Vivo X200 Pro Mini подтверждён официально

Недавние сообщения в Сети предвещали появление компактной версии в ожидаемой линейке Vivo X200, и теперь это подтверждено. Цзя Цзиндун, занимающий пост вице-президента по стратегии бренда и продукта в Vivo, официально объявил о модели Vivo X200 Pro Mini. В своём обращении на платформе Weibo он также представил олимпийского чемпиона Чжэн Циньвэня в качестве лица новой серии смартфонов, которая должна выйти14 октября в Китае.

Пока что подробности о характеристиках Vivo X200 Pro Mini не раскрыты, но его анонс добавил разнообразие в линейку X200, включая базовую модель Vivo X200, усовершенствованную Vivo X200 Pro и топовую Vivo X200 Ultra. Последняя, как ожидается, появится в начале следующего года с флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, в то время как остальные модели, предположительно, получат новейший Dimensity 9400 SoC, презентация которого запланирована на 9 октября.

Сообщается, что Vivo X200 Pro Mini будет компактным смартфоном с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем. Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил в Weibo, что новинка сохранит ключевые особенности старшей модели, включая качественный экран, передовую камеру, быструю зарядку как проводную, так и беспроводную, высокую производительность, ёмкий аккумулятор и лёгкий корпус.

Целевая аудитория X200 Pro Mini – это те пользователи, которые ценят компактность и не хотят отказываться от премиальных возможностей. Префикс «Pro» подразумевает, что устройство, хоть и не будет самым доступным в серии, предложит флагманские характеристики для своих владельцев.

Источник — gizmochina.com