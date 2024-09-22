Xbox следующего поколения будет включать в себя портативную консоль

Sony недавно объявила о выпуске усовершенствованной версии своей консоли PlayStation 5 Pro. В то же время Microsoft выбирает иной путь развития для своей игровой системы Xbox. Согласно последним слухам, компания не планирует выпускать промежуточное обновление для Xbox, аналогичное Xbox One X, которое было выпущено спустя год после PS4 Pro.

Вместо этого Microsoft сконцентрировала свои усилия на создании игрового оборудования следующего поколения. Сара Бонд, президент Xbox, намекнула на то, что новое поколение консолей принесёт невиданный ранее технологический прорыв:

«Мы активно работаем над стратегией устройств следующего поколения. Наша основная задача – обеспечить самый значительный технологический прогресс, когда-либо наблюдавшийся между поколениями игрового оборудования. Это позволит создать лучшие условия для игроков и разработчиков, а также для реализации их творческих видений.»

Ожидается, что Microsoft активно применит технологии машинного обучения для достижения поставленной цели, что было бы невозможно без использования усовершенствований в области кремниевых технологий.

Тем не менее, вопрос о том, повторит ли Microsoft стратегию выпуска двух моделей консолей, подобно текущему поколению с Xbox Series S и X, остаётся открытым. По информации от Windows Central, источника, часто обладающего достоверными сведениями о Microsoft, компания планирует выпустить стандартную консоль, которая станет преемником Xbox Series X. Кроме того, предполагается разработка отдельной портативной консоли, которая может стать ответом Microsoft на Steam Deck.

Появляются всё новые слухи о портативной консоли Xbox, и даже Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, дал понять, что такой проект находится в разработке. Основной вопрос заключается в том, будет ли новое устройство портативной консолью на базе Windows или полноценной портативной консолью Xbox, способной запускать игры на уровне стационарных моделей. В настоящее время предполагается, что более вероятным является первый вариант. Спенсер упомянул о необходимости улучшения портативной консоли Windows, что может совпасть с текущими планами компании.

Согласно слухам, Microsoft планирует выпустить консоль следующего поколения Xbox к концу 2026 года с намерением опередить выход Sony PlayStation 6, которая, как предполагается, может появиться не ранее 2028 года. Microsoft стремится получить конкурентное преимущество, воспользовавшись стратегией, аналогичной той, которая была использована при запуске Xbox 360 – самой успешной консоли Microsoft на сегодняшний день.