В приложение Nvidia App добавили долгожданные функции

Nvidia недавно выпустила крупное обновление для своего фирменного приложения, которое объединяет функции и настройки из различных инструментов, включая GeForce Experience, панель управления Nvidia и даже FrameView и ICAT. Теперь все это доступно в одном месте, в приложении Nvidia App, что значительно облегчает управление видеокартой. Одной из самых ожидаемых функций обновления стало введение возможности отката драйверов.

Обновление драйверов видеокарты — ключевой момент для поддержания высокой производительности и оптимизации работы с новыми играми. Однако бывает, что новая версия драйвера может неожиданно привести к ошибкам или снижению производительности в некоторых случаях. Например, пользователи Steam сообщали о сбоях в играх Ghost of Tsushima и Farming Simulator 22 после обновления драйверов. Теперь, благодаря новой функции отката, можно легко вернуться к предыдущей версии драйвера прямо через приложение Nvidia, избегая сложностей с ручным удалением и возможными конфликтами драйверов.

В дополнение к функции отката, в Nvidia App появились и другие улучшения. Контроль за технологией G-Sync теперь осуществляется прямо из приложения, что позволяет настроить и включить G-Sync для мониторов. Кроме того, добавлена поддержка RTX HDR для настроек с несколькими мониторами, что даёт возможность имитировать HDR в играх, которые изначально не поддерживают эту функцию.

Nvidia также внесла изменения для повышения комфорта пользователей: можно изменять цвет и расположение наложения системной статистики в опции Heads Up Display, а также упорядочивать и фильтровать игровую библиотеку. Добавлено уведомление, информирующее о возможном вмешательстве стороннего программного обеспечения Digital Rights Management (DRM) в процесс записи через ShadowPlay. Несмотря на то, что приложение Nvidia app все ещё находится в бета-версии, его уже может скачать и использовать любой желающий. Существующие параллельно с GeForce Experience и панелью управления Nvidia, компания планирует к концу года перенести все функции в единое приложение.

Источник — digitaltrends.com