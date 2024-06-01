ТОП-12 Лучшие вакуумные упаковщики в 2024 году

Лучший вакуумный упаковщик является электрическим прибором, который применяется для фасовки продуктов в пакеты. Он обеспечивает более длительный срок их хранения, поскольку откачивает воздух изнутри и создает неблагоприятные условия для размножения бактерий.

01.06.2024 Обновление В рейтинг вакуумных упаковщиков добавлены новые модели.

В упаковке из вакуума можно хранить мясо, рыбу, выпечку, готовые блюда, а также другие продукты. Подобная упаковка не только продлевает срок годности продуктов, но и предотвращает смешивание запахов, позволяет экономить место в холодильнике. Мы подготовили рейтинг вакууматоров, на основе которого вы сможете сделать выбор.

1 Polaris PVS-1310 Лучший вакууматор в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: вакуумирование, упаковка

Мощность: 100 Вт

Управление: электронное

Производительность: 12 л/мин

Материал корпуса: пластик Плюсы Есть кнопка отмены

Пять режимов работы

Для сухих и влажных продуктов Минусы Только одна расцветка корпуса

Вакууматор POLARIS PVS1310 – это высокопроизводительное устройство мощностью 100 Вт, предназначенное для быстрого и эффективного вакуумирования продуктов, что позволяет существенно увеличить их срок годности и сохранить первоначальные вкусовые качества. Скорость вакуумирования достигает 12 л/мин, это гарантирует экономию времени и сил в процессе использования.

Уникальность данной модели заключается в наличии пяти различных режимов работы, а также функции отмены операции, что дает возможность точной настройки устройства под индивидуальные требования продуктов. Встроенный резак в комплекте с вакууматором упрощает процесс обработки продуктов, делая его более быстрым и удобным.

Комплектация вакууматора включает в себя рулон для вакуумирования, шланг для использования с контейнерами, а также специальную насадку для вакуумирования бутылок, что расширяет спектр его применения и делает устройство многофункциональным помощником на кухне.

Герметичность упаковки обеспечивается за счет запаечного шва шириной 3 мм. Дизайн устройства выполнен в элегантном черном цвете.

2 Kitfort KT-1502 Отличный вакуумный упаковщик

9.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: вакуумирование, упаковка

Мощность: 110 Вт

Управление: электронное

Производительность: 12 л/мин

Материал корпуса: пластик Плюсы Простой в использовании

Компактный

Высокое качество Минусы Дорогие пакеты

Это вакууматор, продлевающий сроки хранения пищевых продуктов. В вакууме продукты дольше хранят свежесть, не портятся: картошка прорастает, овощи не сохнут, зелень остается свежей. Мясо и рыба, находящиеся в вакууме, не теряют влагу.

Прибор является простым в применении. Он питается от электрической сети, имеет компактные размеры. В комплекте есть вакуумные пакеты. Устройство имеет пластиковый корпус и работает в авторежиме. При нажатии на соответствующую кнопку оно начинает удалять воздух из пакета, а после этого запаивает его. Есть специальный режим для упаковки продуктов влажных, не переносящих чрезмерного давления. Пользователь может в любой момент приостановить откачку воздуха.

Модель совместима с пакетами, а также с пленкой в рулонах. В комплекте идет трубка для удаления воздуха из пищевых контейнеров.

3 REDMOND RVS-M021 Лучшая премиальная модель

9.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: вакуумирование, упаковка

Мощность: 250 Вт

Управление: электронное

Производительность: 12 л/мин

Материал корпуса: металл, пластик Плюсы Простой в использовании

Хорошая комплектация

Качественная сборка Минусы Не очень хорошо продуманы защелки

Это небольшой и легкий вакуумный упаковщик, продлевающий срок годности продуктов. Он сделан из экологичных материалов, совместимых с пищевыми продуктами. Упакованную пищу можно в дальнейшем готовить в духовке, мультиварке, в микроволновой печи при условии, что будет использоваться специальная пищевой пленка.

На корпусе прибора находятся сенсорные кнопки, предотвращающие попадание частиц внутрь устройства. Также имеются специальные световые индикаторы. Шнур удобно хранить. Модель отличается компактными габаритами и маленьким весом, ее легко хранить в шкафу или на полке. Она укомплектована дополнительными приборами. В комплекте есть два варианта пакетов, 3 пластиковых вакуумных контейнера разного размера с крышками, шланг для удаления воздуха из контейнеров, кулинарная книга.

Модель дополнена электронной системой управления. Интерфейс интуитивно понятный и переведен на русский язык. Устройство одинаково подходит для использования дома и в профессиональных условиях. Корпус выполнен из прочной и нержавеющей стали, а также высококачественного пластика, что обеспечивает его длительный срок службы.

4 WIEKK Лучший бюджетный вакуумный упаковщик

8.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: готовка, вакуумирование, упаковка, консервирование

Мощность: 90 Вт

Управление: механическое

Материал корпуса: пластик Плюсы Простой в использовании

Компактный

Большой размер пакетов Минусы Не очень прочный шнур

Это вакуумный упаковщик, позволяющий продлить срок годности продуктов. Запечатанные продукты становятся компактными и экономят место в холодильнике. Вакууматор подходит для разных продуктов. Модель имеет доступный интерфейс и понятное управление. Достаточно выложить продукты в пакет, нагреть запайщик и провести по краю. Нагревательный элемент обеспечивает стабильную температуру нагрева, что обеспечивает хорошую вакуумацию.

За счет специальной технологии модель высасывает из упаковки воздух вместе с микробами, она продлевает срок хранения продуктов. В результате использования этого прибора срок годности продуктов увеличивается в 3-5 раз. Есть уплотнительная лента из ЭВА, обладающая повышенной прочностью. Она предотвращает проникновение внутрь воздуха, создает полностью закрытую среду. Выпускной клапан вакуумной откачки позволяет сделать работу с вакууматором удобной и легкой.

Есть функция поддержки постоянного нагрева. Длина запечатывающегося шва составляет 28 мм. Корпус сделан из надежного пластика. Управление механическое.

5 REDMOND RVS-M020 Отличная модель, высокие отзывы

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: вакуумирование, упаковка

Мощность: 250 Вт

Управление: электронное

Производительность: 12 л/мин

Материал корпуса: металл, пластик Плюсы Удобный

Высокая скорость вакуумирования

Стильный дизайн Минусы Тугая защелка

Это вакуумный упаковщик, который продлевает срок хранения мясных, а также рыбных изделий, полуфабрикатов, салатов и других продуктов. Устройство можно применять для приготовления блюд на воде при низкой температуре. В пище сохранятся витамины и полезные компоненты.

В модели предусмотрено 2 уровня давления для влажных продуктов, а также сухих. Также предусмотрена регулировка уровня вакуумирования. Модель может работать с приподнятой крышкой. На корпусе находятся 4 сенсорные кнопки. Также есть световые индикаторы. При упаковке используются пластиковые пакеты, которые входят в комплект. Также можно воспользоваться пленкой.

Мощность модели составляет 250 Вт. Производительность составляет 12 л/мин. Корпус выполнен из пластика высокого качества, нержавеющей стали. Его можно помыть. Вакууматор функционирует от электрической сети и имеет нишу для шнура. Запечатанные блюда можно готовить в СВЧ-печи, замораживать в морозилке и варить в мультиварке.

Электронное управление создает прочный шов и качественный вакуум. В комплект входят пакеты для упаковки двух размеров, а также кулинарная книга.

6 Kitfort KT-1508 Лучшее соотношение цена/качество

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: вакуумирование

Мощность: 130 Вт

Управление: электронное

Материал корпуса: пластик Плюсы Компактный

Функциональный

Удобный Минусы Перегревается

Это современный вакуумный упаковщик, который способствует увеличению сроков годности пищевых продуктов. Продукты, запакованные в вакуум, дольше хранят свою свежесть. Можно выбрать низкое или обычное давление. Также есть автоматическая функция выбора давления.

Модель удаляет воздух из пакета, а затем запаивает его. В режиме «Импульс» откачка будет производиться до тех пор, пока кнопка будет сохраняться нажатой. Вы сможете вакуумировать влажные, а также сухие продукты. Влажной пище требуется более долгое время запечатывания, поскольку она может намочить часть пакета. Сбоку имеется входной фитинг для подключения шланга. Он удаляет воздух из контейнера.

Кнопки сенсорные, срабатывают от простого прикосновения. Модель создает красивые и качественные швы шириной 32 см. Есть специальный индикатор, упрощающий работу. Он показывает, какой режим выбран. Устройство имеет метровый кабель и уплотнитель вакуумной камеры.

7 Kitfort KT-1509 Доступный вакуумный упаковщик

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: вакуумирование

Мощность: 130 Вт

Управление: электронное

Производительность: 6 л/мин Плюсы Простой в использовании

Недорогой

Компактный Минусы В комплекте нет пакетов

Это вакууматор, который продлевает сроки годности пищевых продуктов. Продукты, находящиеся под вакуумом, могут дольше сохранять свежесть. Модель простая в эксплуатации. Открытый край пакета можно уложить под крышку устройства, после чего оно начнет удалить из него воздух. В процессе формирования вакуума пакет будет обжимать продукты. Как только весь воздух удалится, крайняя сторона пакета будет запечатана.

В модели имеются необходимые функции. Есть ручной режим, позволяющий пользователю контролировать процесс запайки. Прибор сначала выкачивает воздух, а затем запечатывает пакет. Предусмотрен режим для вакуумирования влажных, а также сухих продуктов.

В комплекте есть резак, имеющий магнитное крепление. Он позволяет отрезать нужное количество пленки, получить пакет определенной длины. Мощность составляет 130 Вт, удаление воздуха происходит со скоростью 6 л/мин.

8 Kitfort KT-1505 Одна из самых доступных моделей

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: вакуумирование

Мощность: 85 Вт

Управление: механическое

Материал корпуса: пластик Плюсы Удобство эксплуатации

Компактный

Легкий Минусы Маленькая емкость для жидкости

Это вакууматор, который продлевает срок годности продуктов за счет создания для них особых условий. По заявлению производителя, он имеет 2 режима работы: запаивание пакета с предварительным откачиванием воздуха и без предварительного вакуумирования

Имеется фиксатор крышки, который упрощает использование прибора. Крышка легко закрепляется в определенном положении. Модель подходит для запечатывания любых видов продуктов: влажных, а также сухих. Если пища, размещенная в пакете, не выносит повышенного сдавливания, можно использовать кнопку включения/выключения, позволяющую приостановить процесс упаковки в любое время.

На приборе находится клапан, позволяющий впустить в контейнер воздух после окончания процесса вакуумирования. Преимуществом прибора является функция удаления воздуха за счет шланга. В комплект входят 5 вакуумных пакетов, имеющих размер 29 см. Мощность прибора составляет 85 Вт. Корпус пластиковый, выполнен в белом цвете. Вес устройства достигает 500 г, так что вы сможете переместить его с одного места на другое.

9 Zigmund & Shtain VS-505 Мощный и быстрый вакуумный упаковщик

8.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: маринование, вакуумирование, упаковка

Мощность: 170 Вт

Управление: электронное

Производительность: 12 л/мин

Материал корпуса: пластик Плюсы Быстро удаляет воздух

Мощный

Автоматически определяет степень вакуумирования Минусы Крышка не фиксируется при закрытии

Это вакуумный упаковщик, который подходит для эксплуатации дома. Он поможет создать подходящие условия для длительного хранения пищевых продуктов. Есть режимы упаковки мягких и твердых продуктов. Можно подобрать наиболее подходящую программу с помощью клавиш, находящихся на фронтальной панели. За счет индикаторов можно контролировать процесс упаковки.

Прибор может быть использован для приготовления различных блюд на водяной бане, в духовке и в мультиварке. Его производительность высокая. При этом модель имеет небольшой размер. Ножки прорезиненные, что обеспечивает устойчивое положение на любой поверхности. В комплект входит вакуумный шланг. Управление электронное. На корпусе находится световой индикатор для удобства работы.

Есть пластиковый контейнер с герметичной крышкой. Он также может использоваться для хранения продуктов в вакууме. На упаковщике предусмотрен специальный режим, предполагающий работу с контейнером. В комплекте есть пленка, а также вакуумный шланг. Модель имеет стильный дизайн, прекрасно вписывается в интерьер любой кухни.

10 Sea-maid GN-1108 Отличный вакуумный упаковщик для дома

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: маринование, вакуумирование, упаковка

Мощность: 125 Вт

Управление: электронное

Производительность: 14 л/мин

Материал корпуса: пластик Плюсы Хорошо упаковывает

Удобный нож

Лоток для жидкости Минусы Маркий корпус

Этот вакууматор является полезным приспособлением для любой хозяйки. В комплект входят пакеты для упаковки, шланг для запечатывания контейнеров. Корпус выполнен из пластика ABS высокого качества. Есть нескользящие ножки, а также нож. Швы запайки получаются плотные и большой ширины.

Модель дополнена мощным насосом, так что воздух из пакетов удаляется очень быстро. Есть резервуар для удаления жидкости. Панель управления удобная. Можно вакуумировать как пакеты, так и контейнеры. Прибор небольшой и легко разместится даже на небольшой кухне. Он дополнен резаком для получения пакетов необходимой длины.

Панель управления имеет специальные индикаторы и кнопки, защищенные от влаги. Вы не повредите прибор, даже если прикоснитесь к нему мокрыми руками. Есть несколько режимов для упаковывания сухих и сырых продуктов. Также есть режим для хрупких продуктов.

Хранить устройство после применения лучше открытым. Не закрывайте крышку, а слегка приоткрывайте ее. Правильное использование помогает продлить срок службы прибора.

11 BBK BVS801 Красивый и качественный упаковщик

7.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: упаковка

Мощность: 165 Вт

Управление: электронное

Материал корпуса: пластик Плюсы Простой в использовании

Двойной шов

Несколько режимов Минусы Нет шланга для контейнеров

Это вакуумный упаковщик, позволяющий хранить различные продукты питания. Он легко и быстро удаляет воздух из специальных пакетов, запаивает упаковку. Технология такого типа упрощает хранение продуктов, при этом сохраняет их полезные свойства. Есть несколько режимов для вакуумирования влажных, а также сухих продуктов. Съемный держатель для рулона со встроенным ножом обеспечивает удобную эксплуатацию.

Модель создает двойной шов, что повышает надежность запайки. В комплекте есть пакеты, а также рулоны. Степень вакуума составляет 80 бар. Есть удобный индикатор работы. Можно регулировать интенсивность вакуума. С помощью этого прибора вы сможете делать запасы продуктов. За счет отсутствия кислорода в пакетах срок хранения овощей, фруктов, мясных изделий и других продуктов увеличивается в несколько. При этом они сохраняют свою свежесть и красивый внешний вид.

12 Sea-maid GN 2098 Простая и надёжная модель

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: маринование, вакуумирование, упаковка

Мощность: 120 Вт

Управление: электронное

Производительность: 12 л/мин

Материал корпуса: металл, пластик Плюсы Высокое качество

Красивый дизайн

Надежный Минусы Нет шланга для работы с контейнерами

Это вакууматор, имеющий высокое качество и красивый дизайн. Панель управления русифицированная. Модель имеет разборную конструкцию и металлический корпус. Управление осуществляется с верхней панели. Кнопки сенсорные и дополнены влагозащитой.

Запечатанные продукты можно готовить по технологии су-вид. Есть возможность вакуумации влажных, сухих продуктов. Есть ручной и импульсный режимы, позволяющие запаковывать большие куски рыбы, мяса, птицы. В комплекте есть сменная уплотнительная губка.

Модель может использоваться с разными видами пакетов. Ширина шва составляет 3 мм. Внутри находится мощный насос, который функционирует с мощностью 0,7 бар, вакуумация происходит со скоростью 10 л в минуту.