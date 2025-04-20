Главная » Красота и здоровье В популярных зубных пастах нашли свинец и другие тяжелые металлы Красота и здоровье В популярных зубных пастах нашли свинец и другие тяжелые металлы Анатолий Пшеницын 9 Просмотров

Новое исследование, проведенное экспертом по безопасности свинца Тамарой Рубин из Lead Safe Mama, выявило тревожный факт. Большинство популярных марок зубных паст содержат свинец и другие тяжелые металлы. Тесты показали, что целых 90% из 51 проверенной марки зубных паст содержат свинец. В некоторых случаях его концентрация превышает допустимые нормы.

Какие марки зубных паст оказались в «черном списке»?

В ходе исследования были протестированы как взрослые, так и детские зубные пасты популярных брендов. Среди них:

Зубные пасты для взрослых: Crest Regular, Colgate Total Whitening, Sensodyne Extra Whitening

Crest Regular, Colgate Total Whitening, Sensodyne Extra Whitening Зубные пасты для детей: Colgate Watermelon Burst, Orajel Kids Anticavity (с «Щенячьим патрулем»), Tom’s of Maine Kid’s Natural

Самым тревожным фактом является наличие свинца в зубных пастах, предназначенных специально для детей, поскольку они наиболее уязвимы к его воздействию.

Какие еще тяжелые металлы были обнаружены?

Кроме свинца, в зубных пастах были обнаружены и другие опасные тяжелые металлы:

Мышьяк (65% протестированных марок)

Ртуть (47% протестированных марок)

Кадмий (35% протестированных марок)

«Это просто недопустимо, особенно в 2025 году!», – заявила Тамара Рубин. «Удивительно, что никто не обращал на это внимания раньше.»

Насколько это опасно для здоровья?

Несмотря на то, что ни одна из зубных паст не превысила установленный FDA (Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США) предел содержания свинца (10 000 ppb или 10 мг/кг) для зубных паст без фтора, эксперты подчеркивают, что безопасного уровня свинца не существует, особенно для детей. Воздействие свинца в младенчестве и детстве может привести к необратимым повреждениям мозга и нервной системы, нарушениям в обучении, поведенческим проблемам и снижению IQ.

В России действует более строгий предел содержания свинца в косметике (включая зубные пасты) – 5000 ppb (5 мг/кг). Практически все протестированные зубные пасты превысили эти показатели. Три марки зубных паст (Redmond, VanMan’s и Primal) значительно превысили этот предел, а Primal показала самый высокий уровень – 7800 ppb (7.8 мг/кг).

Кто такая Тамара Рубин и Lead Safe Mama?

Тамара Рубин – известная активистка в области безопасности свинца и основательница веб-сайта Lead Safe Mama. Она первой сообщила о наличии свинца в популярных термосах Stanley Cups. Благодаря усилиям Lead Safe Mama с 2022 года было отозвано шесть партий продукции. Для проведения тестов Рубин использует рентгенофлуоресцентный (XRF) анализатор, который позволяет обнаружить свинец, не повреждая тестируемый образец.

Почему свинец оказывается в зубной пасте?

Причины загрязнения зубных паст свинцом пока не установили. Тамара Рубин предполагает, что это может быть связано с некоторыми ингредиентами, используемыми в производстве, такими как гидроксиапатит, карбонат кальция и бентонитовая глина.

Что делать потребителям?

Lead Safe Mama призывает потребителей требовать от производителей ответственности за производство и продажу продукции, содержащей свинец, особенно если эта продукция предназначена для детей.