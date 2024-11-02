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Утечка изображений DJI Mic Mini раскрывает дизайн новых микрофонов

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.11.2024
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Утечка изображений DJI Mic Mini раскрывает дизайн новых микрофонов

DJI готовится к выпуску нового компактного беспроводного микрофона — DJI Mic Mini. Об этом свидетельствуют новые утечки от инсайдеров @quadro_news и @JasperEllens в социальной сети X. Кроме того, ранее уже появились слухи о более компактной и доступной альтернативе DJI Mic 2. Теперь, благодаря эксклюзивным изображениям, полученным @quadro_news, мы можем впервые увидеть этот микрофон.

Изображения демонстрируют DJI Mic Mini в двух цветовых вариантах: Arctic White и Infinity Black. На фотографиях также видна зажимная система, позволяющая легко крепить микрофон к одежде или фотоаппарату. Примечательно, что интерфейс устройства максимально упрощён: всего две кнопки (вероятно, питания и подключения) и световой индикатор.

DJI Mic Mini черный

Более того, утечки раскрывают предполагаемую цену DJI Mic Mini — около 45 долларов США. Это значительно дешевле существующих моделей DJI Mic, что делает его привлекательным предложением для создателей контента, ценящих мобильность и простоту использования. В частности, DJI Mic, уже имеющийся в продаже, представляет собой компактную и лёгкую беспроводную систему с отличным качеством звука на расстоянии до 250 метров. Он обеспечивает чёткую запись голоса, окружающих звуков и музыки на профессиональном уровне. DJI Mic оснащён двумя передатчиками со встроенными микрофонами и поддерживает двухканальную запись.

DJI Mic Mini белый

Таким образом, DJI Mic Mini позиционируется как отдельное, более доступное устройство, предназначенное для тех, кто ищет высококачественный звук без дополнительных затрат. Хотя детали о времени автономной работы и полном функционале пока неизвестны, официальное объявление от DJI ожидается в ближайшем будущем. Мы будем следить за обновлениями и сообщать о новых данных по мере их появления.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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