YouTube тестирует новую функцию Hype

YouTube внедряет инновационную функцию под названием Hype, цель которой — поддержка малоизвестных создателей контента в продвижении их видеоматериалов. Нововведение предоставляет возможность зрителям выделять понравившиеся ролики, способствуя тем самым их популяризации и привлечению внимания новой аудитории. На данный момент функция Hype тестируется в ограниченном числе регионов, включая Бразилию, Турцию и Тайвань.

YouTube объясняет, что опция Hype будет доступна исключительно для авторов, участвующих в партнерской программе платформы, имеющих менее 500 тыс. подписчиков и создающих контент, соответствующий нормам сообщества. Дополнительно, функция будет активна только для тех видео, которые были опубликованы в течение последних семи дней.

Промоционные ролики получат свое место в специальном разделе «Обзор», который будет отдельным от трендовых видео. В соответствии с заявлениями YouTube, чем больше зрители будут «хайпить» видео, тем выше шансы, что оно займет видное место в разделе «Обзор» наряду с другими популярными на текущей неделе роликами. Видео будут отображаться в разделе в порядке убывания популярности.

Стоит отметить, что количество хайпов не будет влиять на алгоритмы поиска и рекомендаций YouTube, что важно для корректного функционирования сервиса. О планах по глобальному запуску функции Hype пока не сообщается, но компания планирует собрать обратную связь от пользователей и, возможно, расширить доступность опции в будущем.

Источник — mysmartprice.com