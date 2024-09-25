Видеоредактор Google Photos получит новые функции

Google продолжает расширять функционал своего приложения Photos, добавляя новые возможности для редактирования, включая инструменты на основе искусственного интеллекта. Недавно обновленный видеоредактор Google Photos теперь предлагает пользователям еще больше опций для обработки видео, в том числе и AI-пресеты, позволяющие добиться потрясающих результатов в несколько кликов.

Популярный сервис Google Photos радует миллионы пользователей новыми функциями, а последние обновления видеоредактора делают его еще более удобным и мощным инструментом. Теперь пользователи могут с большей точностью обрезать видео, благодаря улучшенному инструменту обрезки. Также появилась кнопка «Автоматическое улучшение», которая одним нажатием оптимизирует качество видео — функция, уже знакомая пользователям из редактора изображений.

Обновление включает в себя новый инструмент «Скорость», который дает возможность изменять темп воспроизведения видео, добавляя эффекты замедленной или ускоренной съемки. Кроме стандартных инструментов, в редакторе появились и пресеты на основе искусственного интеллекта. Согласно сообщению Google в блоге, эти пресеты способны автоматически обрезать видео, корректировать освещение, изменять скорость и применять различные эффекты, например, динамическое отслеживание движения объекта или увеличение масштаба основных действий.

Нововведения Google Photos доступны для пользователей Android, а пресеты на основе ИИ доступны как на Android, так и на iOS. Google объявила, что обновления вскоре появятся на мобильных устройствах пользователей.

Источник — androidheadlines.com