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Terraria готовится к шестому «последнему» обновлению

1 0 Игры для ПК, консолей и смартфонов
Владислав Ильин Владислав Ильин
31.01.2025

Разработчики Re-Logic снова расширяют игру — фанатов ждут неожиданные новинки.
Несмотря на обещания завершить поддержку, команда Terraria анонсировала масштабное обновление 1.4.5. В блоге студии появились детали: феи-трансформации, драгоценные конфеты и планы на 2025 год.

«Идеационная сессия»: Почему Re-Logic не может остановиться?

Создатели Terraria признаются: они дорабатывают 1.4.5 дольше планов из-за постоянных идей. «Мы проведем мозговой штурм, чтобы ничего не упустить», — пишут разработчики. Это уже шестой «финальный» апдейт за историю игры.

Новые фичи: Летайте как фея и ешьте изумруды

Среди анонсированных элементов:

  • Превращение в фею — мини-форма для свободного полета.
  • Съедобные камни — конфеты из рубинов и сапфиров для восстановления здоровья.
  • Балансировка — улучшение механик и исправление багов.

Когда ждать обновление и что будет дальше?

Первоначально 1.4.5 планировали выпустить в 2024 году, но релиз перенесли на 2025. Разработчики надеются уложиться в сроки. После этого команда займется кросс-плеем — возможно, это станет поводом для «седьмого финального обновления».

Почему Terraria живет 13 лет? Секрет успеха Re-Logic

Создатели игры следуют принципу: «Игра не умрет, пока есть идеи». Они:

  • Постоянно добавляют контент бесплатно.
  • Учитывают фидбек сообщества.
  • Не боятся менять планы ради качества.

Заключение
Terraria продолжает удивлять даже спустя годы. С 1.4.5 игроков ждут необычные механики, а в будущем — кросс-платформенная игра. Как шутят фанаты: «Ждем десятый «последний» апдейт — Re-Logic точно не остановится!».

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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