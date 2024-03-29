ТОП-11 Лучшие витамины для попугаев в 2024 году

Витамины для попугаев – это добавки, которые помогают пернатому с наименьшими потерями пережить осенне-зимний период, линьку и другие периоды стресса.
Когда организм попугая уязвим, как никогда актуально начать принимать витаминно-минеральные добавки, которые сделают оперение ярче и гуще, голос – крепче и звонче, а настроение – хорошим. Все эти признаки будут свидетельствовать вам о хорошем самочувствии питомца.
Большинство витаминов для домашних птиц являются универсальными, то есть подходят всем видам попугаев, канарейкам и другим экзотическим птицам.
Витамины могут быть общеукрепляющими или действующими целенаправленно на определенные системы организма, например, на работу желудочно-кишечного тракта, который является дирижером для всего «оркестра» организма.
Актуальны витамины для попугаев в моменты планирования и получения потомства. Дефицит микроэлементов негативно сказывается на репродуктивной системе самок и свойствах яйценоскости.
Владельцам домашних животных известно, насколько линька может испортить жизнь всем обитателям дома. Если фурминаторы у кошек и расчески у собак механически способствуют безболезненному и легкому обновлению их кожно-волосяного покрова, то как облегчить жизнь домашним птицам? На помощь придут витамины, в которых оптимальным образом сочетаются полезные вещества, восполняющие дефициты и улучшающие состояние оперения.
Поэтому витамины для попугаев – это не блажь, а необходимость и осознанный выбор заботливого владельца. Они действительно улучшают качество жизни, способствуют гармоничному росту и развитию птицы. Если вы остановите свой выбор на одном из товаров из этого рейтинга, вы внесете значительный вклад в здоровье вашего питомца!
Форма выпуска: раствор
Объем, мл: 10
Назначение: для здоровья шерсти, для иммунитета, для кожи, шерсти, мультивитамины, витамины и пищевые добавки, для иммунной системы
- Видимые улучшения состояния оперения и кожного покрова
- Удобно дозировать
- Небольшой срок хранения открытого флакона
Витамины для попугаев будут особенно актуальны в период линьки и снижения иммунитета. Они комплексно воздействуют на кожу и перьевой покров, улучшая их внутреннее и внешнее состояние. Основные действующие вещества – коэнзим Q10, витамины группы В, витамины С, А, Д и Е. Они восстанавливают нервную проводимость, способствуют быстроте процессов регенерации эпителия, помогают легкой смене пера. Коэнзим Q10 является антиоксидантом, который борется с процессами старения, профилактирует сердечно-сосудистые заболевания и подстегивает работу иммунной системы. Выпускается витамин в жидкой форме, каждый флакон оснащен удобной пипеткой-дозатором. Рассчитать дозу препарата легко по инструкции. Можно добавлять витамин в корм или воду. Использовать в течение 30 дней с момента открытия флакона, хранить в холодильнике.
Форма выпуска: раствор
Объем, мл: 50
Назначение: мультивитамины
- Нормализует обмен веществ
- Удобно дозировать
- Специфический вкус
Популярные витамины для попугаев предназначены для профилактики дефицита витаминов группы В, который часто встречается у домашних животных. Широко известно о важности витаминов группы В для метаболизма, обмена веществ и работы нервной системы. Витамины от Beaphar содержат витамины В1, В2, В5, В6, В12, которые оказывают наибольшее влияние на организм пернатых. Также препарат содержит витамин Н, который необходим для здоровья кожных покровов и пера, и витамин РР, поддерживающий ресурсы организма. Восполняет дефицит микроэлементов (магния, кальция, фосфора, натрия). Препарат имеет солено-кислый вкус, смешивается с водой.
Форма выпуска: гранулы
Вес, гр: 120
Назначение: во время линьки, для иммунитета, для кожи, шерсти, для волнистых попугаев, для средних попугаев
- Комплексно улучшает состояние здоровья и внешний вид
- Нравится попугаям
- Удобно дозировать и хранить
- Быстро заканчивается
Витамины для попугаев помогают пережить им линьку и другие стрессовые периоды. Содержат 11 витаминов и 7 минералов, которые способствуют здоровью костей и клюва, поддерживают остроту зрения, повышают защитные силы организма, а также ускоряют регенерацию клеток кожи и смены оперения. Витамин Д3 восполняет дефицит, который развивается у всех домашних птиц из-за недостатка ультрафиолетового излучения. Выпускается витамин в форме гранул, в основе которых лежит смесь пшеницы, кукурузы, сои, овсянки и мелиссы свекловичной. Очень нравится попугаям за вкус и приятную структуру. Рекомендуется добавлять до 10% гранул от основного корма в рацион волнистых и средних попугаев. Товар выпускается в пластиковой банке с удобной крышкой.
Форма выпуска: раствор
Объем, мл: 50
Назначение: во время линьки, для иммунитета, для поддержания окраса, для почек, восстановление микрофлоры кишечника, заболевания ЖКТ, заболевания кожи, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания печени, заболевания щитовидной железы, мочекаменная болезнь, очищение от шлаков и токсинов, при приеме лекарственных средств
- Улучшает состояние здоровья и внешний вид
- Удобно дозировать
- Не везде продается
Употребление этих витаминов для попугаев обещает оказать поистине исцеляющее воздействие на организм пернатых. Среди заявленных производителем эффектов указаны: улучшение состояние кожи и пера, восстановление нормальной микрофлоры кишечника и здоровья пищеварения, усиление иммунных сил организма в борьбе с инфекционными и патогенными микроорганизмами, повышение настроения и снижение тревожности у питомцев. В состав витаминов входят комплекс органических веществ, кислоты (гуминовые, в том числе с фульвокислотами), витамины группы В, витамины Е, комплексы аминокислот и микроэлементов. Витамины не содержат вредных примесей и добавок, на 100% состоят из органических веществ. Форма выпуска – капли. Флакон оснащен удобной пипеткой-дозатором. Рекомендовано смешивать капли с водой. Совместимы с любыми лекарственными и профилактическими препаратами.
Форма выпуска: раствор
Объем, мл: 20
Назначение: во время линьки, для иммунитета, для обмена веществ, для поддержания окраса, мультивитамины, профилактика и лечение гиповитаминозов (отсутствие витаминов)
- Не вызывает аллергических реакций
- Профилактика гиповитаминозов
- Неудобный дозатор
Доступные витамины для попугаев имеют в составе ударную дозу витамина А, Д3 и Е. Их употребление способствует нормализации обменных процессов, повышению устойчивости организма к воздействию негативных факторов и быстрому восстановлению после линьки. Восстановление дефицитов витаминов помогает птицам легче пережить стрессовые периоды, исключает возникновение репродуктивных проблем и способствует качественному проживанию жизни. Витамин выпускается в форме раствора, который необходимо размешать в жидкости по расчету: 12 капель на 30 мл воды.
Вес, гр: 30
Назначение: для иммунитета
- Улучшают оперение
- Доступность
- Не всем подходит
Витаминно-минеральная добавка для попугаев содержит комплекс микроэлементов (железо фосфор, йод, кальций, магний и др.), который подстегивает работу иммунитета и защищает птиц перед инфекционными заболеваниями. Добавка восполняет дефицит йода, который пагубно сказывается на щитовидной железе и эндокринной системе в целом. Через некоторое время по красивому оперению вы можете судить о действенности состава. Витамины смешиваются с обычным кормом птиц, воспринимаются ими благосклонно. Предназначены для мелких попугаев, а для попугаев средних размеров есть аналогичные витамины.
Форма выпуска: гранулы
Вес, гр: 50
Назначение: во время линьки, для иммунитета, для поддержания окраса
- Восстанавливает минеральный баланс
- Очищает от шлаков
- Не всем по вкусу
Витамины для попугаев направлены на восстановление минерального обмена. Состоят из смеси цеолита и серы, которые избавляют организм попугаев от токсинов и шлаков благодаря адсорбционному действию. Применяются в терапевтических и профилактических целях при возникновении залысин, медленном росте пера, самовыщипывании, неинфекционных проблем с желудочно-кишечным трактом. Благоприятно действуют на костную систему, в том числе на толщину скорлупы яиц. Выпускаются в форме гранул, смешиваются с кормом.
Форма выпуска: раствор
Объем, мл: 100
Назначение: во время линьки, для иммунитета, для поддержания окраса, для зоба
- Натуральный эффективный состав
- Оказывают комплексное благотворное воздействие
- Резкий специфический аромат
Витамины для попугаев состоят из простых, но действенных ингредиентов: меда, чеснока и яблочного уксуса. Этот натуральный состав оказывает общеукрепляющее, восстанавливающее и питательное действие на организм пернатого. Кладезь аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов будет актуальна в период сезонных болезней, линьки и стрессов. Витамины справляются с уязвимым состоянием организма и способствуют быстрому его восстановлению. Повышают адаптационные качества и идут на пользу нервной системе, улучшают внешнее состояние пера, предупреждают развитие воспалительных и паразитарных заболеваний. Витамины для попугаев выпускаются в форме раствора, который необходимо смешивать с водой. Обладают специфическим запахом.
Форма выпуска: твердая смесь
Вес, гр: 50
Назначение: в период линьки, общеукрепляющие, повышение иммунитета, поддержание окраса, укрепление костей
- Оказывают общеукрепляющее действие
- Нравятся попугаям
- Легко дозировать
- Не везде продаются
Витамины для попугаев могут быт не только полезными, но и вкусными. Это доказывает представленная добавка Омега. В ней пивные дрожжи сочетаются с морскими водорослями и витаминным комплексом. Пивные дрожжи являются источником витаминов группы В, а морские водоросли богаты йодом. Биотин и омега-3 поддерживают хорошее состояние пера, а В-каротин улучшает работу репродуктивной системы. Витамины улучшают не только внешний вид попугая, но и работу внутренних органов. Витамины выпускаются в виду рассыпчатой смеси, выдаются порционно, но передозировка ими исключена.
Форма выпуска: раствор
Объем, мл: по 10 мл (3 флакона)
Назначение: для иммунитета, для линьки
- Нормализует работу ЖКТ
- Действует быстро
- Не везде продается
Общее состояние организма в первую очередь зависит от работы желудочно-кишечного тракта. Откорректировать болезненное и ослабленное состояние своего питомца можно при использовании этого пробиотического комплекса. Он позволяет избавиться от негативных последствий, возникших при употреблении плохого корма, препятствует воспалительным заболеваниям пищеварительного тракта (пищевода, желудка, отделов кишечника) и ряду инфекционных заболеваний. Восстанавливает микрофлору и повышает защитные силы организма. Делает процесс линьки быстрым и безболезненным. Препарат выпускается во флаконах, одного флакона хватает на несколько применений. Рекомендуется использовать его курсами по 7-14 дней.
Форма выпуска: 2 упаковки раствора
Объем, мл: 100 и 20
Назначение: для иммунитета
- Широкий диапазон влияния на организм
- Повышает иммунитет
- Неудобно дозировать
Набор витаминов является универсальным, часто применяется для поднятия иммунитета у попугаев. В наборе поставляется 2 флакона: белавит-форте объемом 20 мл и элесол объемом 100 мл. Белавит-форте – это мультивитаминный комплекс с добавками микроэлементов, аминокислот и антиоксидантов. Он нормализует обмен веществ, помогает работе всех систем организма, повышает устойчивость перед патогенной микрофлорой. Способствует хорошему настроению и улучшает все жизненные показатели. Растворяется в воде. Элесол – это сочетание минералов и витамина Д3. Он укрепляет кости и скорлупу яиц, нормализует минеральный обмен и работу сердечно-сосудистой системы. Также растворяется в воде.