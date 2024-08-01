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A4Tech Fstyler FBK26C AS: обзор компактной клавиатуры

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.08.2024
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A4Tech Fstyler FBK26C AS обзор компактной клавиатуры

A4Tech Fstyler FBK26C AS беспроводная компактная клавиатура, которая поддерживает одновременное подключение до трех устройств и имеет несколько интересных функций.

Выбор правильной клавиатуры весьма важная задача и относится к ней надо с определённой долей серьёзности. В случае выбора не подходящей для вас клавиатуры или просто модели низкого качества, набор текста, игровые или творческие процессы из удовольствия превратятся в муки. Также при выборе стоит учитывать условия использования клавиатуры (дома, в офисе, в поездке), форм-фактор и другие особенности.

Fstyler FBK26C AS от A4Tech, клавиатура, которую мы рассматриваем в данном обзоре может быть подходящим выбором если вам важна компактность, доступная цена и возможность одновременного подключения к нескольким устройствам. Сегодня мы проверим, как она ведёт себя при наборе текста, в играх и других творческих задачах.

Характеристики

Соединение:Bluetooth / 2.4GHz
Рабочий диапазон:до 10 м
Частота опроса:125 Гц
Поддержка ОС:Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS
Количество одновременно подключённых устройств:до 3
Питание:Li-ion аккумулятор 200 мАч
Размеры:315 х 138 х 27 мм
Вес:340 г

Распаковка и комплектация

Клавиатура поставляется в фирменной коробке, на которую нанесено изображение устройства и ключевые характеристики. Стоит отметить, что на коробке клавиши имеют только английские буквы, но сама клавиатура имеет двойную раскладку (русский, английский).

A4Tech Fstyler FBK26C AS комплектация

В комплекте можно найти: зарядный кабель USB-A на USB-C, переходник с USB-A на USB-C, провод-удлинитель для USB ресивера и сам USB-ресивер 2.4 ГГц.

Дизайн

A4Tech Fstyler FBK26C AS является клавиатурой формата «ANSI 75% Compact», то есть она имеет полный набор кнопок, за исключением цифрового блока, клавиши расположены на близком друг к другу расстоянии. Такой формат предусматривает экономию места на рабочем столе, за счёт уменьшения общего размера клавиатуры и это делает ее более удобной для переноски в сумке или рюкзаке.

A4Tech Fstyler FBK26C AS дополнительные клавиши

Клавиши лицевой панели имеют русскую и английскую раскладку, служебные клавиши имеют обозначение для работы как в Windows, так и в MacOS. В правой верхней части находится ряд из 7 специальных кнопок. Первые три (слева на право) предназначены для переключения между устройствами: 2 устройства, подключённые по Bluetooth и 1 устройство по радиоканалу. В левой части находится логотип и индикатор зарядки.

A4Tech Fstyler FBK26C AS порт и переключатель

На задней кромке расположен переключатель вкл/выкл и порт USB-C. На нижней панели расположено крепление для USB- ресивера, четыре резиновые ножки и винты крепления.

A4Tech Fstyler FBK26C AS сзади

Корпус и клавиши сделаны из одинакового пластика, который выдаёт ценовую категорию устройства. Хотя в целом материал выглядит прочным и вполне приятным на ощупь.

Использование

Как уже упоминалось, клавиатура имеет компактный формат, который подойдёт не каждому пользователю, это стоит учитывать при выборе. Ход клавиш мягкий и, на мой взгляд, имеет среднюю глубину для мембранной конструкции. В целом набирать текст комфортно, клавиши чётко ощущаются пальцами, какого-либо дискомфорта нет. В играх ситуация обстоит тоже неплохо, заметных задержек отклика не обнаружено, как при подключении по Bluetooth, так и по радиоканалу 2.4 ГГц. Ожидаемо, что Fstyler FBK26C AS не является громкой, но звук клавиш при нажатии все же заметен, поэтому полностью бесшумной назвать ее нельзя.

A4Tech Fstyler FBK26C AS разобрана

Переключение между сопряжёнными устройствами происходит мгновенно, стоит только нажать на одну из кнопок. Подключившись к смартфону можно управлять большинством его функций: запускать приложения, переключаться между активными приложениями, делать скриншоты и набирать текст в мессенджерах, хотя нельзя сказать, что делать это очень удобно. Например, в Telegram можно набирать текстовые сообщения и отправлять их (ctrl+enter), но переключать язык с клавиатуры не получается, поэтому приходилось делать это на смартфоне. Также не совсем понятно как отправить эмодзи или стикеры.

A4Tech Fstyler FBK26C AS аккумулятор

При использовании Fstyler FBK26C AS на Windows все работает как надо и даже есть несколько интересных дополнительных функций. Так например, при нажатии на кнопку с изображением прямоугольника со знаком +, можно сделать скриншот; кнопка с изображением смайлика вызывает меню с эмодзи; есть кнопка для сворачивания всех активных окон и кнопка быстрого перехода в спящий режим.

Также из особенностей можно отметить режим Anti-Sleep, который предназначен для того, чтобы компьютер не уходил в спящий режим, когда это потребуется. Anti-Sleep вызывается нажатием сочетания кнопок fn+tab, после чего курсор мыши начинает перемещаться по экрану, как-бы имитируя действие пользователя — может пригодиться в определенных ситуациях.

Имейте в виду, что клавиатуру не получится использовать в проводном режиме, который предназначен только для зарядки.

Впечатление

Fstyler FBK26C AS — это бюджетная клавиатура, она волне подойдёт обычному пользователю, который не проводит целые дни за компьютером и не хочет тратить много денег. В тоже время она обладает функционала, который смогут оценить и профессионалы, включая мгновенное переключение между 3 устройствами и набор горячих клавиш.

Благодаря компактному формфактору, клавиатуру удобно брать с собой в путешествие, в офис или на дачу. Fstyler FBK26C AS определенно стоит рассмотреть для покупки если такой формат использовании вам подходит.

7.3 Общая оценка
Вывод

Fstyler FBK26C AS - недорогая модель клавиатуры формата "ANSI 75% Compact", которую оценят начинающие пользователи, нуждающиеся в свободе перемещения и для использования с несколькими устройствами одновременно.

Внешний вид
7
Функциональность
8
Качество
6
Цена
8
Плюсы
  • Одновременная поддержка до 3 устройств
  • Полезные дополнительные функции и клавиши
  • Компактная и лёгкая конструкция
  • Быстрая работа
Минусы
  • Нельзя использовать в проводном режиме
  • Есть ограничения при работе со смартфоном
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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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