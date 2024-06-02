ТОП-12 Лучшие рожковые кофеварки в 2024 году

Если вы настоящий поклонник кофе, вам нужна одна из лучших рожковых кофеварок. Приготовление эспрессо — непростая задача: кофеварка должна достичь очень высокого уровня температуры и давления, чтобы получить толстый слой пенки и насыщенное тело.

Кофе также должен вариться с хорошим балансом вкуса, без пригоревших тонов или горького послевкусия. Кроме того, вам нужна рожковая кофеварка с удобным дизайном; это означает, что она проста в эксплуатации, с достаточным количеством настроек в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями.

02.06.2024 Обновление В рейтинг лучших рожковых кофеварок добавлены новые модели

Конечно, найти рожковую кофеварку, которая предлагает все, непросто. Не вся информация, которая вам нужна, содержится даже в спецификациях. Вот почему мы провели исследование и изучили ряд эспрессо-машин, чтобы увидеть, какие из них действительно соответствуют всем требованиям. Мы рассмотрели и сравнили предлагаемые настройки, а также ограничения каждого дизайна.

В отличии от лучших автоматических кофемашин, рожковые кофеварки стоят дешевле и только такой способ приготовления кофе используют профессиональные бариста, в отличии от лучших капсульных кофеварок.

В результате мы составили рейтинг лучших рожковых кофеварок, которые вы можете найти, с учётом всех аспектов, от дизайна до производительности. Независимо от того, делаете ли вы покупки с ограниченным бюджетом или вам нужен компактный дизайн, ответ находится здесь.

1 Polaris PCM 1540 Wi-Fi IQ Home Лучшая рожковая кофеварка в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип используемого кофе: молотый/капсулы

Давление помпы: 15 бар

Тип напитка: капучино, латте, флэт уайт, эспрессо

Приготовление капучино: автоматическое

Настройки: крепость кофе, температура кофе

Доп. функции: автоматическая декальцинация, автоотключение после приготовления напитка, программа автоматической очистки

Особенности конструкции: индикатор включения, индикация работы, плита автоподогрева

Материал корпуса: металл Плюсы Отличный кофе как молотый, так и из капсул

Легко мыть и использовать

Хороший капучинатор Минусы Не весь функционал вынесен на кнопки корпуса

Эспрессо-кофемашина POLARIS PCM 1540 WIFI IQ Home — это устройство, которое сочетает в себе высокую функциональность и стильный внешний вид. Она выполнена в серебристом металлическом корпусе, что придаёт ей элегантность, а благодаря компактным габаритам (32х27х20,5 см) идеально впишется в интерьер даже небольшой кухни.

С мощностью в 1400 Вт кофемашина быстро и эффективно готовит кофе, а благодаря давлению помпы в 15 бар предоставляет возможность насладиться напитком с глубоким и насыщенным вкусом. Сенсорный экран делает управление процессом приготовления кофе интуитивно понятным и комфортным, позволяя пользователю настроить крепость и температуру напитка, а также выбрать один из предложенных вариантов: эспрессо, капучино или латте.

Кофемашина оснащена функцией автоподогрева, которая поддерживает идеальную температуру готового кофе. Совместимость с системами умного дома IQ Home и Яндекс позволяет управлять кофемашиной удалённо через смартфон, настраивая параметры приготовления кофе согласно личным предпочтениям.

Наличие программ автоматической очистки, декальцинации и автоотключения после завершения работы повышают удобство эксплуатации и продлевают срок службы устройства. В комплекте поставляется металлический рожок, который гарантирует равномерное распределение кофе по порции, а капучинатор помогает создать идеальную пенку для капучино. Фильтр обеспечивает чистоту и высокое качество каждого приготовленного напитка.

2 De’Longhi Dedica EC 685 Отличная рожковая кофеварка

9.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип используемого кофе: молотый / чалды

Давление помпы: 15 бар

Тип напитка: капучино, латте, латте макиато, эспрессо

Приготовление капучино: ручное

Настройки: объем порции горячей воды, температура кофе

Доп. функции: автоотключение при неиспользовании, подача горячей воды, подогрев чашек

Особенности конструкции: индикатор включения, индикатор уровня воды, съемный лоток для сбора капель

Одновременная раздача на 2 чашки: да

Материал корпуса: металл Плюсы Красивый дизайн

Простота обслуживания

Качественные материалы Минусы Узкая нижняя площадка

Это комфортная в использовании рожковая кофеварка. С помощью неё вы сможете сделать эспрессо, чилд, капучино. Модель подходит для использования в домашних условиях или в офисе. За счёт съёмного поддона можно варить напиток в больших кружках. Справа находится профессиональный капучинатор, который взбивает молоко до густой пены, позволяет приготовить воздушный латте.

Через полминуты после включения прибор будет готов к эксплуатации. Вода в нем моментально закипает, а температура сохраняется в течение всего периода работы. Модель работает тихо, так что вы не разбудите своих домашних, если решите приготовить кофе рано утром. Корпус изготовлен из стали. На панели спереди находятся кнопки управления.

Прибор может самостоятельно рассчитать объем жидкости, крепость кофе. Сбоку расположен регулятор программируемого выключения техники после окончания цикла приготовления. Таймер можно выставить на период от 9 минут до 3 часов.

3 Smeg ECF01 Лучшая премиальная рожковая кофеварка

9.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип используемого кофе: молотый / чалды

Давление помпы: 15 бар

Тип напитка: капучино, эспрессо

Приготовление капучино: ручное

Настройки: жёсткость воды, температура кофе

Доп. функции: подача горячей воды, подогрев чашек

Особенности конструкции: индикатор включения, индикатор уровня воды, съёмный лоток для сбора капель

Одновременная раздача на 2 чашки: да

Материал корпуса: металл Плюсы Красивый дизайн

Простота использования

Качественные материалы Минусы Высокая цена

С этой рожковой кофеваркой вы сможете сварить прекрасный по вкусовым качествам и ароматный кофе капучино и эспрессо. Устройство позволяет одновременно готовить кофе для двух чашек. Можно настроить необходимую программу и использовать в дальнейшем прибор в авторежиме.

Модель сделана из материалов высокого качества. Корпус металлический с вставками из пластика. Дизайн прибора минималистичный, сделан в стиле пятидесятых годов. Кофемашина прекрасно впишется в интерьер кухни. В комплекте есть капучинатор. Функция защиты от капель не позволяет основанию прибора пачкаться.

Панель управления состоит из трех кнопок, вы сможете устанавливать нужные настройки, регулировать температуру, объем приготавливаемого кофе, время выключения. Есть индикатор накипи, который предупредит вас о том, что устройству нужна очистка от известкового налета. Она выполняется в автоматическом режиме.

4 BORK C701 Качество и многофункциональность

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип используемого кофе: молотый

Давление помпы: 15 бар

Материал рожка: металл

Мощность: 1600 Вт

Объем: 1.9 л

Тип напитка: американо, капучино, эспрессо

Приготовление капучино: автоматическое

Настройки: крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе

Дополнительные функции: быстрый пар, одновременное приготовление двух чашек, подогрев чашек, предварительное смачивание

Особенности конструкции: индикатор включения, индикатор уровня воды, съёмный лоток для сбора капель Плюсы Красивый дизайн

Простота использования

Компактный размер

Варит вкусный кофе Минусы Высокая цена

Кофеварка BORK C701 оснащена системой THERMOJET и готова к работе всего за 3 секунды после включения. Она позволяет легко выбрать 1 или 2 порции эспрессо, а также настроить параметры молочной пены. Благодаря возможности самостоятельно подбирать степень экстракции кофе, вы почувствуете себя настоящим бариста.

В кофеварке BORK с рожковой системой не скапливаются остатки молотых зёрен, что обеспечивает гигиеничное приготовление и сохраняет чистый вкус каждой чашки. SMART-капучинатор предлагает 3 варианта текстуры молочной пены и 3 значения температуры, а также автоматическую самоочистку. Компактная кофеварка BORK шириной всего 19 см гармонично впишется в интерьер кухни или кабинета, при этом она используется резервуар на 1,9 литра, что позволяет готовить больше напитков без дополнительной загрузки воды.

5 Kitfort KT-702 Лучшая бюджетная рожковая кофеварка, высокие отзывы

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип используемого кофе: молотый

Давление помпы: 15 бар

Тип напитка: капучино, латте, эспрессо

Приготовление капучино: ручное

Доп. функции: автоотключение после приготовления напитка, подача горячей воды, подогрев чашек

Особенности конструкции: индикатор включения, индикатор уровня воды, съемный лоток для сбора капель

Одновременная раздача на 2 чашки: да

Материал корпуса: пластик Плюсы Красивый дизайн

Удобство использования

Объемный резервуар Минусы Короткий шнур питания

Это полуавтоматическая техника, позволяющая сварить за один подход до двух чашек кофе. Помимо основной функции имеется опция вспенивания молока. Так что вы сможете сделать капучино, латте. Есть возможность подогрева напитков.

Встроенный датчик регулирует температуру жидкости. Давление можно наблюдать на манометре панели. В этой кофемашине используется фильтр из прочной стали. В нем есть отверстия, которые повышают срок эксплуатации прибора.

Резервуар вмещает в себя один литр воды. Лишние капли отводятся в специальный поддон из стали, который можно снять и очистить. Прибор может вскипятить воду до 100 градусов. Так что вы сможете готовить не только кофе, но и чай. Производитель предусмотрел индикатор включения и готовности к эксплуатации.

6 De’Longhi ECP 33.21 Лучшая модель цена/качество

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип используемого кофе: молотый / чалды

Давление помпы: 15 бар

Тип напитка: капучино, эспрессо

Приготовление капучино: ручное

Настройки: крепость кофе

Доп. функции: автоотключение при неиспользовании, подача горячей воды, подогрев чашек

Особенности конструкции: индикатор включения, индикатор уровня воды, съемный лоток для сбора капель

Одновременная раздача на 2 чашки: да

Материал корпуса: пластик Плюсы Стильный дизайн

Удобство использования

Компактная Минусы Шумная

Это рожковая кофеварка, которая понравится любителям вкусного кофе. С помощью нее вы сможете делать напитки под настроение. Модель позволяет менять степень насыщенности кофе, вносить коррективы в купаж. Молотый кофе размещается в фильтре. Пользователь может смешивать разные сорта, выбирать любую степень помола зерен.

В модели предусмотрен резервуар для воды, вмещающий в себя 1100 мл. Вам не потребуется отмерять нужное количество жидкости для каждой чашки. Встроенный капучинатор позволяет взбить молоко в нежную пенку. С помощью этого прибора вы сможете приготовить разные виды кофе: капучино, гляссе, мокко и т.д. При этом вам не придётся мыть систему после использования, молоко добавляется пользователем прямо в чашку.

Качества эспрессо будет высоким за счет давления в 15 бар, при котором из зёрен извлекается максимум аромата и вкуса. Модель имеет приятную классическую форму и легко впишется в интерьер кухни. Она выключается автоматически. Особенностью прибора является эксклюзивный съёмный поддон, на котором можно использовать кружки высотой до 13 см.

7 Kitfort КТ-743 Отличная кофеварка для дома

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип используемого кофе: молотый

Давление помпы: 19 бар

Тип напитка: капучино, латте, эспрессо

Приготовление капучино: автоматическое

Настройки: объем порции горячей воды

Доп. функции: автоотключение при неиспользовании

Особенности конструкции: индикатор включения, съемный лоток для сбора капель

Материал корпуса: пластик Плюсы Качественная сборка

Бесшумная работа

Варит вкусный кофе Минусы Необходимо часто мыть

Это небольшое устройство, имеющее широкий функционал. Принцип его работы состоит в запуске системы за счет рычага и последующем его удерживании до наполнения подставленной чашки. Модель подойдет для приготовления различных видов горячего напитка, в том числе капучино, латте и эспрессо. Управление выполняется за счет сенсорной панели, находящейся в верхней части.

Выбранный режим демонстрируется с помощью специальной иконки, подсвеченной синим цветом. Максимальное давление прибора составляет 19 бар. Оно позволяет быстро подавать горячий напиток в кружку. В этой технике можно использовать как зерновой кофе, так и молотый. В настройках можно выбрать нужный объем порции.

Есть встроенный капучинатор, позволяющий приготовить молочную пенку. Нужно всего лишь предварительно залить в прибор молоко и установить нужный вид напитка. Есть опция самоочистки. Также имеется индикация, определяющая статус работы устройства и уровень воды. В верхней части корпуса находится платформа, на которой можно подогреть кофе. Специальная откидная площадка позволит налить напиток в маленькую чашку, не разбрызгав его. Резервуар для жидкости и поддон для накопления капель съемные.

8 Garlyn L70 Компактная и надёжная

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип используемого кофе: молотый

Давление помпы: 15 бар

Тип напитка: капучино, латте, эспрессо

Приготовление капучино: автоматическое

Настройки: объем порции горячей воды

Доп. функции: автоотключение после приготовления напитка

Особенности конструкции: индикатор включения, съемный лоток для сбора капель

Одновременная раздача на 2 чашки: да Плюсы Красивый дизайн

Простота использования

Легко мыть Минусы Есть запах пластика

Это кофемашина, которая поможет сварить латте, эспрессо и другие напитки у себя дома. Она простая в эксплуатации, надежная и компактная. Помпа имеет давление 15 бар. Устройство быстро разогревается, моментально готовит горячий напиток. Управление выполняются в одно касание. Вы сможете сварить вкусный эспрессо, не выходя из дома.

В комплекте есть 2 сменных металлических фильтра, позволяющих менять крепость готовых напитков. Встроенный капучинатор позволяет делать кофе с нежной молочной пенкой в авторежиме.

Пространство для кружки увеличенное, вы сможете готовить большие порции. Кофемашина позволяет наполнять напитком кружки высотой до 11 см. Резервуар для жидкости вмещает в себя 1,4 л. Есть опция быстрой очистки, позволяющая сохранить внутренние элементы конструкции на долгий срок, удалить ненужные отложения и накипь.

9 De’Longhi ECP 35.31 Простая и надёжная

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип используемого кофе: молотый / чалды

Давление помпы: 15 бар

Тип напитка: капучино, латте, латте макиато, эспрессо

Приготовление капучино: ручное

Доп. функции: автоотключение при неиспользовании, подача горячей воды, подогрев чашек

Особенности конструкции: индикатор включения, индикатор уровня воды, съемный лоток для сбора капель

Одновременная раздача на 2 чашки: да

Материал корпуса: пластик Плюсы Быстро нагревается

Простота использования

Делает вкусный кофе Минусы Шумная

Эта кофеварка понравится тем, кто ценит строгий стиль и лёгкость управления. Модель компактная и будет красиво смотреться на любой кухне. Она удобная в использовании, в ней вы сможете приготовить качественный кофе. Чтобы сварить тёплый напиток, нужно залить воду в кувшин устройства, а в рожок засыпать кофейный порошок и утрамбовать при помощи специального пресса. Затем нужно установить рожок в пост и повернуть переключатель.

В модели предусмотрена возможности регулировки подачи пара. Вы можете приготовить напиток с пенкой или с горячим молоком. На корпусе устройства имеется регулятор, который позволяет выбрать нужный объем воды, уровень крепости кофе. Есть разные фильтры для приготовления 1 или 2 чашек кофе, специальный фильтр для чалда.

10 REDMOND RCM-1521 Доступная модель с отличными отзывами

7.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип используемого кофе: молотый

Давление помпы: 4 бар

Тип напитка: капучино, латте, эспрессо

Приготовление капучино: ручное

Особенности конструкции: индикатор включения, съемный лоток для сбора капель

Материал корпуса: пластик Плюсы Небольшие размеры

Простота использования

Качественная сборка Минусы Небольшая

Это кофеварка, имеющая капучинатор. С помощью нее вы сможете сварить как классический кофе, так и эспрессо, капучино и другие виды напитков. Она имеет два режима, чтобы выбрать один из них, нужно повернуть регулятор. Рожок сделан из металла, он обеспечивает давление 4 бара.

Есть кувшин, объем которого почти такой же, как у емкости для воды. Кувшин нужно поставить под рожок и включить кофеварку: она сварит кофе и нальет его в емкость, из кувшина напиток можно будет разлить по кружкам. Кувшин сделан из стекла, способного вынести нагрев до высокой температуры.

Встроенный капучинатор вспенивает молоко, он подойдет для приготовления разных вариантов кофе. Модель имеет светодиодный индикатор, съемный фильтр, а также лоток для капель. Есть функция защиты от перегрева.

11 Polaris PCM 1535E Adore Cappuccino Многофункциональная и стильная

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип используемого кофе: молотый

Давление помпы: 15 бар

Тип напитка: капучино, латте, эспрессо

Приготовление капучино: автоматическое

Настройки: объем порции горячей воды

Доп. функции: автоотключение при неиспользовании, подогрев чашек

Особенности конструкции: индикатор включения, индикатор уровня воды, подсветка, съемный лоток для сбора капель

Одновременная раздача на 2 чашки: да

Материал корпуса: металл Плюсы Стильный дизайн

Делает несколько видов кофе

Быстро готовит Минусы Шумная

Это кофеварка, сделанная в металлическом корпусе. Она небольшая и имеет стильный дизайн. Кофейные напитки в ней варятся под давлением 15 бар. Внутри установлена помпа итальянского производства.

Модель имеет фильтры разного размера, так что вы сможете менять крепость кофе. В комплекте есть мерная ложечка, позволяющая отмерить нужное количество молотого кофе. Рожок имеет два сопла, так что кофе можно наливать в одну или две чашки.

Также в этой модели имеется капучинатор. Для молока есть кувшин с крышкой. Можно сделать больше молочной пенки с помощью рычага на боковой части корпуса. На передней панели находятся 7 кнопок управления. Все они имеют подписи.

Детали кофеварки съемные, поэтому устройство удобно мыть. Капучинатор можно мыть в посудомойке. Внизу находится поддон для сбора капель. В комплект входит книга с рецептами, а также трафареты для рисунков на молочной пенке.

12 De’Longhi ECP 31.21 Классическая кофеварка доступная каждому

7.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип используемого кофе: молотый / чалды

Давление помпы: 15 бар

Тип напитка: капучино, латте, латте макиато, эспрессо

Приготовление капучино: ручное

Доп. функции: автоотключение при неиспользовании, подача горячей воды, подогрев чашек

Особенности конструкции: индикатор включения, индикатор уровня воды, съемный лоток для сбора капель

Одновременная раздача на 2 чашки: да

Материал корпуса: пластик Плюсы Компактная

Делает вкусный кофе

Высокое качество фильтров Минусы Слабая помпа

Это рожковая кофеварка с корпусом из нержавеющей стали и пластика. Ее часто используемые детали выполнены из металла, так что модель отличается долгим сроком службы. В верхней панели находится специальных холдер для хранения аксессуаров. Также есть лоток для размещения фильтров. Теперь все мелочи, необходимые для приготовления кофейных напитков, будут у вас под рукой.

На боковой поверхности машины имеется индикатор уровня жидкости. Резервуар вмещает в себя 1 л воды, чего хватит, чтобы приготовить 7-8 чашек кофе. С правой стороны расположен капучинатор, сделанный из нержавеющей стали. Модель нагревает воду всего за пару минут после включения. В кофеварке имеется двойной металлический поддон, так что вы сможете готовить капучино или латте в высоких стаканах. Устройство имеет функцию автоматического выключения.

Как выбрать лучшую рожковую кофеварку

Если вы хотите каждый день наслаждаться вкусным кофе, вам стоит приобрести рожковую кофеварку. В продаже можно найти как простые модели, так и профессиональное оборудование. Давайте посмотрим, какие параметры нужно учесть при выборе этой техники:

Давление

Для приготовления эспрессо необходимо давление 8-9 бар. Многие кофеварки выдают давление до 15 бар. Более высокое давление не обеспечивает более качественную работу. Это скорее маркетинговый ход.

Устройство для нагрева воды

Качество эспрессо во многом зависит от того, какую температуру будет иметь вода. Чем ближе к идеальной она будет, тем более качественный напиток вы получите.

Рожок

Дешевые рожки изготавливаются из пластика. В более дорогих моделях они металлические.

Электроника и автоматизация

Рожковые кофеварки имеют не так много автоматических функций. В первую очередь нужно поинтересоваться наличием у модели системы дозации жидкости и PID-контроллера. Электронный контроллер проследит за тем, чтобы температура воды оставалась стабильной.