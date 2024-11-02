У Apple новая программа ремонта задней камеры iPhone 14 Plus

Apple запустила бесплатную сервисную программу для ремонта задней камеры iPhone 14 Plus. Программа предназначена для устранения проблем, возникающих при использовании задней камеры на небольшом количестве устройств. Эта проблема касается iPhone 14 Plus, выпущенных в период с 10 апреля 2023 года по 28 апреля 2024 года. Следовательно, если задняя камера не работает должным образом и не демонстрирует предварительный просмотр, пользователь может проверить, подходит ли его устройство под программу с помощью онлайн-инструмента проверки серийного номера. Более того, если пользователь уже оплатил ремонт задней камеры, он может обратиться в Apple для получения компенсации.

В случае соответствия условиям программы компания Apple или авторизованный сервисный центр Apple бесплатно отремонтируют iPhone 14 Plus. Для этого пользователю нужно записаться в розничном магазине Apple или в авторизованном сервисном центре, либо организовать починку устройства в ремонтном центре Apple через сервисную службу. Важное замечание: перед ремонтом необходимо создать резервную резервную копию данных iPhone в iCloud или на компьютере. Кроме того, любые повреждения, возникшие вследствие ремонта (например, треснувшее заднее стекло), должны быть устранены до начала технического обслуживания, что может повлечь за собой дополнительные расходы.

Программа распространяется на все соответствующие устройства в течение трех лет с момента первой продажи. Тем не менее, Apple оставляет за собой право на одобрение ремонта в стране или регионе первоначальной покупки и эта программа Apple не входит стандартную поддержку iPhone 14 Plus.

Источник — engadget.com