TikTok запретит бьюти-фильтры для несовершеннолетних

TikTok ввел новые правила. Всё больше родителей беспокоятся о влиянии соцсетей на подростков, особенно о негативном воздействии раннего контакта с разными медиа. Власти принимают жёсткие меры, даже запрещая некоторые платформы, например, TikTok, в своих странах. Компании тоже понимают важность защиты детей и вводят ограничения. TikTok, в частности, запретил бьюти-фильтры для пользователей младше 18 лет. Что же их на это побудило?

Это решение — ответ на новые законы Великобритании и ЕС. Они обязывают компании защищать детей от вредного контента. Закон о безопасности в интернете (октябрь 2024 г.) и Закон ЕС о цифровых услугах (2022 г.) направлены на снижение негативного влияния определённого контента и функций на благополучие пользователей. TikTok надеется уменьшить влияние нереалистичных стандартов красоты на психическое здоровье и самооценку подростков.

Что говорят исследования

Исследования показывают, что пользователи соцсетей часто сравнивают себя с отредактированными фотографиями других. Это негативно сказывается на их самооценке. The Guardian опубликовал статью с исследованием эксперта по имиджу тела, доктора Жасмин Фардули. Она отметила, что «пропаганда недостижимого идеала красоты очень вредна». Подчеркивается, что «никто не выглядит так, как на этих фотографиях».

В своей статье The Guardian также описал действия TikTok: пользователям от 13 до 17 лет запретят использовать фильтры, которые искусственно увеличивают глаза, губы или изменяют тон кожи. Это касается фильтров типа «Смелый гламур», которые сильно меняют внешность.

TikTok также борется с использованием приложения детьми младше 13 лет. К концу года компания тестирует системы с машинным обучением для выявления пользователей, которые указывают ложный возраст. Хлоя Сеттер, руководитель по политике безопасности детей, объяснила: «Это поможет нам быстрее обнаруживать и удалять такие аккаунты». Сейчас платформа удаляет 6 миллионов аккаунтов в месяц за несоответствие минимальному возрасту.

Таким образом, независимо от того, мотивирован ли TikTok законодательством или желанием защитить детей, его действия положительно встретят родители и все, кто страдал от нереалистичных стандартов красоты.

Источник — wccftech