Запущена Moto Tag с интеграцией с Google Find My Device

Компания Motorola анонсировала выпуск своего дебютного устройства для поиска потерянных предметов — Moto Tag. Этот гаджет позиционируется как конкурент устройствам Apple AirTag и Samsung Galaxy SmartTag 2. Moto Tag оснащён технологиями Bluetooth и UWB (ультраширокополосный радиодоступ) и синхронизируется с сервисом Google Find My Device для обнаружения утраченных вещей. Устройство оценено в 29,99 долларов и скоро появится в продаже на избранных рынках.

Особенностью Moto Tag является наличие универсальной кнопки, которая упрощает поиск потерянного смартфона и может служить дистанционным управлением для фотосъемки на устройствах Android. Настройка происходит быстро благодаря функции Google Fast Pair: достаточно активировать трекер и поднести его к смартфону.

При помощи специального приложения Moto Tag пользователи могут менять названия своих тегов, регулировать уровень звуковых уведомлений, контролировать заряд батареи и выполнять другие действия. Устройство интегрировано с сетью Google Find My Devices и может быть закреплено на различные ценные предметы, такие как сумки или кошельки, обеспечивая их точное отслеживание с помощью Bluetooth и UWB. Все данные о местоположении защищены шифрованием, а также поддерживаются автоматические оповещения о неизвестных трекерах на Android и iOS. Важно отметить, что для обнаружения чужих трекеров Moto, следующих за пользователем, требуется провести ручное сканирование.

Moto Tag имеет степень защиты IP67, что обозначает его устойчивость к воде и пыли, и функционирует на стандартной батарее CR2032. Устройство также совместимо с различными аксессуарами от сторонних производителей.

Источник — mysmartprice.com