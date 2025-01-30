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Новинка от Dyson: ручной пылесос Car+Boat, который изменит вашу уборку

Владислав Ильин Владислав Ильин
30.01.2025
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dyson

Компания представляет компактную модель с мощностью полноразмерного устройства. Dyson наконец выпустил долгожданный ручной пылесос Car+Boat. Устройство сочетает мощность полноразмерных моделей и компактность. Оно уже доступно в США и Великобритании с 4 февраля за $279.99 / £249.99.

Мощность как у полноценного пылесоса — в мини-формате

Car+Boat выглядит как уменьшенная версия вертикального пылесоса. Но не обманывайтесь размерами: мотор на 110 000 оборотов в минуту обеспечивает всасывание уровня V8. Фильтрация улавливает 99.99% частиц от 0.3 микрон, включая аллергены и шерсть.

Рекордное время работы — 50 минут без подзарядки

Большинство ручных моделей работают 15-30 минут. Car+Boat предлагает 50 минут — дольше, чем у Dyson V8. Это идеально для чистки салонов, лодок или мягкой мебели.

Насадки для самых сложных задач

В комплекте:

  • Мини-турбощетка для шерсти и грязи.
  • 2-в-1: щетка + широкая насадка.
  • Узкая щель-насадка.

Инженер Dyson Сачин Чиват объясняет: «Car+Boat создан для точечной уборки. Он дополняет основные пылесосы, а не заменяет их».

Почему это не мокрый пылесос?

Название Car+Boat может ввести в заблуждение. Устройство не предназначено для воды. Это сухой пылесос для текстиля, обивки и труднодоступных зон.

Цена и конкуренты

Стартовая цена $279.99 / £249.99 выше среднего для автомобильных пылесосов. Однако Dyson обещает долгий срок службы и совместимость с другими насадками бренда.

Что было раньше?

В 2022 году Dyson снял с продажи модель Humdinger. Car+Boat — первая за два года ручная новинка, улучшенная по всем параметрам.

Где купить:
С 4 февраля — на официальном сайте Dyson и у партнеров. Тестовая версия уже в работе — скоро полный обзор.

Важные примечания:

  • Устройство не заменяет полноразмерный пылесос.
  • Для влажной уборки рассмотрите специализированные модели.
  • Проверьте совместимость насадок с вашими предыдущими устройствами Dyson.

Источник — techradar

Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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