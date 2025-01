The Sims 1 и 2 возвращаются на ПК: юбилейный сборник к 25-летию франшизы

Компании EA и Maxis преподнесли фанатам сюрприз к 25-летию The Sims. С 31 января 2025 года первые две части серии — The Sims 1 и The Sims 2 — снова доступны на ПК. Их можно купить отдельно или в составе The Sims 25th Birthday Bundle за $40.

Что входит в Legacy Collection?

The Sims: Legacy Collection включает все дополнения и бонусный Throwback Fit Kit.

The Sims 2: Legacy Collection содержит почти все Stuff-пакеты, кроме IKEA Home Stuff (2008), но добавляет Grunge Revival Kit.

Последний раз The Sims 1 продавался только на дисках, а The Sims 2 исчез из цифровых магазинов в 2014 году. Теперь обе игры оптимизированы для современных ПК и доступны в Steam, Epic Games Store и EA App.

Ностальгия и современность в одном пакете

По словам журналистки Ребекки Валентайн, оригинальные игры сохраняют шарм, несмотря на возраст. The Sims 1 получила 9.5/10 в нашем обзоре, а The Sims 2 — 8.5/10. Их простота, юмор и сложность до сих пор привлекают игроков.

Сборники подойдут как новичкам, так и фанатам, которые хотят вернуться к истокам. Покупка через официальные магазины гарантирует безопасность и совместимость с Windows 10/11.

Заключение

Возвращение классики — важный шаг для сохранения игровой истории. Теперь все четыре части The Sims доступны легально, что укрепляет доверие к EA и Maxis.

Источник — ign.com