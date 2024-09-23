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У пользователей iPhone 16 Pro возникают проблемы с сенсорным экраном

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.09.2024
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У пользователей iPhone 16 Pro возникают проблемы с сенсорным экраном

Владельцы недавно выпущенных iPhone 16 Pro сталкиваются с рядом неполадок, в том числе с проблемами в iOS 18. Поступают сообщения о работе сенсорных экранов: иногда устройство не реагирует на касания и свайпы, делая невозможным взаимодействие с экраном.

Проблема с экраном iPhone 16 Pro, по словам пользователей, может быть вызвана алгоритмом, который предотвращает случайные касания. Если часть ладони или кожи коснется края экрана, дисплей может перестать отвечать на команды. Это подтверждается видео от пользователя Khaos Tian, опубликованном на Mastodon.

Некоторые эксперты предполагают, что проблемы связаны именно с новой кнопкой управления камерой, однако другие источники указывают на то, что чувствительность экрана к касаниям может возникнуть в любой его части. Отмечается, что такие же неполадки могут встречаться и в модели iPhone 16 Pro Max под управлением iOS 18 или бета-версии iOS 18.1. Пока нет данных о подобных проблемах в других моделях iPhone, возможно, из-за более широких рамок, которые снижают вероятность случайного касания.

Тем не менее, есть хорошие новости: проблема, скорее всего, связана с программным обеспечением, что даёт надежду на её решение через обновление. Пока что рекомендуется внимательно следить за тем, как держать iPhone 16 Pro, чтобы избежать случайных касаний экрана. Если же экран перестал реагировать, попробуйте изменить хват.

Источник — techradar.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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