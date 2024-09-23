У пользователей iPhone 16 Pro возникают проблемы с сенсорным экраном

Владельцы недавно выпущенных iPhone 16 Pro сталкиваются с рядом неполадок, в том числе с проблемами в iOS 18. Поступают сообщения о работе сенсорных экранов: иногда устройство не реагирует на касания и свайпы, делая невозможным взаимодействие с экраном.

Проблема с экраном iPhone 16 Pro, по словам пользователей, может быть вызвана алгоритмом, который предотвращает случайные касания. Если часть ладони или кожи коснется края экрана, дисплей может перестать отвечать на команды. Это подтверждается видео от пользователя Khaos Tian, опубликованном на Mastodon.

Некоторые эксперты предполагают, что проблемы связаны именно с новой кнопкой управления камерой, однако другие источники указывают на то, что чувствительность экрана к касаниям может возникнуть в любой его части. Отмечается, что такие же неполадки могут встречаться и в модели iPhone 16 Pro Max под управлением iOS 18 или бета-версии iOS 18.1. Пока нет данных о подобных проблемах в других моделях iPhone, возможно, из-за более широких рамок, которые снижают вероятность случайного касания.

Тем не менее, есть хорошие новости: проблема, скорее всего, связана с программным обеспечением, что даёт надежду на её решение через обновление. Пока что рекомендуется внимательно следить за тем, как держать iPhone 16 Pro, чтобы избежать случайных касаний экрана. Если же экран перестал реагировать, попробуйте изменить хват.

Источник — techradar.com