Xiaomi Mi 15 Pro выйдет в октябре этого года в Китае, а на мировой рынок в 2025

Недавно в сети были опубликованы изображения высокого разрешения и подробные технические характеристики нового смартфона Xiaomi Mi 15 Pro.
Дизайн и материалы
Xiaomi Mi 15 Pro сохраняет стиль предшественника Xiaomi Mi 14 Pro, но с небольшими изменениями размеров для размещения более крупного аккумулятора и экрана 6,78 дюйма. Смартфон имеет обтекаемый многослойный стеклянный корпус и плоскую металлическую раму.
Цветовые решения
Устройство будет доступно в трех классических цветах: черном, белом и серебристом. Также планируется специальная титановая версия для тех, кто ищет что-то особенное.
Экран
Смартфон оснащён 6,78-дюймовой AMOLED-панелью от компании TCL. Экран имеет разрешение 2K, плотность пикселей более 500 ppi и частоту обновления 120 Гц, что должно обеспечить невероятно плавное и чёткое изображение.
Производительность
Процессор
Xiaomi Mi 15 Pro будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Ранее сообщалось, что чип может получить название Snapdragon 8 Elite.
Память и хранилище
Устройство должно поддерживать до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища, что позволяет пользователям хранить большой объем данных и использовать ресурсоёмкие приложения без задержек.
Камеры
Смартфон оснащен тройной основной камерой, разработанной совместно с Leica:
- Основная камера: 50 МП Light Fusion 900 с диафрагмой f/1.4 для превосходной съемки при любом освещении.
- Сверхширокоугольная камера: 50 МП для захвата широких пейзажей и групповых фотографий.
- Телеобъектив: новый 50 МП Sony IMX858 с 5-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 30 см.
Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП, что обеспечивает высокое качество селфи и видеозвонков.
Дополнительные функции
Среди прочих особенностей Xiaomi Mi 15 Pro:
- Подэкранный сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного доступа.
- Стереодинамики для качественного звучания.
- Защита от пыли и влаги по стандарту IP68.
Автономность и зарядка
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную зарядку 80 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт.
Спутниковая связь
Специальная титановая версия 15 Pro будет поддерживать спутниковую связь, расширяя возможности коммуникации даже в местах без сотового покрытия.
Поддержка и обновления
Xiaomi планирует предоставлять обновления Android в течение пяти лет, обеспечивая пользователям долгосрочную программную поддержку и актуальные функции.
Дата выпуска
Ожидается, что серия Xiaomi Mi 15 дебютирует в Китае в октябре этого года, а глобальный релиз состоится в начале 2025 года.
Источник — x.com