Главная » Разное Учёные разработали новый материал для эффективной терморегуляции зданий Разное Учёные разработали новый материал для эффективной терморегуляции зданий nnvc 5 Просмотров

Группа исследователей из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова объявила о разработке инновационного материала, способного значительно улучшить энергоэффективность современных зданий. Новый композитный материал обладает уникальными свойствами терморегуляции, позволяющими поддерживать комфортную температуру внутри помещений независимо от внешних погодных условий.

Согласно результатам исследований, этот материал способен поглощать солнечное излучение и преобразовывать его в тепло, которое накапливается в течение дня и медленно отдаётся в ночное время. Это свойство делает его особенно полезным в регионах с резкими колебаниями температуры между днём и ночью. В отличие от традиционных строительных материалов, новая разработка позволяет сократить потребление энергии на отопление и кондиционирование до 30%.

Кроме того, учёные утверждают, что использование данного материала снижает выбросы углекислого газа в атмосферу, что способствует борьбе с изменением климата. Они также отмечают, что технология легко интегрируется в существующие строительные стандарты и может применяться как в новых проектах, так и при реконструкции старых зданий.

Исследователи планируют продолжить работу над усовершенствованием материала, чтобы сделать его ещё более доступным и эффективным. Если дальнейшие испытания пройдут успешно, эта технология может стать важным шагом на пути к созданию экологически чистых и энергосберегающих городов будущего.