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The Sims 1 и 2 возвращаются на ПК: юбилейный сборник к 25-летию франшизы

0 Игры для ПК, консолей и смартфонов
Владислав Ильин Владислав Ильин
31.01.2025

Компании EA и Maxis преподнесли фанатам сюрприз к 25-летию The Sims. С 31 января 2025 года первые две части серии — The Sims 1 и The Sims 2 — снова доступны на ПК. Их можно купить отдельно или в составе The Sims 25th Birthday Bundle за $40.

Что входит в Legacy Collection?

  • The Sims: Legacy Collection включает все дополнения и бонусный Throwback Fit Kit.
  • The Sims 2: Legacy Collection содержит почти все Stuff-пакеты, кроме IKEA Home Stuff (2008), но добавляет Grunge Revival Kit.

Последний раз The Sims 1 продавался только на дисках, а The Sims 2 исчез из цифровых магазинов в 2014 году. Теперь обе игры оптимизированы для современных ПК и доступны в Steam, Epic Games Store и EA App.

Ностальгия и современность в одном пакете

По словам журналистки Ребекки Валентайн, оригинальные игры сохраняют шарм, несмотря на возраст. The Sims 1 получила 9.5/10 в нашем обзоре, а The Sims 2 — 8.5/10. Их простота, юмор и сложность до сих пор привлекают игроков.

Сборники подойдут как новичкам, так и фанатам, которые хотят вернуться к истокам. Покупка через официальные магазины гарантирует безопасность и совместимость с Windows 10/11.

Заключение

Возвращение классики — важный шаг для сохранения игровой истории. Теперь все четыре части The Sims доступны легально, что укрепляет доверие к EA и Maxis.

Источник — ign.com

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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