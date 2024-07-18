ТОП-10 Лучшие лифтинг-сыворотки для лица 2024 года

С возрастом кожа становится менее упругой и эластичной. Сохранить ее молодость поможет лифтинг-сыворотка для лица. Она содержит активные ингредиенты в высокой концентрации, которые проникают в глубокие слои эпидермиса, стимулируют выработку коллагена и эластина.

Сыворотка – отличное средство для борьбы с морщинами, пигментными пятнами и тусклым цветом лица. В отличие от крема, она глубже проникает в кожу, поэтому результат от ее использования появляется быстрее. Регулярное использование омолаживающей сыворотки позволяет достичь следующих результатов:

Разгладить морщины;

Смягчить кожу;

Восстановить водно-липидный барьер;

Улучшить выработку коллагена и эластина;

Осветлить пигментные пятна;

Сделать кожу более упругой;

Улучшить цвета лица.

В продаже представлены различные виды сывороток: увлажняющие, антивозрастные, от пигментации, для кожи с акне и т.д. Также бывают сыворотки с электролитами, которые применяются для процедур с бьюти-гаджетами, например, аппаратами для RF-лифтинга. Мы выбрали лучшие средства для аппаратных процедур и ежедневного ухода за лицом, имеющие выраженный и быстрый эффект.

1 ReadySkin Care Ionica С выраженным антивозрастным эффектом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Объем: 50 мл

Вес: 110 г

Количество в упаковке: 1 шт.

С дозатором: да Плюсы Уменьшает глубину морщин

Экономичный расход

Большой объем

Приятный аромат

Подтягивает кожу

Совместима с кремами

Гипоаллергенная

Подходит для любых типов кожи Минусы Может потребовать немного больше времени для впитывания

Лифтинг-сыворотка для лица 2 в 1 от Readyskin — универсальное средство, которое можно эффективно использовать как в домашнем уходе, так и при аппаратных процедурах. Ее богатый состав с отрицательно заряженными ионами электролитов и запатентованным антивозрастным комплексом Filmexel обеспечивает улучшение синтеза коллагена и эластина, способствует укреплению упругости кожи, выравнивает ее текстуру и сокращает морщины. Дополнительные компоненты, такие как пантенол и молочная кислота, поддерживают гидратацию и борются с признаками старения, придавая коже сияние.

Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную, благодаря нежному составу без агрессивных веществ и растительным компонентам, минимизирующим риск аллергии. Сыворотка не закупоривает поры и быстро впитывается. При регулярном использовании совместно с косметическими приборами, такими как RF-лифтинг и EMS, или как самостоятельный уход, эта лифтинг-сыворотка даст заметное омоложение. Выпускается в объеме 50 мл, что выгодно отличает ее от стандартных объемов, и отмечена пользователями как одна из лучших сывороток 2024 года.

2 Mixit Skin Chemistry Active Collagen Booster Serum Интенсивное увлажнение кожи для сохранения молодости

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Объем: 30 мл

Вес: 30 г

Количество в упаковке: 1 шт.

С дозатором: да Плюсы Приятная консистенция

Быстро впитывается

Доступная цена

Удобный дозатор

Хороший состав Минусы Жирновата

Увлажняющая анти-эйдж сыворотка с коллагеном для базового ухода за кожей. Она устраняет шелушение, неглубокие морщинки, покраснения, подтягивает овал лица и выравнивает рельеф кожи.

В составе находится гиалуроновая кислота, которая наполняет кожу влагой, придает ей сияние и упругость. Эластин предотвращает ранние возрастные изменения кожи. Гиалурон увлажняет эпидермис, стимулирует процессы омоложения. Также в состав входит антиоксидантный комплекс.

Продукт можно использовать для молодой и увядающей кожи любого типа. Он успешно прошел дерматологические испытания. Уже спустя три недели применения вы сможете заметить, как кожа станет более разглаженной, плотной и сияющей.

3 Aravia Professional Vitality Serum Восстанавливает и омолаживает кожу

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Объем: 150 мл

Вес: 186 г

Количество в упаковке: 1 шт.

С дозатором: да Плюсы Мгновенно впитывается

Улучшает цвет лица

Хорошее увлажнение

Удобный дозатор

Не закупоривает поры Минусы Жирная

Нежная питательная лифтинг-сыворотка для лица, разработанная для сухой кожи. Ее можно применять после различных косметологических процедур, в том числе пилингов. Она наполняет влагой кожу, стимулирует ее регенерацию, повышает плотность и эластичность, усиливает защитные функции.

В состав входят антиоксидантный комплекс, питательные масла ши и миндаля, лецитин, а также витамин Е. Невесомая текстура мгновенно впитывается. Продукт можно наносить на кожу вокруг глаз. Его можно использовать как отдельное уходовое средство, так и перед проведением аппаратных процедур.

4 Гельтек Сыворотка-концентрат 5 peptides С мощным пептидным комплексом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Объем: 30 мл

Вес: 200 г

С дозатором: да

Упаковка: флакон Плюсы Хорошо увлажняет

Не оставляет липкости

Большой объем

Хороший состав

Без запаха Минусы Не быстрый эффект

Высокая цена

Лифтинг-сыворотка для лица с мощным пептидным комплексом, в который входит леуфасил, аргирелин, трипептид меди и релистаз. Эти компоненты борются с мимическими морщинками, снижением эластичности кожи.

Легкая консистенция хорошо распределяется и не оставляет липкости. Продукт рекомендуется для любого типа кожи, в том числе чувствительной, проблемной. Средство можно использовать для век. Антиоксидантная формула сокращает глубину морщин и предупреждает образование новых. Концентрат сочетается с любыми уходовыми средствами, имеющими pH не ниже 4.0. Его можно использовать ежедневно утром и вечером.

5 Natura Siberica LAB Biome Инновационные ингредиенты для невероятного эффекта

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Объем: 30 мл

Вес: 30 г

С дозатором: да

Упаковка: флакон Плюсы Вкусно пахнет

Невесомая текстура

Прекрасно увлажняет

Моментально впитывается Минусы Неудобный дозатор

Не слишком выраженный anti-age эффект

Лифтинг-сыворотка, созданная с использованием инновационных компонентов. В ее состав входят пептиды меди, которые предотвращают повреждение клеток свободными радикалами, повышают упругость кожи, продлевают ее молодость. Ферменты восстанавливают местный иммунитет эпидермиса. Трехмерная гиалуроновая кислота обеспечивает глубокое и пролонгированное увлажнение.

Полифенольные ферменты березовой чаги укрепляют микробиом кожи, повышают ее тонус, улучшают сопротивляемость неблагоприятным внешним факторам.

6 RICHE Кровь дракона С мощным анти-эйдж ингредиентом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Объем: 25 мл

Вес: 91 г

Количество в упаковке: 1 шт.

С дозатором: да Плюсы Удобство использования

Не липкая

Хорошо впитывается

Противовоспалительное действие

Приятный аромат Минусы Жидкая

Сыворотка для омоложения кожи лица, которая улучшает клеточное дыхание, стимулирует образование коллагена и эластина. В ее составе находится мощный антивозрастной компонент – экстракт лукумы. Он стимулирует кожу вырабатывать гиалуроновую кислоту с высокой интенсивностью. В результате этого появляется выраженный омолаживающий эффект.

Также в составе есть гиалуроновая кислота, пептиды. Они увлажняют кожу, нормализуют ее гидролипидный баланс, повышают плотность кожи, разглаживают неглубокие заломы. Экстракт водоросли ундарии бережно осветляет пигментные пятна, смягчает эпидермис.

Сыворотка подходит для любой кожи. Она имеет безопасный состав, разрешается к применению беременным и кормящим женщинам. После использования продукт оставляет на лице приятный аромат сандала.

7 MitoVitan Антиоксидантная увлажняющая сыворотка Эффективное действие на внутриклеточном уровне

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Объем: 30 мл

Количество в упаковке: 1 шт.

С дозатором: да

Упаковка: флакон Плюсы Увлажняет

Экономичный расход

Удобство использования

Приятная консистенция

Без запаха Минусы Очень жидкая

Лифтинг-сыворотка для лица, созданная специально для увядающей кожи, потерявшей упругость. Она увлажняет кожу, сокращает мелкие морщинки, а глубокие делает не такими заметными. Также она стимулирует восстановление эпидермиса, уменьшает раздражение, наполняет кожу сиянием, способствует осветлению пигментных пятен.

Действующим веществом серума является молекула SkQ1, разработанная в МГУ в результате многолетнего труда ученых-биологов. В молекуле содержится сила самого мощного антиоксидантного растения из хлоропластов – пластохинона. Эта молекула способна проникнуть в самое труднодоступное место клетки – митохондрии. Здесь она устраняет избыток свободных радикалов и приостанавливает старение кожи на уровне клеток. Классические антиоксиданты не способны на такое глубокое проникновение. Серум хорошо сочетается с другой уходовой косметикой.

8 LAVVEX Сквалан экстра Эффективное увлажнение и повышение упругости кожи

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Объем: 30 мл

Вес: 85 г

Количество в упаковке: 1 шт.

С дозатором: да Плюсы Приятный аромат

Наполняет кожу сиянием

Легко наносится

Хорошо увлажняет Минусы Жидкая

Лифтинг-сыворотка на основе сквалана. Сквалан − один из лучших ингредиентов, применяемых в косметике. Он формирует липидный барьер эпидермиса, увлажняет нго, стимулирует продукцию коллагена, предотвращает излишнюю выработку кожного сада, разглаживает морщинки и повышает плотность кожи. В отличие от сквалена, он не токсичен, не вызывает аллергии.

Этот серум можно наносить на кожу любого типа. В его составе есть бакучиол − полностью натуральный компонент, сделанный из семян псоралеи лещинолистной. Он оказывает сильнейшее антиоксидантное действие, выравнивает цвет лица, омолаживает кожу и наполняет ее сиянием. Средство не увеличивает чувствительность кожи к ультрафиолету, его можно использовать в любое время суток.

9 Matrigen SRS Anti-aging Разглаживает морщины и формирует красивый овал лица

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Объем: 10 мл

Вес: 25 г

Количество в упаковке: 1 шт.

С дозатором: да Плюсы Эффективная

Легкая текстура

Вкусно пахнет

Экономичный расход

Удобно наносить

Увлажняет Минусы Щиплет на чувствительной коже

Антивозрастная лифтинг-сыворотка для лица, которую можно применять в качестве самостоятельного уходового средства или для аппаратных процедур с мезороллером и дермапеном.

В составе находится низкомолекулярный коллаген, который кожа легко принимает. Пептиды восстанавливают уставшую кожу, делают ее более упругой. Аденозин выравнивает мелкие заломы, повышает способность кожи к самовостановлению. Сок листьев алоэ вера интенсивно увлажняет эпидермис.

10 ICON SKIN Сыворотка-концентрат LIFT UP Клинически доказанная эффективность

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Объем: 30 мл

Вес: 90 г

Количество в упаковке: 1 шт.

Упаковка: флакон Плюсы Смягчает кожу

Увлажняет

Антиоксидантное действие

Легко наносится

Не липкая Минусы Быстро расходуется

Антивозрастная сыворотка, которая восстанавливает эластичность кожи, делает морщинки менее выраженными. Anti-age эффект обеспечивается за счет синтеза родного коллагена, увлажнения кожи и восстановления ее гидролипидного слоя.

Серум имеет приятную текстуру, хорошо распределяется по коже и не оставляет пленки. В составе есть морской коллаген, он повышает эластичность кожи. Пептиды последнего поколения препятствуют ранним возрастным изменениям, активируют естественные механизмы омоложения. Гиалуроновая кислота наполняет кожу сиянием, восстанавливает ее гидролипидный баланс. Комплекс из 17 аминокислот увлажняет кожу, повышает ее эластичность. Бетаин и трегалоза смягчают кожу.

Как выбрать омолаживающую сыворотку

Выбирать лифтинг-сыворотку для лица нужно с учетом потребностей кожи. При этом нужно учитывать несколько моментов.

Состав

В состав омолаживающей сыворотки могут входить различные компоненты:

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота – проникает глубоко в эпидермис, увлажняет кожу и сокращает количество морщин.

Пептиды – предотвращают возрастные изменения, стимулируют обновление кожи.

Витамин C − антиоксидант, который повышает эластичность кожи, придет ей сияние.

Ретинол − ускоряет клеточное обновление, стимулирует работу фибробластов, оказывает антиоксидантное действие.

Пантенол − улучшает регенерацию кожи, смягчает эпидермис, снимает воспаление.

Молочная кислота – мягкий кератолитик. Она деликатно отшелушивает омертвевшие клетки кожи.

Ниацинамид − борется с пигментацией, сужает поры, устранят воспаление и акне.

Лучшие уходовые средства для лица имеют богатый и безопасный состав. Они могут содержать различные дополнительные ингредиенты: сок алоэ, растительные экстракты, витамины и т.д.

Формат средства

Сыворотки представлены в нескольких форматах:

Флакон с пипеткой – самый удобный формат;

Флакон с дозатором или помпой;

Ампулы – встречаются в профессиональных средствах.

Текстура и основа

Сыворотки могут быть на водной основе. Они подходят для нормальной и жирной кожи. Средства на основе масла подходят для сухой кожи.