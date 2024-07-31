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Vivo X200 и X200 Pro: новая утечка характеристик

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.07.2024
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Vivo X200 и X200 Pro новая утечка характеристик

Флагманы серии Vivo X100 были представлены в начале этого года, и компания уже активно работает над их преемником под названием Vivo X200. Согласно последним сообщениям в сети, новый смартфон будет оснащён чипсетом Dimensity 9400 и сегодня появились дополнительные подробности.

Ожидается, что Vivo X200 дебютирует в конце этого года. Известный источник DigitalChatStation утверждает, что смартфон получит экран с разрешение разрешением 1,5K, плоскими гранями и симметричными рамками.

DigitalChatStation о Vivo X200

Vivo X200, как сообщается, будет иметь 50-мегапиксельную камеру Sony в качестве основной, а также 3-кратный телеобъектив. Ранее упоминалось, что смартфон может получить 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.

Хотя ёмкость батареи не уточняется, информатор утверждает, что Vivo X200 будет использовать кремниевую технологию высокой плотности, что позволит увеличить ёмкость без изменения размеров. В смартфоне будет установлен оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.

Что касается Vivo X200 Pro, утечки предполагают наличие 6,7-дюймового или 6,8-дюймового изогнутого дисплея с разрешением 1,5K и узкими рамками. В отличие от стандартной версии, Pro-модель может получить ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Размер батареи также предполагается большим, но точные данные пока не раскрыты. Для контекста, Vivo X100 Pro оснащён батареей ёмкостью 5400 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Учитывая, что серия Vivo X100 была представлена в ноябре в Китае, преемник может появится в это же время или немного раньше. В ближайшие месяцы ожидается больше информации о новинке.

Источник — 91mobiles.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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