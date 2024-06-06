Внешний экран Honor Magic V Flip будет максимально большим

13 июня в Китае состоится презентация нового складного смартфона Honor Magic V Flip. В преддверии дебюта компания активно делится информацией о гаджете. На официальной странице Honor в Weibo был опубликован тизер, показывающий уникальные характеристики внешнего экрана Honor Magic V Flip.

Внешний дисплей устройства называют «самым большим среди подобных устройств в индустрии». Он позволяет запускать наиболее часто используемые приложения, такие как карты, видеосервисы, социальные сети и сервисы доставки еды, не раскрывая смартфон. При этом примерно 35% внешней поверхности экрана работают автономно и могут отображать время и уведомления, как видно на опубликованных изображениях. Остальная часть экрана предназначена для полноценного запуска приложений с соотношением сторон, схожим с основным дисплеем.

Для сравнения, прошлогодний Find N3 Flip имел внутренний экран с соотношением сторон 22:9, а внешний — 17:9. Внешний экран мог имитировать более высокое соотношение сторон основного дисплея, обеспечивая более гладкий переход между двумя экранами и удобную работу приложений, оптимизированных для основного экрана, на внешнем. Однако в Find N3 Flip пространство под камерой на внешнем экране оставалось неиспользованным.

Magic V Flip предоставляет более продвинутые возможности использования внешнего экрана, что выделяет его среди других складных смартфонов. Это позволяет выполнять больше операций без необходимости открывать основной экран, что удобно для выполнения повседневных задач.

Согласно последней информации, Honor Magic V Flip поступит в продажу с 12 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенной памяти 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Устройство оснащено аккумулятором на 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт и 50-мегапиксельной основной камерой с OIS. Предполагается, что смартфон будет доступен в черном, белом и розовом цветах, а также в ограниченной версии с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Источник — gizmochina.com