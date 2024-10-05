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Xiaomi Mi 15 Pro выйдет в октябре этого года в Китае, а на мировой рынок в 2025

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.10.2024
4 Просмотра 0
Xiaomi Mi 15 Pro выйдет в октябре этого года в Китае, а на мировой рынок в 2025

Недавно в сети были опубликованы изображения высокого разрешения и подробные технические характеристики нового смартфона Xiaomi Mi 15 Pro.

Дизайн и материалы

Xiaomi Mi 15 Pro сохраняет стиль предшественника Xiaomi Mi 14 Pro, но с небольшими изменениями размеров для размещения более крупного аккумулятора и экрана 6,78 дюйма. Смартфон имеет обтекаемый многослойный стеклянный корпус и плоскую металлическую раму.

Xiaomi Mi 15 Pro

Цветовые решения

Устройство будет доступно в трех классических цветах: черном, белом и серебристом. Также планируется специальная титановая версия для тех, кто ищет что-то особенное.

Сочетание элегантного дизайна и инновационных технологий делает Xiaomi Mi 15 Pro новым флагманом на рынке смартфонов.

Экран

Смартфон оснащён 6,78-дюймовой AMOLED-панелью от компании TCL. Экран имеет разрешение 2K, плотность пикселей более 500 ppi и частоту обновления 120 Гц, что должно обеспечить невероятно плавное и чёткое изображение.

Xiaomi Mi 15 Pro изображение 2

Производительность

Процессор

Xiaomi Mi 15 Pro будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Ранее сообщалось, что чип может получить название Snapdragon 8 Elite.

Память и хранилище

Устройство должно поддерживать до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища, что позволяет пользователям хранить большой объем данных и использовать ресурсоёмкие приложения без задержек.

Xiaomi Mi 15 Pro изображение 3

Камеры

Смартфон оснащен тройной основной камерой, разработанной совместно с Leica:

  • Основная камера: 50 МП Light Fusion 900 с диафрагмой f/1.4 для превосходной съемки при любом освещении.
  • Сверхширокоугольная камера: 50 МП для захвата широких пейзажей и групповых фотографий.
  • Телеобъектив: новый 50 МП Sony IMX858 с 5-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 30 см.

Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП, что обеспечивает высокое качество селфи и видеозвонков.

Дополнительные функции

Среди прочих особенностей Xiaomi Mi 15 Pro:

  • Подэкранный сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного доступа.
  • Стереодинамики для качественного звучания.
  • Защита от пыли и влаги по стандарту IP68.
Мощный аккумулятор, быстрая зарядка и спутниковая связь делают Xiaomi Mi 15 Pro идеальным выбором для современных пользователей.

Автономность и зарядка

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную зарядку 80 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт.

Спутниковая связь

Специальная титановая версия 15 Pro будет поддерживать спутниковую связь, расширяя возможности коммуникации даже в местах без сотового покрытия.

Поддержка и обновления

Xiaomi планирует предоставлять обновления Android в течение пяти лет, обеспечивая пользователям долгосрочную программную поддержку и актуальные функции.

Дата выпуска

Ожидается, что серия Xiaomi Mi 15 дебютирует в Китае в октябре этого года, а глобальный релиз состоится в начале 2025 года.

Источник — x.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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