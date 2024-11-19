Удешевлённый Galaxy Z Flip может выйти в следующем году

Слухи о более доступных складных смартфонах Samsung ходят уже давно, но только в 2025 году, возможно, мы увидим результат этих стараний в виде Galaxy Z Flip FE. Аналитик Росс Янг подтверждает информацию о выходе этой модели, указывая на использование того же дисплея, что и у Z Flip 7, но с потенциальными компромиссами в виде менее качественных камер и более старого, бюджетного процессора.

Интересно, что, по словам Янга, Samsung пока не планирует выпускать более дешевую версию Galaxy Z Fold. Таким образом, Galaxy Z Flip FE станет единственным более доступным складным смартфоном в линейке.

В качестве процессора для Z Flip FE рассматриваются Exynos 2400 или Exynos 2400e, хотя к моменту релиза они будут уже не новыми. Также есть вероятность использования Exynos 2500. Что касается камер, то, возможно, Z Flip FE унаследует камеру от Z Flip 6, в то время как Z Flip 7 получит обновление.

Samsung недавно анонсировала более тонкий модуль телеобъектива с 3-кратным зумом, но его появление в Galaxy Z Flip 7 пока под вопросом – более точная информация ожидается во втором квартале 2025 года. В целом, ожидается одновременный релиз Z Flip FE с другими складными смартфонами Samsung во второй половине 2025 года.

Источник — sammobile