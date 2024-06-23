Уязвимость Apple Vision Pro позволяла запускать пауков и летучих мышей

Apple успешно устранила проблему безопасности в системе Vision Pro, которая позволяла вредоносным сайтам создавать неограниченное количество виртуальных 3D-объектов, в том числе стаи летучих мышей, непосредственно в поле зрения пользователя даже после закрытия веб-браузера Safari.

Эксперт по кибербезопасности Райан Пикрен выявил эту уязвимость и отметил, что, хотя Apple приняла меры для предотвращения подобных угроз, ключевой момент был упущен. Пикрен подчеркнул, что Apple внедрила в приложение Vision Pro особые защитные механизмы против подобных атак, всегда уделяя приоритетное внимание защите приватности пользователей и предотвращению навязчивого воздействия вредоносных приложений через создание виртуальных объектов.

Apple требует получения разрешения от пользователей операционной системы для активации режима «полного пространства», который предлагает более погружающийся опыт в приложениях. Аналогично, веб-сайты могут использовать экспериментальные функции для достижения подобного эффекта.

Однако было обнаружено, что функция дополненной реальности (AR), разработанная Apple в 2018 году и встроенная в ядро WebKit, включая систему VisionOS, позволяет веб-сайтам отображать 3D-модели прямо перед глазами пользователя. Пикрен заметил, что команда VisionOS пропустила старый веб-стандарт просмотра 3D-моделей, известный как Apple ARKit Quick Look, который позволяет просматривать 3D-файлы Pixar в формате «in-place USDZ».

После тестирования Пикрен выявил, что эта функция остаётся доступной в WebKit, в том числе и для VisionOS, поддерживает новый формат файлов «.reality», созданный с помощью Apple Reality Composer, и способна добавлять пространственные звуковые эффекты. Функция активирована по умолчанию и не требует от пользователей включения дополнительных настроек.

Серьёзность уязвимости заключалась в том, что браузер Safari не ограничивал использование этой функции и не требовал от пользователя активных действий для её запуска. Вредоносные сайты могли инициировать автоматический запуск функции через JavaScript, создавая множество объектов с 3D-эффектами и звуковым сопровождением без ведома пользователя.

Это позволяло злоумышленникам создавать в Vision Pro сценарии с сотнями пауков и летучих мышей, вызывая у пользователя страх. Пикрен проинформировал Apple о проблеме, и компания оперативно устранила уязвимость, вознаградив исследователя за обнаружение ошибки.