YouTube хочет платить звукозаписывающим компаниям для обучения ИИ

YouTube, принадлежащий Google, возможно ведёт переговоры с крупными музыкальными компаниями, включая Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Records, о лицензировании музыкальных произведений для тренировки искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Financial Times. Предположительно, по условиям сделки, каждый исполнитель самостоятельно принимает решение о предоставлении своих треков для использования в ИИ.

В апреле 2023 года более двухсот музыкантов выразили беспокойство по поводу возможности использования ИИ в качестве инструмента для нарушения авторских прав и воздействия на музыкальную индустрию, подписав открытое письмо с призывом защитить права творцов.

В ноябре того же года YouTube представил инструмент Dream Track, который позволяет создавать музыку с использованием голосов известных исполнителей, таких как Джон Ледженд и Чарли XCX, но в тестировании участвовали всего десять артистов. Платформа стремится расширить список участников до десятков для работы с их AI-генератором песен.

Звукозаписывающие лейблы ранее выступали против сервисов, которые, по их мнению, незаконно эксплуатируют контент, охраняемый авторским правом. В июне Sony, Universal и Warner подали судебный иск против музыкальных сервисов Suno и Omio за масштабное нарушение авторских прав, требуя запретить дальнейшее использование их музыки и компенсировать ущерб до 150 тысяч долларов за каждое нарушение.

Источник — engadget.com