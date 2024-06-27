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YouTube хочет платить звукозаписывающим компаниям для обучения ИИ

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.06.2024
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YouTube хочет платить звукозаписывающим компаниям для обучения ИИ

YouTube, принадлежащий Google, возможно ведёт переговоры с крупными музыкальными компаниями, включая Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Records, о лицензировании музыкальных произведений для тренировки искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Financial Times. Предположительно, по условиям сделки, каждый исполнитель самостоятельно принимает решение о предоставлении своих треков для использования в ИИ.

В апреле 2023 года более двухсот музыкантов выразили беспокойство по поводу возможности использования ИИ в качестве инструмента для нарушения авторских прав и воздействия на музыкальную индустрию, подписав открытое письмо с призывом защитить права творцов.

В ноябре того же года YouTube представил инструмент Dream Track, который позволяет создавать музыку с использованием голосов известных исполнителей, таких как Джон Ледженд и Чарли XCX, но в тестировании участвовали всего десять артистов. Платформа стремится расширить список участников до десятков для работы с их AI-генератором песен.

Звукозаписывающие лейблы ранее выступали против сервисов, которые, по их мнению, незаконно эксплуатируют контент, охраняемый авторским правом. В июне Sony, Universal и Warner подали судебный иск против музыкальных сервисов Suno и Omio за масштабное нарушение авторских прав, требуя запретить дальнейшее использование их музыки и компенсировать ущерб до 150 тысяч долларов за каждое нарушение.

Источник — engadget.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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