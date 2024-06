Тизеры CMF Phone 1 намекают на съёмную заднюю панель

Ожидается, что скоро состоится премьера смартфона CMF Phone 1 от бренда CMF by Nothing, который будет оснащён уникальной системой Nothing Lock. Последние предварительные показы устройства дают нам возможность увидеть эту функцию в действии. На задней части Phone 1 расположен винт, который можно увидеть на предыдущих тизерах, и он оказался съёмным. Nothing предоставит специальный инструмент для извлечения SIM-карты, который также может быть использован в качестве отвёртки.

В новом видеорекламном ролике утверждается, что CMF Phone 1 будет предлагать возможность замены задней панели, что расширит опции для персонализации устройства. Один из участников сообщества Nothing в ролике предложил идею о создании индивидуальных задних панелей для Phone 1 с помощью 3D-печати.

В дополнение к этому, компания CMF by Nothing анонсировала первый тизер своих умных часов CMF Watch Pro 2, которые будут представлены 8 июля одновременно с CMF Phone 1 и наушниками Buds Pro 2. Новые Watch Pro 2 отличаются от своего предшественника CMF Watch Pro круглым дизайном и наличием бокового элемента в виде заводной головки, которая будет использоваться для управления функциями устройства.

Источник — gsmarena.com