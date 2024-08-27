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В продажу поступили наушники HONOR CHOICE Earbuds X7

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.08.2024
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В продажу поступили наушники HONOR CHOICE Earbuds X7

В российских магазинах электроники появились наушники HONOR CHOICE Earbuds X7. Эти наушники предлагают отличное качество звука, комфортную посадку, эффективное шумоподавление и длительное время работы без подзарядки.

Earbuds X7 — лёгкие наушники-вкладыши с эргономичным дизайном, которые удобно носить весь день. Они хорошо сидят в ушах, позволяя наслаждаться качественным звуком без дискомфорта. Вес каждого наушника составляет всего 4,9 г.

За высокое качество звука отвечают 12,4-мм драйверы с композитной диафрагмой, покрытой титаном. Это обеспечивает сбалансированное звучание с чистыми высокими частотами, полным средним диапазоном и динамичными басами.

Наушники Earbuds X7 предлагают три уровня шумоподавления и режим прозрачности. В приложении HONOR AI Space можно выбрать оптимальный режим работы в зависимости от ситуации. Максимальная мощность шумоподавления достигает 45 дБ.

Аккумуляторы наушников обеспечивают до 8 часов непрерывного воспроизведения музыки, а с учетом подзарядки в кейсе автономность достигает 40 часов. HONOR CHOICE Earbuds X7 оснащены современным чипом Bluetooth 5.3 с поддержкой двух режимов работы, что значительно улучшает защиту от помех и обеспечивает стабильное подключение.

Наушники имеют степень защиты IP54 от влаги и пыли, что делает их подходящими для прослушивания музыки во время интенсивных тренировок и даже под дождем.

27 августа HONOR CHOICE Earbuds X7 поступили в продажу по цене 2490 рублей. С 27 августа по 16 сентября действует специальное предложение — скидка 500 рублей на покупку.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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