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Vivo X200 Pro Mini подтверждён официально

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.09.2024
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Vivo X200 Pro Mini подтверждён официально

Недавние сообщения в Сети предвещали появление компактной версии в ожидаемой линейке Vivo X200, и теперь это подтверждено. Цзя Цзиндун, занимающий пост вице-президента по стратегии бренда и продукта в Vivo, официально объявил о модели Vivo X200 Pro Mini. В своём обращении на платформе Weibo он также представил олимпийского чемпиона Чжэн Циньвэня в качестве лица новой серии смартфонов, которая должна выйти14 октября в Китае.

Чжэн Циньвэня

Пока что подробности о характеристиках Vivo X200 Pro Mini не раскрыты, но его анонс добавил разнообразие в линейку X200, включая базовую модель Vivo X200, усовершенствованную Vivo X200 Pro и топовую Vivo X200 Ultra. Последняя, как ожидается, появится в начале следующего года с флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, в то время как остальные модели, предположительно, получат новейший Dimensity 9400 SoC, презентация которого запланирована на 9 октября.

Сообщается, что Vivo X200 Pro Mini будет компактным смартфоном с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем. Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил в Weibo, что новинка сохранит ключевые особенности старшей модели, включая качественный экран, передовую камеру, быструю зарядку как проводную, так и беспроводную, высокую производительность, ёмкий аккумулятор и лёгкий корпус.

Digital Chat Station сообщил в Weibo

Целевая аудитория X200 Pro Mini – это те пользователи, которые ценят компактность и не хотят отказываться от премиальных возможностей. Префикс «Pro» подразумевает, что устройство, хоть и не будет самым доступным в серии, предложит флагманские характеристики для своих владельцев.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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