Вкус S Pen от Galaxy S25 Ultra: мой неожиданный эксперимент

Как техно-журналист, я первым тестирую новинки. Иногда запросы коллег удивляют. Коллега поинтересовался запахом S Pen Galaxy S25 Ultra. Я решил проверить. К сожалению, неприятный запах присутствует — что-то среднее между горелым пластиком и маслом. Он не исчезает даже после недели использования.

Главный эксперимент: дегустация S Pen

Редактор предположил, что стилус может быть горьким, чтобы дети не грызли его. Я решил протестировать эту теорию. После тщательного облизывания могу сказать — вкуса нет вообще. Как будто лизнул пластиковую палочку для суши.

Многие интересуются качеством аксессуаров флагманских смартфонов. Особенно когда речь идет о безопасности.

Samsung не добавляет горькие вещества в S Pen. Это плюс для пользователей без детей.

Неприятный запах сохраняется долго. Это минус нового поколения стилусов.

Рекомендации покупателям

Galaxy S25 Ultra доступен для предзаказа со скидкой до $240. Плюс бонусы на $150 от Samsung.

Не давайте гаджеты маленьким детям. Даже без горького покрытия это опасно.

Если чувствительны к запахам, учтите этот момент при покупке.

Заключение

Мой эксперимент показал: S Pen безопасен, но имеет неприятный запах. Будущие тесты ограничу обонянием. Рекомендую внимательно изучать характеристики перед покупкой. Особенно если планируете использовать стилус часто.

Теперь вы знаете правду о вкусе S Pen. Можете сделать осознанный выбор при покупке Galaxy S25 Ultra.

Источник — androidauthority