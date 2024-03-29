Главная » Зоотовары ТОП-11 Лучшие витамины для попугаев в 2024 году ЗоотоварыЯндекс.Маркет ТОП-11 Лучшие витамины для попугаев в 2024 году Екатерина Вологжанина 724 Просмотра

Витамины для попугаев – это добавки, которые помогают пернатому с наименьшими потерями пережить осенне-зимний период, линьку и другие периоды стресса.

Когда организм попугая уязвим, как никогда актуально начать принимать витаминно-минеральные добавки, которые сделают оперение ярче и гуще, голос – крепче и звонче, а настроение – хорошим. Все эти признаки будут свидетельствовать вам о хорошем самочувствии питомца.

Большинство витаминов для домашних птиц являются универсальными, то есть подходят всем видам попугаев, канарейкам и другим экзотическим птицам.

Внимание. Имеются противопоказания, перед применением лекарственных препаратов и БАДов обязательно проконсультируйтесь с врачом. Этот рейтинг носит исключительно ознакомительный характер.

Витамины могут быть общеукрепляющими или действующими целенаправленно на определенные системы организма, например, на работу желудочно-кишечного тракта, который является дирижером для всего «оркестра» организма.

Актуальны витамины для попугаев в моменты планирования и получения потомства. Дефицит микроэлементов негативно сказывается на репродуктивной системе самок и свойствах яйценоскости.

Владельцам домашних животных известно, насколько линька может испортить жизнь всем обитателям дома. Если фурминаторы у кошек и расчески у собак механически способствуют безболезненному и легкому обновлению их кожно-волосяного покрова, то как облегчить жизнь домашним птицам? На помощь придут витамины, в которых оптимальным образом сочетаются полезные вещества, восполняющие дефициты и улучшающие состояние оперения.

Поэтому витамины для попугаев – это не блажь, а необходимость и осознанный выбор заботливого владельца. Они действительно улучшают качество жизни, способствуют гармоничному росту и развитию птицы. Если вы остановите свой выбор на одном из товаров из этого рейтинга, вы внесете значительный вклад в здоровье вашего питомца!

1 Neoterica Unitabs Тотал Q10 Помощник для быстрой и безболезненной смены пера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форма выпуска: раствор

Объем, мл: 10

Назначение: для здоровья шерсти, для иммунитета, для кожи, шерсти, мультивитамины, витамины и пищевые добавки, для иммунной системы Плюсы Видимые улучшения состояния оперения и кожного покрова

Удобно дозировать Минусы Небольшой срок хранения открытого флакона

Витамины для попугаев будут особенно актуальны в период линьки и снижения иммунитета. Они комплексно воздействуют на кожу и перьевой покров, улучшая их внутреннее и внешнее состояние. Основные действующие вещества – коэнзим Q10, витамины группы В, витамины С, А, Д и Е. Они восстанавливают нервную проводимость, способствуют быстроте процессов регенерации эпителия, помогают легкой смене пера. Коэнзим Q10 является антиоксидантом, который борется с процессами старения, профилактирует сердечно-сосудистые заболевания и подстегивает работу иммунной системы. Выпускается витамин в жидкой форме, каждый флакон оснащен удобной пипеткой-дозатором. Рассчитать дозу препарата легко по инструкции. Можно добавлять витамин в корм или воду. Использовать в течение 30 дней с момента открытия флакона, хранить в холодильнике.

2 Beaphar Vitamine B Complex Восполняет дефицит витаминов группы В и микроэлементов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форма выпуска: раствор

Объем, мл: 50

Назначение: мультивитамины Плюсы Нормализует обмен веществ

Удобно дозировать Минусы Специфический вкус

Популярные витамины для попугаев предназначены для профилактики дефицита витаминов группы В, который часто встречается у домашних животных. Широко известно о важности витаминов группы В для метаболизма, обмена веществ и работы нервной системы. Витамины от Beaphar содержат витамины В1, В2, В5, В6, В12, которые оказывают наибольшее влияние на организм пернатых. Также препарат содержит витамин Н, который необходим для здоровья кожных покровов и пера, и витамин РР, поддерживающий ресурсы организма. Восполняет дефицит микроэлементов (магния, кальция, фосфора, натрия). Препарат имеет солено-кислый вкус, смешивается с водой.

3 RIO витаминно-минеральные гранулы Популярная и доступная пищевая добавка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форма выпуска: гранулы

Вес, гр: 120

Назначение: во время линьки, для иммунитета, для кожи, шерсти, для волнистых попугаев, для средних попугаев Плюсы Комплексно улучшает состояние здоровья и внешний вид

Нравится попугаям

Удобно дозировать и хранить Минусы Быстро заканчивается

Витамины для попугаев помогают пережить им линьку и другие стрессовые периоды. Содержат 11 витаминов и 7 минералов, которые способствуют здоровью костей и клюва, поддерживают остроту зрения, повышают защитные силы организма, а также ускоряют регенерацию клеток кожи и смены оперения. Витамин Д3 восполняет дефицит, который развивается у всех домашних птиц из-за недостатка ультрафиолетового излучения. Выпускается витамин в форме гранул, в основе которых лежит смесь пшеницы, кукурузы, сои, овсянки и мелиссы свекловичной. Очень нравится попугаям за вкус и приятную структуру. Рекомендуется добавлять до 10% гранул от основного корма в рацион волнистых и средних попугаев. Товар выпускается в пластиковой банке с удобной крышкой.

4 Groviti для попугаев, канареек, птиц Подарок от отечественного производителя

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форма выпуска: раствор

Объем, мл: 50

Назначение: во время линьки, для иммунитета, для поддержания окраса, для почек, восстановление микрофлоры кишечника, заболевания ЖКТ, заболевания кожи, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания печени, заболевания щитовидной железы, мочекаменная болезнь, очищение от шлаков и токсинов, при приеме лекарственных средств Плюсы Улучшает состояние здоровья и внешний вид

Удобно дозировать Минусы Не везде продается

Употребление этих витаминов для попугаев обещает оказать поистине исцеляющее воздействие на организм пернатых. Среди заявленных производителем эффектов указаны: улучшение состояние кожи и пера, восстановление нормальной микрофлоры кишечника и здоровья пищеварения, усиление иммунных сил организма в борьбе с инфекционными и патогенными микроорганизмами, повышение настроения и снижение тревожности у питомцев. В состав витаминов входят комплекс органических веществ, кислоты (гуминовые, в том числе с фульвокислотами), витамины группы В, витамины Е, комплексы аминокислот и микроэлементов. Витамины не содержат вредных примесей и добавок, на 100% состоят из органических веществ. Форма выпуска – капли. Флакон оснащен удобной пипеткой-дозатором. Рекомендовано смешивать капли с водой. Совместимы с любыми лекарственными и профилактическими препаратами.

5 Агроветзащита Радостин Доктор Для голубей, декоративных и певчих птиц Для терапевтических и профилактических целей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форма выпуска: раствор

Объем, мл: 20

Назначение: во время линьки, для иммунитета, для обмена веществ, для поддержания окраса, мультивитамины, профилактика и лечение гиповитаминозов (отсутствие витаминов) Плюсы Не вызывает аллергических реакций

Профилактика гиповитаминозов Минусы Неудобный дозатор

Доступные витамины для попугаев имеют в составе ударную дозу витамина А, Д3 и Е. Их употребление способствует нормализации обменных процессов, повышению устойчивости организма к воздействию негативных факторов и быстрому восстановлению после линьки. Восстановление дефицитов витаминов помогает птицам легче пережить стрессовые периоды, исключает возникновение репродуктивных проблем и способствует качественному проживанию жизни. Витамин выпускается в форме раствора, который необходимо размешать в жидкости по расчету: 12 капель на 30 мл воды.

6 Вака для мелких попугаев для улучшения оперения Дешевый минимум

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес, гр: 30

Назначение: для иммунитета Плюсы Улучшают оперение

Доступность Минусы Не всем подходит

Витаминно-минеральная добавка для попугаев содержит комплекс микроэлементов (железо фосфор, йод, кальций, магний и др.), который подстегивает работу иммунитета и защищает птиц перед инфекционными заболеваниями. Добавка восполняет дефицит йода, который пагубно сказывается на щитовидной железе и эндокринной системе в целом. Через некоторое время по красивому оперению вы можете судить о действенности состава. Витамины смешиваются с обычным кормом птиц, воспринимаются ими благосклонно. Предназначены для мелких попугаев, а для попугаев средних размеров есть аналогичные витамины.

7 Цамакс витаминно-минеральная добавка для попугаев Минералы для восстановления здоровья

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форма выпуска: гранулы

Вес, гр: 50

Назначение: во время линьки, для иммунитета, для поддержания окраса Плюсы Восстанавливает минеральный баланс

Очищает от шлаков Минусы Не всем по вкусу

Витамины для попугаев направлены на восстановление минерального обмена. Состоят из смеси цеолита и серы, которые избавляют организм попугаев от токсинов и шлаков благодаря адсорбционному действию. Применяются в терапевтических и профилактических целях при возникновении залысин, медленном росте пера, самовыщипывании, неинфекционных проблем с желудочно-кишечным трактом. Благоприятно действуют на костную систему, в том числе на толщину скорлупы яиц. Выпускаются в форме гранул, смешиваются с кормом.

8 Doctor Animal Эликсир 7 в 1 Натуральные компоненты творят чудеса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форма выпуска: раствор

Объем, мл: 100

Назначение: во время линьки, для иммунитета, для поддержания окраса, для зоба Плюсы Натуральный эффективный состав

Оказывают комплексное благотворное воздействие Минусы Резкий специфический аромат

Витамины для попугаев состоят из простых, но действенных ингредиентов: меда, чеснока и яблочного уксуса. Этот натуральный состав оказывает общеукрепляющее, восстанавливающее и питательное действие на организм пернатого. Кладезь аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов будет актуальна в период сезонных болезней, линьки и стрессов. Витамины справляются с уязвимым состоянием организма и способствуют быстрому его восстановлению. Повышают адаптационные качества и идут на пользу нервной системе, улучшают внешнее состояние пера, предупреждают развитие воспалительных и паразитарных заболеваний. Витамины для попугаев выпускаются в форме раствора, который необходимо смешивать с водой. Обладают специфическим запахом.

9 Омега Neo+ Полезная и вкусная добавка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форма выпуска: твердая смесь

Вес, гр: 50

Назначение: в период линьки, общеукрепляющие, повышение иммунитета, поддержание окраса, укрепление костей Плюсы Оказывают общеукрепляющее действие

Нравятся попугаям

Легко дозировать Минусы Не везде продаются

Витамины для попугаев могут быт не только полезными, но и вкусными. Это доказывает представленная добавка Омега. В ней пивные дрожжи сочетаются с морскими водорослями и витаминным комплексом. Пивные дрожжи являются источником витаминов группы В, а морские водоросли богаты йодом. Биотин и омега-3 поддерживают хорошее состояние пера, а В-каротин улучшает работу репродуктивной системы. Витамины улучшают не только внешний вид попугая, но и работу внутренних органов. Витамины выпускаются в виду рассыпчатой смеси, выдаются порционно, но передозировка ими исключена.

10 Ветоспорин-Ж Счастье птицам Эффективный комплекс пробиотиков для здорового пищеварения

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форма выпуска: раствор

Объем, мл: по 10 мл (3 флакона)

Назначение: для иммунитета, для линьки Плюсы Нормализует работу ЖКТ

Действует быстро Минусы Не везде продается

Общее состояние организма в первую очередь зависит от работы желудочно-кишечного тракта. Откорректировать болезненное и ослабленное состояние своего питомца можно при использовании этого пробиотического комплекса. Он позволяет избавиться от негативных последствий, возникших при употреблении плохого корма, препятствует воспалительным заболеваниям пищеварительного тракта (пищевода, желудка, отделов кишечника) и ряду инфекционных заболеваний. Восстанавливает микрофлору и повышает защитные силы организма. Делает процесс линьки быстрым и безболезненным. Препарат выпускается во флаконах, одного флакона хватает на несколько применений. Рекомендуется использовать его курсами по 7-14 дней.

11 Белека Набор витаминов и минералов для птиц универсальный Не будет лишним для любого животного и птицы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Форма выпуска: 2 упаковки раствора

Объем, мл: 100 и 20

Назначение: для иммунитета Плюсы Широкий диапазон влияния на организм

Повышает иммунитет Минусы Неудобно дозировать

Набор витаминов является универсальным, часто применяется для поднятия иммунитета у попугаев. В наборе поставляется 2 флакона: белавит-форте объемом 20 мл и элесол объемом 100 мл. Белавит-форте – это мультивитаминный комплекс с добавками микроэлементов, аминокислот и антиоксидантов. Он нормализует обмен веществ, помогает работе всех систем организма, повышает устойчивость перед патогенной микрофлорой. Способствует хорошему настроению и улучшает все жизненные показатели. Растворяется в воде. Элесол – это сочетание минералов и витамина Д3. Он укрепляет кости и скорлупу яиц, нормализует минеральный обмен и работу сердечно-сосудистой системы. Также растворяется в воде.