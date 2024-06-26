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Запущена Moto Tag с интеграцией с Google Find My Device

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.06.2024
4 Просмотра 0
Запущена Moto Tag с интеграцией с Google Find My Device

Компания Motorola анонсировала выпуск своего дебютного устройства для поиска потерянных предметов — Moto Tag. Этот гаджет позиционируется как конкурент устройствам Apple AirTag и Samsung Galaxy SmartTag 2. Moto Tag оснащён технологиями Bluetooth и UWB (ультраширокополосный радиодоступ) и синхронизируется с сервисом Google Find My Device для обнаружения утраченных вещей. Устройство оценено в 29,99 долларов и скоро появится в продаже на избранных рынках.

Особенностью Moto Tag является наличие универсальной кнопки, которая упрощает поиск потерянного смартфона и может служить дистанционным управлением для фотосъемки на устройствах Android. Настройка происходит быстро благодаря функции Google Fast Pair: достаточно активировать трекер и поднести его к смартфону.

При помощи специального приложения Moto Tag пользователи могут менять названия своих тегов, регулировать уровень звуковых уведомлений, контролировать заряд батареи и выполнять другие действия. Устройство интегрировано с сетью Google Find My Devices и может быть закреплено на различные ценные предметы, такие как сумки или кошельки, обеспечивая их точное отслеживание с помощью Bluetooth и UWB. Все данные о местоположении защищены шифрованием, а также поддерживаются автоматические оповещения о неизвестных трекерах на Android и iOS. Важно отметить, что для обнаружения чужих трекеров Moto, следующих за пользователем, требуется провести ручное сканирование.

Moto Tag имеет степень защиты IP67, что обозначает его устойчивость к воде и пыли, и функционирует на стандартной батарее CR2032. Устройство также совместимо с различными аксессуарами от сторонних производителей.

Источник — mysmartprice.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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