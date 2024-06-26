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YouTube тестирует новую функцию Hype

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.06.2024
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YouTube тестирует новую функцию Hype

YouTube внедряет инновационную функцию под названием Hype, цель которой — поддержка малоизвестных создателей контента в продвижении их видеоматериалов. Нововведение предоставляет возможность зрителям выделять понравившиеся ролики, способствуя тем самым их популяризации и привлечению внимания новой аудитории. На данный момент функция Hype тестируется в ограниченном числе регионов, включая Бразилию, Турцию и Тайвань.

YouTube объясняет, что опция Hype будет доступна исключительно для авторов, участвующих в партнерской программе платформы, имеющих менее 500 тыс. подписчиков и создающих контент, соответствующий нормам сообщества. Дополнительно, функция будет активна только для тех видео, которые были опубликованы в течение последних семи дней.

Промоционные ролики получат свое место в специальном разделе «Обзор», который будет отдельным от трендовых видео. В соответствии с заявлениями YouTube, чем больше зрители будут «хайпить» видео, тем выше шансы, что оно займет видное место в разделе «Обзор» наряду с другими популярными на текущей неделе роликами. Видео будут отображаться в разделе в порядке убывания популярности.

Стоит отметить, что количество хайпов не будет влиять на алгоритмы поиска и рекомендаций YouTube, что важно для корректного функционирования сервиса. О планах по глобальному запуску функции Hype пока не сообщается, но компания планирует собрать обратную связь от пользователей и, возможно, расширить доступность опции в будущем.

Источник — mysmartprice.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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