 1996 года выпуска — как отечественных, так и иномарок. Со ScanX Max вы самостоятельно и без труда проведёте комплексную диагностику авто, сможете сбрасывать ошибки, отслеживать показания датчиков, проверять выхлопную систему и использовать его как бортовой компьютер.

Среди преимуществ модели выделяется возможность быстрой и точной проверки аккумуляторной батареи, что реально далеко не со всеми агрегатами подобного типа. Кроме того, вам будет доступно измерение тока холодного пуска, оценка возможности генератора заряжать батарею, определение ресурса аккумулятора, а также общего состояния стартера. Устройство поддерживает все типы мотоциклетных и автомобильных аккумуляторов 6-12 В и соответствует самым популярным мировым стандартам тестирования.

Управлять Rokodil ScanX Max оказалось чрезвычайно легко, чему способствует меню на русском и питание напрямую через OBD II. Цветной дисплей добавляет приятностей в использовании, как и отсутствие необходимости устанавливать какие-либо приложения и подключаться к интернету. Особенно нас порадовала цена устройства – всего 6000 руб. Такая сумма уложится в бюджет большинства потребителей, а пятилетняя гарантия только укрепляет позицию этого сканера.

2 Ediag Pro mini Полнофункциональный помощник

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип двигателя: бензиновый, дизельный, электродвигатель

Питание: от автомобильной сети

Совместимость: Android и iOS Плюсы Гарантия обновлений на годы вперёд

Много функций

Диагностирует все системы автомобиля Минусы Цена выше среднего

Доступ к некоторым функциям надо продлевать за деньги

Мультимарочный сканер Ediag Pro mini способен закрыть все ваши потребности в диагностике авто за 12500 руб. Примечательно, что производитель работает на перспективу и гарантирует добавление поддержки новых марок автомобилей вплоть до 2050 года. Запас внушительный.

С помощью этого прибора вы сможете провести диагностику всех основных систем авто, в том числе двигателя, иммобилайзера, АКБ, подушек безопасности и автоматической коробки передач. Вам будет доступен сброс ошибок по всем ЭБУ, а также просмотр и анализ данных с датчиков. На первый год использования будут открыты функции сброса сервисных интервалов масла и настройка угла поворота руля. К сожалению, в дальнейшем за доступ придётся платить дополнительно. Кроме того, не всех устроит необходимость установки приложения Ediag.

3 Rokodil ScanX Недорогой вариант с множеством опций

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддерживает: отечественные авто и иномарки 2000 г. и новее

Тип двигателя: бензиновый, дизельный

Питание: от автомобильной сети

Совместимость: Android, Windows и iOS

Гарантия: 5 лет

Вес: 40 г Плюсы Совместим с авто 2000 и моложе

Эконом-цена

Быстрая работа

Диагностирует все системы автомобиля

Универсальность подключения

Продолжительная гарантия Минусы Для работы требуется ваше устройство

Rokodil ScanX – ещё один автосканер от бюджетного производителя Rokodil. Диапазон поддерживаемых моделей авто чуть скромнее, чем у старшего брата – он работает с бензиновыми авто 2000 года и моложе, а также с дизельными моделями, которые были выпущены после 2004 года. Но при цене меньше 3 тыс. рублей он предлагает замечательный диагностический функционал.

С его помощью можно провести диагностику всех систем, узлов и агрегатов всего за несколько минут, и вы легко сэкономите на услугах автосервиса, который берет за такую работу немалые деньги. В ScanX стоит оригинальный чип PIC18f25k80 V 1.5, обеспечивающий автоматическое подключение и высокую скорость передачи данных с ЭБУ. При помощи адаптера можно осуществлять диагностику технических показателей и состояния электроники, а также просматривать статистику со всех датчиков после поездки. Кроме того, сканер найдёт любые проблемы в авто, покажет коды ошибок и их расшифровку на русском языке и сбросит их одним нажатием.

Вниманием не будет обделена ни одна система: диагностический автосканер анализирует работу двигателя, АКПП, пневмоподвески, катализатора, трансмиссии, антиблокировочной системы тормозов и многих других узлов.

Приятным дополнением выглядит возможность разблокировки на некоторых моделях авто скрытых производителем возможностей по типу отключения уведомлений о не пристёгнутом ремне и настройки вида приборной панели. Разобраться в функционале будет проще простого – сканер подключается к OBD II разъёму и синхронизируется с любым вашим устройством на базе iOS, Android или Windows через Bluetooth 4.2. Rokodil ScanX не является полностью автономным. Платой за экономию будет необходимость установки нескольких приложений для диагностики, но это мелкое неудобство, учитывая цену и 5 лет гарантии от Rokodil.

4 Delphi DS150E PRO Шикарный вариант для профи

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддерживает: иномарки, 4000 моделей

Тип двигателя: бензиновый, дизельный

Питание: от автомобильной сети

Совместимость: Windows

Гарантия: 2 года Плюсы Наполненность функционала выше всяких похвал

Для работников СТО незаменим

Широкий модельный ряд

Диагностирует все системы автомобиля

Интерфейс с подсказками Минусы Стоимость выше среднего

Для работы требуется ваше устройство

Delphi DS150E PRO – ещё один удобный сканер для диагностики легковых и грузовых автомобилей любых марок. Этот прибор обеспечивает безупречную работу как с ретро-моделями, так и с последними новинками авторынка, предлагая огромное количество функций и некоторые инновационные решения, такие как поддержка карт памяти, автоматическое распознавание типа контроллера автомобиля и удобный коннектор OBD II с подсветкой. Учитывая все это, DS150E подойдёт даже для профессионального использования, о чем также свидетельствует цена на уровне 12000 рублей.

Модель способна диагностировать все узлы и системы автомобиля, в том числе электронную систему зажигания, иммобилайзер, подушки безопасности, кузовную электронику и многое другое. Интерфейс на русском языке удобен и понятен, и даже есть всплывающие подсказки. Но нужно учесть, что работа осуществляется при подключении к ноутбуку через USB и требует установки дополнительного диагностического ПО, что, впрочем, не должно вызвать затруднений.

Автосканер поможет находить и сбрасывать ошибки, проводить опрос всех систем и ЭБУ, сбрасывать адаптации, показывать графики изменений в реальном времени и проводить другие манипуляции. Это устройство способно на многое, и мы склонны советовать Delphi DS150E PRO для использования профи. Далеко не все функции будут востребованы рядовыми пользователями.

5 AUTOCOM CDP+ Аналог Delphi с нюансами

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддерживает: легковые и грузовые всех марок

Тип двигателя: бензиновый, дизельный

Питание: от автомобильной сети

Совместимость: Windows

Гарантия: 1 год Плюсы Периодические обновления

Профессиональное устройство

Интерфейс с подсказками

Ценник по сравнению с аналогом

Диагностирует все системы автомобиля Минусы Есть отзывы о компрометации ПО

Заявленное Bluetooth-соединение не работает

Подключите диагностический автосканер AUTOCOM CDP+ к компьютеру, и вы получите мощный профессиональный инструмент для использования в автосервисах, автопарках и гаражах. TCS CDP+ построен на передовой электронной платформе и позволяет обновлять прошивку по мере необходимости. Русскоязычное ПО облегчит старт при помощи системы подсказок.

С точки зрения функционала и возможностей этот автосканер идентичен Delphi DS150E PRO, но стоит почти в два раза дешевле. Однако, у многих владельцев возникают вопросы относительно работоспособности прибора по Bluetooth и стабильности работы ПО, что не позволяет поставить AUTOCOM CDP+ выше в рейтинге.

6 FOXWELL NT680 Lite Устройство от именитого производителя

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддерживает: легковые всех марок

Тип двигателя: бензиновый, дизельный

Питание: от автомобильной сети

Гарантия: 1 год Плюсы Не нужны смартфоны и ПК

Гарантия пожизненных обновлений совместимости с новыми марками авто

Высокое качество от зарекомендовавшего себя производителя Минусы Диагностика только четырех систем

Ценник заоблачный

Этот автосканер просто находка для тех, кто не хочет заморачиваться с подключением дополнительной аппаратуры. Он полностью автономен и универсален, позволяя проводить диагностику бензиновых и дизельных авто абсолютно любых марок. С ним вы можете быть уверены, что его универсальность останется на уровне – вы получаете доступ к пожизненным обновлениям системы, которые накатывают с завидной регулярностью, а интерфейс на русском языке делает использование максимально удобным для нашего пользователя.

По сути, это упрощённая версия популярного мультимарочного сканера NT680 Pro. В ней доступна возможность чтения и удаления кодов ошибок, расшифровка VIN и мониторинг текущих параметров для автомобилей со всего мира. NT680 Lite поддерживает также две специальные функции: сброс ТО и сервис колодок (EPB). К сожалению, область применения ограничена только четырьмя системами: двигателем, трансмиссией, тормозной системой и подушками безопасности. Кроме того, потенциального покупателя может оттолкнуть ценник в 20000 рублей, однако в этом случае определенно идет переплата за качество.

7 Ancel AD310 Специально для иномарок

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддерживает: легковые иномарки с 2001 года, в зависимости от страны происхождения

Тип двигателя: бензиновый, дизельный

Питание: от автомобильной сети

Гарантия: 1 год Плюсы Бюджетный

Полностью самостоятельное устройство

Добротный функционал Минусы Отечественные авто — мимо

Много ограничений по годам и типам кузова

Ещё одна модель автосканера, которая точно порадует своей ценой в 2500 рублей и позволит избежать лишних поездок в сервис, проводя диагностику через OBD II. Ancel AD310 работает с бензиновыми и дизельными авто, однако поддерживаемый год производства зависит от страны выпуска, в основном это 2001-2008 год. За бортом остались отечественные ВАЗ, УАЗ и Лада, а также грузовики, пикапы и фургоны, поэтому этот бюджетный сканер нацелен только на владельцев не самых древних иномарок, и для профессиональной деятельности не подойдёт.

Зато целевая аудитория будет полностью довольна функционалом на рубль вложенных средств. Устройство работает без необходимости подключения ноутбука или смартфона, при этом питается через ODB II разъем. Оно способно быстро находить и сбрасывать ошибки, отображать данные в реальном времени, считывать VIN, CID и CVN. Этот автосканер будет очень экономичным и удобным вариантом, если вы водите поддерживаемый автомобиль.

8 MUCAR BT200 Решение для автосервисов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддерживает: легковые, грузовые и мототехника

Тип двигателя: бензиновый, дизельный, электродвигатель

Питание: от автомобильной сети

Совместимость: Android и iOS

Гарантия: 1 месяц Плюсы Профессиональное решение работает на нескольких устройствах одновременно

Диагностирует все системы автомобиля

Есть возможность диагностики электромобилей

Удобство вывода данных Минусы Платные обновления после первого года

Сравнительно дорого

Не автономное

MUCAR BT200 с программой Diagzone Pro – отличный выбор для профессионалов. Этот сканер нового поколения от компании THINKCAR предлагает полный пакет для диагностики 300 марок автомобилей с дальнейшим обновлением (однако, включён только первый год, после этого надо оплачивать подписку на обновления). Лёгкая установка на неограниченное количество Android-устройств делает MUCAR BT200 незаменимым помощником в работе сервиса.

Этот прибор позволяет производить диагностику легковых автомобилей и электромобилей, однако доступ к последним тоже приобретается отдельно. За что же вы платите почти 18 тысяч рублей базовой цены?

MUCAR BT200 проводит сканирование всех электронных блоков, двигателя, АКПП, бортовых систем, систем салона, считывает и сбрасывает ошибки, выключает сервисные, ABS и SRS лампочки, отслеживает данные в реальном времени, проводит адаптацию и кодирование блоков управления, сбрасывает сервисные интервалы. И все это с возможностью вывода значений параметров как в цифровом, так и в графическом виде, что делает его незаменимым инструментом автоэлектрика.

9 iCartool IC-305 Самый экономичный прибор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддерживает: легковые автомобили с 1996 г и новее

Тип двигателя: бензиновый, дизельный

Питание: от автомобильной сети

Гарантия: 6 месяцев

Вес: 170 г Плюсы Самый дешевый вариант в рейтинге

Предлагает варианты исправления неисправностей

Не нужны дополнительные устройства

Совместим с авто 1996 года и моложе

Весь необходимый минимум Минусы Разнообразие функций

Автосканер iCartool IC-305 — незаменимый помощник для диагностики самых различных автомобилей, произведённых после 1996 года и совместимых с протоколом OBD II и CAN (Control Area Network). Он дёшев (смешные деньги — 1300 рублей), прост в использовании и предлагает быстрый и эффективный способ чтения и удаления ошибок, просмотра данных в реальном времени и выполнения других функций, предусмотренных OBD II. Общаясь с вами на русском языке, iCartool IC-305 предложит варианты исправления выявленных неисправностей, обеспечивая точку опоры при последующем ремонте и консультациях в сервисе.

Стильный и компактный корпус с антискользящим покрытием, а также длинный диагностический кабель обеспечивают удобство использования как внутри, так и снаружи автомобиля, а информативный ЖК-экран отображает результаты диагностики.

10 Vgate iCar Pro Спец по выявлению ошибок

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддерживает: легковые и мототехника

Тип двигателя: бензиновый, дизельный, электродвигатель

Питание: от автомобильной сети

Совместимость: Android, Windows и iOS

Гарантия: 2 года

Вес: 20 г Плюсы Большая база неисправностей

Хорошее подспорье за небольшую сумму

Есть самые нужные функции Минусы Не совместим с Windows

Для авто только с 2004 года

Для профи функционала не хватит

Этот бюджетный и компактный автосканер-адаптер поддерживает все протоколы OBD II. Подключаясь к вашему устройству на базе iOS или Android по Bluetooth, он обеспечивает лёгкий доступ к данным по автомобилю и позволяет сбрасывать даже самые специфические ошибки, будучи знакомым с более 3000 кодов неисправностей. С его помощью вы сможете гасить Check Engine, читать VIN на авто моложе 2004 г., анализировать показатели датчиков и работу двигателя, проверять расход топлива и многое другое, выводя результаты в наглядном виде. Конечно, придется установить дополнительное ПО, но выбор довольно велик, и вы вполне сможете подобрать надежную программу по своему вкусу, например, Car Scanner.

Как выбрать лучший мультимарочный автосканер

В современном мире автомобильная диагностика является ключевым элементом обслуживания и ремонта автомобилей. Мультимарочные автосканеры — это универсальные инструменты, позволяющие производить диагностику различных систем на большинстве автомобилей, независимо от марки и модели. Они особенно полезны для автосервисов, работающих с разнообразным автопарком, а также для автолюбителей, которые хотят самостоятельно проводить базовую диагностику. Здесь мы обсудим ключевые факторы, которые необходимо учитывать при выборе лучшего мультимарочного автосканера для ваших нужд.

Совместимость с автомобилями

Первое, что нужно учитывать при выборе автосканера, — это его совместимость с различными марками и моделями автомобилей. Хороший мультимарочный сканер должен поддерживать широкий спектр протоколов OBD-II, а также специфические протоколы отдельных производителей. Убедитесь, что выбранный вами сканер может работать как с более старыми, так и с последними моделями автомобилей.

Глубина диагностики

Важный аспект выбора сканера — это уровень доступа к различным системам автомобиля. Некоторые устройства могут предоставлять только базовую информацию, такую как коды ошибок двигателя, в то время как более продвинутые модели позволяют проводить полноценную диагностику, включая ABS, подушки безопасности, трансмиссию и другие системы.

Функциональность

Современные автосканеры могут предлагать различные функции, такие как сброс сервисных индикаторов, адаптация и калибровка компонентов, программирование ключей, и даже реальное время телеметрии. Определите, какие функции вам действительно нужны, и ищите устройство, которое их предоставляет.

Обновления ПО

Автомобильная индустрия постоянно развивается, и новые модели автомобилей могут требовать обновленного программного обеспечения для диагностики. Убедитесь, что ваш мультимарочный сканер поддерживает регулярные обновления ПО, желательно бесплатные или по разумной цене.

Интерфейс и удобство использования

Интерфейс пользователя должен быть интуитивно понятным и удобным. Наличие сенсорного экрана, хорошая эргономика, многоязычная поддержка и быстрая навигация по меню — это ключевые аспекты, которые облегчат работу с устройством.

Поддержка и обучение

Выбирая мультимарочный автосканер, учтите уровень техническеской поддержки и доступность обучающих материалов. Надёжный производитель должен предлагать качественную клиентскую поддержку для решения возможных проблем и помощь в освоении всех функций устройства. Наличие онлайн-руководств, видеоуроков и форумов для пользователей может значительно упростить процесс работы с автосканером.

Портативность

Если вы планируете использовать сканер в различных местах или даже в дороге, портативность может стать важным фактором. Лёгкий и компактный сканер удобнее в переноске и использовании в ограниченном пространстве рабочей зоны или в полевых условиях.

Стоимость

Бюджет является ключевым аспектом при выборе любого инструмента. Цены на мультимарочные сканеры варьируются от сравнительно недорогих устройств для домашнего использования до профессиональных систем, стоимостью в сотни тысяч рублей. Определите ваш бюджет и ищите лучшее соотношение цены и качества, не забывая учитывать долгосрочные издержки на обновления и поддержку.

Отзывы и репутация бренда

Перед покупкой изучите отзывы других пользователей и общую репутацию бренда на рынке. Опыт других профессионалов и автолюбителей может помочь вам избежать распространённых ошибок и выбрать надёжное устройство, которое подтвердило свою эффективность.

Дополнительные функции и аксессуары

Некоторые автосканеры предлагают дополнительные функции, такие как беспроводное подключение через Wi-Fi или Bluetooth, возможность подключения к облачным сервисам, печать диагностических отчётов и даже интеграцию со смартфонами и планшетами. Также оцените комплектацию: наличие защитных чехлов, адаптеров для различных разъёмов и прочих аксессуаров, которые могут потребоваться в работе.

Заключение

Выбор лучшего мультимарочного автосканера — это процесс, требующий тщательного анализа ваших потребностей и предлагаемых на рынке возможностей. Учитывайте совместимость с автомобилями, глубину диагностики, функциональность, обновления ПО, интерфейс, поддержку и обучение, портативность, стоимость, отзывы и дополнительные функции. Тщательный подход к выбору обеспечит вам надежный инструмент, который будет служить вам долгие годы и поможет поддерживать автомобили в отличном состоянии.