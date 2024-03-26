Главная » Зоотовары ТОП-16 Лучшая кормушка для птиц в 2024 году ЗоотоварыЯндекс.Маркет ТОП-16 Лучшая кормушка для птиц в 2024 году Екатерина Вологжанина 6 Просмотров

Кормушка для птиц необходима как уличным, так и одомашненным птицам. Поэтому задуматься о покупке кормушки для птиц могут даже те люди, кто категорически против домашних животных.

Выделяют два вида кормушек: уличные кормушки и кормушки для клеток. Уличные кормушки способны облагородить внешний вид дачного участка или загородного дома и спасти от голодной смерти диких птиц. Они также широко используются в условиях города, а некоторые модели подразумевают кормление птиц в непосредственной близости от человека – на оконной раме квартиры.

Кормление уличных птиц может стать важной обучающей и воспитательной задачей для детей. Известно, что большинство мелких птиц (снегири, синицы, воробьи) без должного питания не выдерживают экстремально низкие температуры и погибают. Поручая детям кормление птиц, вы развиваете в них ответственность и сострадание к животным.

Для одомашненных птиц также важны правильно подобранные кормушки для клеток. Птицам необходимо иметь свободный и удобный доступ к корму, чтобы питание приносило только пользу. Поэтому кормушки для одомашненных птиц оборудуются широкими входами и жердочками, а также часто располагаются в специально отведенных местах в клетке.

В нашем рейтинге собраны лучшие кормушки для уличных и одомашненных птиц, доступные к покупке в данный момент.

Помогут птицам пережить зиму Лучшие уличные кормушки

1 Ornito КП01-К Накормит целую стаю голодных птиц

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры, ДхШхВ, см: 27х27х24

Особенности: подвесная, закрытый резервуар для корма Плюсы Основательная конструкция

Технология подачи корма Минусы Плохо защищает корм в блюдце от осадков

Нет веревки в комплекте

Уличная кормушка для птиц обладает уникальной конструкцией, которая выдает корм порционно и долго сохраняет его свежесть. Это возможно благодаря закрытому резервуару, в который засыпается корм, и законам физики. Корм небольшими порциями засыпается в плоское блюдце, на котором птички удобно располагаются и трапезничают. Небольшая крыша защитит корм от основных осадков. За небольшое кольцо кормушку можно крепить к деревьям или кустарникам. Веревки для крепления в комплекте нет. Выпускается товар в нескольких вариантах расцветки.

2 Trixie Кормушка для птиц Кормушка с закрытым корпусом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры, ДхШхВ, см: 25х12х12

Особенности: подвесная, съемная крыша Плюсы Корм защищен от влаги и сырости

Удобные жердочки

Длинная ручка Минусы Немного болтается по ветру

Кормушка для птиц подвешивается на любой выступ при помощи длинной ручки. Вмещает в себя 800 мл корма, который надежно защищен от осадков. В корпусе кормушки есть три отверстия с жердочками, поэтому она одновременно может кормить нескольких пернатых. Корпус закрытый, не привлекает много внимания. При отсутствии корма конструкция может болтаться на ветру. Товар выпускается в двух вариантах расцветки.

3 Снегирь 3 Кормушка для города и дачи

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры, ДхВ, см: 27х34

Особенности: крепеж в комплекте Плюсы Вместительная и основательная

Надежный крепеж

Не боится ветра Минусы Почти не защищает от осадков

Двухъярусная кормушка для птиц накормит всех желающих. На нижнем этаже вмещается больше корма, чем на верхнем. Предусмотрены жердочки, на которых можно разместить игрушечных снегирей (идут в комплекте) или оставить их для настоящих птиц. Сквозная циркуляция воздуха поддерживает хорошую аэродинамику, из-за которой кормушка остается устойчивой и не издает лишних звуков на ветру. Небольшая крыша обеспечит минимальную защиту от осадков. Крепить кормушку можно разными способами: насаживая на трубу (нет в комплекте) или на специальный кронштейн к окну (крепеж в комплекте).

4 Bentfores Кормушка для птиц на окно Дети будут в восторге

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры, ДхШхВ, см: 7х15х15

Особенности: на присосках Плюсы Позволяет наблюдать за кормлением

Легка в эксплуатации Минусы Рекомендуется крепить не в сильные морозы

Оконная кормушка для птиц позволит вашей семье вдоволь насладиться перипетиями жизни пернатых. Она изготовлена из прозрачного пластика, подвешивается на окно при помощи трех присосок. Засыпать корм необходимо в специальный отсек, в выборе корма вы не будете ограничены – подойдет любой. Проветривать корм от влаги и сырости не получится, так как дно не оснащено вентиляционными отверстиями, но небольшая крыша защитит от осадков.

5 Bentfores Желудь Для эстетов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры, ДхШхВ, см: 13х3х23

Особенности: подвесная Плюсы Красиво выглядит

Большой объем Минусы Ржавеет

Подойдет не любой корм

Кормушка для птиц предназначена для улицы. Корм закладывается в металлический резервуар, имеющий ячейки размером 7х7 мм и закрывающийся фигурной крышкой. Внутрь кормушки можно разместить не сыпучий корм, мелкие зерна удержаться в ней не смогут. Кормушка подвешивается с помощью небольшого кольца, которое не позволит ей болтаться по ветру. Выглядит интересно, но часто попадаются некачественные экземпляры с кривой формой. Со временем под воздействием осадков корпус может проржаветь.

6 Сила Суздаля Для наблюдений за фауной

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры, ДхШхВ, см: 20х13х19

Особенности: на присосках Плюсы Открывает полный обзор на птиц

Легкий монтаж Минусы Не рекомендуется крепить в сильный мороз

Кормушка для уличных птиц изготовлена из прозрачного оргстекла, которое позволяет следить за происходящим в ней. Оргстекло имеет толщину 3 мм, которая является оптимальной для изделия. Корм засыпается в специальный отсек, нет требований к виду корма. Дно оснащено небольшими отверстиями для вентиляции. Небольшая крыша защитит от осадков. Крепится конструкция на окно при помощи трех присосок, которые выдерживают до 1 кг веса. Большинство пользователей отмечают стиль конструкции и удобство монтажа, однако, есть нарекания по надежности присосок в условиях экстремально низких температур.

7 Зоомир Кормушка Забота об уличных птицах

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры, ДхШхВ, см: 16х11х10.5

Особенности: с кормом Плюсы Готовый комплект для кормления

Цена Минусы Короткий период эксплуатации

Болтается на ветру

Уличная кормушка для птиц изготовлена из картона средней плотности, который выдерживает один сезон. Кормушка имеет форму домика, на передней стенке вырезано широкое окно, удобное для залета птиц. Небольшая крыша защитит корм и птиц от осадков. Кормушка подвешивается при помощи веревки к любому дереву или кустарнику. В комплекте поставляется 2 пакетика корма на первое время. В составе корма присутствуют зерна и орехи: просо, овес, семена подсолнечника и др.

8 Greengo Бочка Легкий проветриваемый домик

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры, ДхШхВ, см: 20х19х17

Особенности: разборная Плюсы Красиво выглядит

Удобные входы для птиц Минусы Хлипкая конструкция

Болтается на ветру

Нет веревки в комплекте

Кормушка для птиц из тонкой фанеры прослужит минимум один сезон. Она имеет форму домика с большими отверстиями для залета птиц. Крыша защитит корм и птиц от осадков. Кормушка приходит в разобранном виде, требуется сноровка для ее сборки. Для крепления кормушки вам еще потребуется веревка (в комплекте ее нет). Пользователи отмечают хлипкость и ненадежность конструкции, которая еще и болтается от любого дуновения ветра.

9 Trixie Оконная кормушка для птиц 55610 Осчастливит мелких уличных птиц

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры, ДхШхВ, см: 15х6х15

Особенности: на присосках Плюсы Хорошее решение для мелких птиц

Легкий монтаж Минусы В морозы может открепиться от оконной рамы

Аккуратная кормушка для птиц накормит небольших воробьев, снегирей и синиц. В нее вмещается 225 мл корма любого вида. Корм ссыпается в отсек, который защищен небольшой крышей от осадков. Прозрачный пластик позволяет следить за кормлением птиц в режиме реального времени, что очень нравится детям и котам. Кормушка крепится к окну при помощи присосок, которые не выдерживают экстремально низких температур.

Накормят попугаев, канареек и экзотических птиц Лучшие кормушки для клеток

10 Ferplast BRAVA 2 Современная технологичная кормушка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры, ДхШхВ, см: 11х8.5х13

Особенности: вращающаяся Плюсы Легко наполнять и чистить

Препятствует вылету птицы из клетки Минусы Цена

Кормушка для птиц рассчитана для клеток фирмы Ferplast, подойдет канарейкам, волнистым попугаям и другим мелким птицам. Является поворотной, что позволяет с легкостью насыпать корм без разбора клетки или открытия дверок. Поворотная часть конструкции при необходимости легко снимается. При помощи держателей кормушка фиксируется на клетке, а специальный ключ не позволяет птице сбежать из клетки. Изготовлена из прозрачного пластика, через который легко следить за остатком корма.

11 Ferplast CREMA1 Классное решение для мелких птиц

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры, ДхШхВ, см: 5х5х3

Особенности: с крючками Плюсы Удобные края для лап птиц

Универсальный крепеж

Длительная эксплуатация Минусы Надо вынимать для наполнения

Кормушка для птиц подойдет мелким особям (канарейкам, волнистым попугаям и другим экзотическим птицам). Имеет форму классической круглой миски, в которую удобно засыпать любой вид корма. Состоит из двух частей: миски и круглого ободка-крепления. На ободке располагаются крючки для подвешивания кормушки на горизонтальные прутья клетки. Кормушка с закругленными краями бортиков удобна для птиц и эксплуатируется долгое время.

12 Trixie Кормушка Вмещает в себя внушительное количество корма

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры, ДхШхВ, см: 7.5х7х12

Особенности: автоматическая, подвесное крепление Плюсы Корма хватает на долгое время

Подходит большинству клеток Минусы Нет крышки в резервуаре

Нельзя выбрать цвет

Кормушка для птиц работает по законам физики: корм из резервуара выдается порционно, когда в сопряженной миске его не остается. Резервуар для корма не имеет крышки, поэтому некоторые птицы злоупотребляют ее отсутствием и могут клевать корм прямо из резервуара. Часто кормушка используются в те моменты, когда хозяев долго нет дома. Универсальное подвесное крепление изделия подходит большинству клеток. Корпус кормушки прозрачный, легко следить за уровнем корма. Крепления и миски окрашены в один из цветов ассортимента.

13 Triol Кормушка для птиц подвесная на клетку с жердочкой Для маленьких клеток и небольших птиц

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры, ДхШхВ, см: 9х6х2

Особенности: на крючках, с жердочкой Плюсы Удобная жердочка

Крепкий пластик Минусы Необходимо вынимать из клетки для наполнения

Крепкая кормушка для птиц изготовлена из пластика, всегда будет актуальна для кормления пернатых друзей. Подходит для любого вида корма и воды. Предназначается для мелких птиц (волнистых попугаев, канареек, амадин и др), снабжена удобной жердочкой. Крепится к горизонтальным прутьям клетки при помощи двух пластиковых крючков. Чтобы наполнить кормушку, потребуется вынуть ее из клетки. Товар выпускается в нескольких вариантах расцветки.

14 Leonardo PC-1204ACH-100 Подойдет крупным птицам

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Объем мл: 150

Особенности: на крючках Плюсы Длительная эксплуатация

Универсальное крепление Минусы Стучит о клетку

Надо вынимать из клетки для наполнения

Универсальная кормушка для птиц изготовлена из нержавеющей стали, поэтому устойчива к деформациям и прослужит долго. Она не боится острых когтей и клюва, поэтому любые царапины и сколы исключены. Довольно глубокая, края бортиков закруглены. Подойдет для любого вида корма или воды. Вероятнее всего, она будет удобна для попугаев среднего и крупного размеров. Крепится к горизонтальным прутьям клетки при помощи металлических крючков, которые внизу миски соединяются и дополнительно фиксируют контакт кормушки с клеткой. При активных действиях птиц кормушка будет стучать о клетку.

15 Imac SIMPLY Кормушка для клеток одноименной фирмы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры, ДхШхВ, см: 6.7х6.7х7.7 Плюсы Легкий монтаж

Виден остаток корма Минусы Хрупкая

Кормушка для небольших домашних птиц вставляется в специальные отверстия клетки Imac Cova. Расположение кормушки – наружное. Вмещает в себя небольшую порцию корма. Входное отверстие удобно для волнистых попугаев, канареек и других небольших птиц. Для птиц побольше такая кормушка будет маленькой. Кормушка изготовлена из тонкого прозрачного пластика, поэтому следить за уровнем корма не составит труда.

16 TRIXIE Набор Кормушка для птиц пластиковая Это база

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры, ДхШхВ, см: 16.5х11х4.5

Особенности: на крючках Плюсы Простая конструкция

Универсальное крепление Минусы Нельзя выбрать цвет

Неудобно наполнять

Кормушка для птиц имеет максимально простую конструкцию, которая предусматривает постоянный доступ пернатых к корму. Каждая кормушка вмещает до 75 мл корма, в наборе продается сразу по 2 штуки. Изделие вытянуто в длину, но сама по себе довольно низкое. Кормушка подвешивается к горизонтальным прутьям клетки при помощи длинных металлических крючков. Подходит для любого вида корма и воды. Не исключается заветривание корма при длительном хранении. Края кормушки немного загнуты, сидеть на них мелким птицам будет вполне удобно. Товар приходит в одном из цветов ассортимента.