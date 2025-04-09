Хью Джекман в роли Росомахи: Неожиданное возвращение для расслабления!

Хью Джекман вновь примерил когти Росомахи. Но в этот раз совершенно не так, как все ожидали! Marvel Entertainment представила новое видео на YouTube-канале, которое длится целых восемь с половиной часов. Главный герой видео – Росомаха, пристально смотрящий в камеру и спокойно дышащий.

Видео приурочено к Национальному месяцу осведомленности о стрессе, который отмечается в апреле. Подпись к ролику гласит: «Дышите глубже и почувствуйте, как тают ваши адамантиевые кости». Это необычный, но забавный способ расслабиться и снять напряжение.

В середине этого продолжительного видео Хью Джекман воссоздает культовую позу Росомахи с обложки комикса Фрэнка Миллера. Он подзывает зрителя пальцем одной руки, а другой выпускает свои знаменитые когти.

Напомним, что Джекман недавно вернулся к роли Росомахи в фильме «Дэдпул и Росомаха». Он вышел на экраны прошлым летом. Это стало его первым появлением в образе мутанта после «Логана» 2017 года. Он объединился с Дэдпулом Райана Рейнольдса, чтобы спасти временную линию Дэдпула от уничтожения Организацией Темпоральной Вариации (TVA).

Что известно о «Мстителях: Судный день»

Пока что ни Хью Джекман, ни Райан Рейнольдс не подтвердили свое участие в фильме «Мстители: Судный день», но фанаты надеются на их появление. В списке актеров также значатся другие персонажи из «Людей Икс», такие как Зверь (Келси Грэммер), Магнето (Иэн Маккеллен), Профессор Икс (Патрик Стюарт), Ночной Змей (Алан Камминг), Мистик (Ребекка Ромейн) и Циклоп (Джеймс Марсден). Ченнинг Татум, коллега Джекмана и Рейнольдса по франшизе «Дэдпул и Росомаха», также может вернуться в роли Гамбита.

Следующим фильмом киновселенной Marvel станет «Громовержцы*». Премьера состоится в Великобритании 1 мая, а в США – 2 мая.