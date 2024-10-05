Xiaomi Mi 15 Pro выйдет в октябре этого года в Китае, а на мировой рынок в 2025

Недавно в сети были опубликованы изображения высокого разрешения и подробные технические характеристики нового смартфона Xiaomi Mi 15 Pro.

Дизайн и материалы

Xiaomi Mi 15 Pro сохраняет стиль предшественника Xiaomi Mi 14 Pro, но с небольшими изменениями размеров для размещения более крупного аккумулятора и экрана 6,78 дюйма. Смартфон имеет обтекаемый многослойный стеклянный корпус и плоскую металлическую раму.

Цветовые решения

Устройство будет доступно в трех классических цветах: черном, белом и серебристом. Также планируется специальная титановая версия для тех, кто ищет что-то особенное.

Сочетание элегантного дизайна и инновационных технологий делает Xiaomi Mi 15 Pro новым флагманом на рынке смартфонов.

Экран

Смартфон оснащён 6,78-дюймовой AMOLED-панелью от компании TCL. Экран имеет разрешение 2K, плотность пикселей более 500 ppi и частоту обновления 120 Гц, что должно обеспечить невероятно плавное и чёткое изображение.

Производительность

Процессор

Xiaomi Mi 15 Pro будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Ранее сообщалось, что чип может получить название Snapdragon 8 Elite.

Память и хранилище

Устройство должно поддерживать до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища, что позволяет пользователям хранить большой объем данных и использовать ресурсоёмкие приложения без задержек.

Камеры

Смартфон оснащен тройной основной камерой, разработанной совместно с Leica:

Основная камера : 50 МП Light Fusion 900 с диафрагмой f/1.4 для превосходной съемки при любом освещении.

: 50 МП Light Fusion 900 с диафрагмой f/1.4 для превосходной съемки при любом освещении. Сверхширокоугольная камера : 50 МП для захвата широких пейзажей и групповых фотографий.

: 50 МП для захвата широких пейзажей и групповых фотографий. Телеобъектив: новый 50 МП Sony IMX858 с 5-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 30 см.

Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП, что обеспечивает высокое качество селфи и видеозвонков.

Дополнительные функции

Среди прочих особенностей Xiaomi Mi 15 Pro:

Подэкранный сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного доступа.

Стереодинамики для качественного звучания.

Защита от пыли и влаги по стандарту IP68.

Мощный аккумулятор, быстрая зарядка и спутниковая связь делают Xiaomi Mi 15 Pro идеальным выбором для современных пользователей.

Автономность и зарядка

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную зарядку 80 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт.

Спутниковая связь

Специальная титановая версия 15 Pro будет поддерживать спутниковую связь, расширяя возможности коммуникации даже в местах без сотового покрытия.

Поддержка и обновления

Xiaomi планирует предоставлять обновления Android в течение пяти лет, обеспечивая пользователям долгосрочную программную поддержку и актуальные функции.

Дата выпуска

Ожидается, что серия Xiaomi Mi 15 дебютирует в Китае в октябре этого года, а глобальный релиз состоится в начале 2025 года.

Источник — x.com