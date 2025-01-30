Новинка от Dyson: ручной пылесос Car+Boat, который изменит вашу уборку

Компания представляет компактную модель с мощностью полноразмерного устройства. Dyson наконец выпустил долгожданный ручной пылесос Car+Boat. Устройство сочетает мощность полноразмерных моделей и компактность. Оно уже доступно в США и Великобритании с 4 февраля за $279.99 / £249.99.
Мощность как у полноценного пылесоса — в мини-формате
Car+Boat выглядит как уменьшенная версия вертикального пылесоса. Но не обманывайтесь размерами: мотор на 110 000 оборотов в минуту обеспечивает всасывание уровня V8. Фильтрация улавливает 99.99% частиц от 0.3 микрон, включая аллергены и шерсть.
Рекордное время работы — 50 минут без подзарядки
Большинство ручных моделей работают 15-30 минут. Car+Boat предлагает 50 минут — дольше, чем у Dyson V8. Это идеально для чистки салонов, лодок или мягкой мебели.
Насадки для самых сложных задач
В комплекте:
- Мини-турбощетка для шерсти и грязи.
- 2-в-1: щетка + широкая насадка.
- Узкая щель-насадка.
Инженер Dyson Сачин Чиват объясняет: «Car+Boat создан для точечной уборки. Он дополняет основные пылесосы, а не заменяет их».
Почему это не мокрый пылесос?
Название Car+Boat может ввести в заблуждение. Устройство не предназначено для воды. Это сухой пылесос для текстиля, обивки и труднодоступных зон.
Цена и конкуренты
Стартовая цена $279.99 / £249.99 выше среднего для автомобильных пылесосов. Однако Dyson обещает долгий срок службы и совместимость с другими насадками бренда.
Что было раньше?
В 2022 году Dyson снял с продажи модель Humdinger. Car+Boat — первая за два года ручная новинка, улучшенная по всем параметрам.
Где купить:
С 4 февраля — на официальном сайте Dyson и у партнеров. Тестовая версия уже в работе — скоро полный обзор.
Важные примечания:
- Устройство не заменяет полноразмерный пылесос.
- Для влажной уборки рассмотрите специализированные модели.
- Проверьте совместимость насадок с вашими предыдущими устройствами Dyson.
Источник — techradar