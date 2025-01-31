Terraria готовится к шестому «последнему» обновлению

Разработчики Re-Logic снова расширяют игру — фанатов ждут неожиданные новинки.
Несмотря на обещания завершить поддержку, команда Terraria анонсировала масштабное обновление 1.4.5. В блоге студии появились детали: феи-трансформации, драгоценные конфеты и планы на 2025 год.
«Идеационная сессия»: Почему Re-Logic не может остановиться?
Создатели Terraria признаются: они дорабатывают 1.4.5 дольше планов из-за постоянных идей. «Мы проведем мозговой штурм, чтобы ничего не упустить», — пишут разработчики. Это уже шестой «финальный» апдейт за историю игры.
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Среди анонсированных элементов:
- Превращение в фею — мини-форма для свободного полета.
- Съедобные камни — конфеты из рубинов и сапфиров для восстановления здоровья.
- Балансировка — улучшение механик и исправление багов.
Когда ждать обновление и что будет дальше?
Первоначально 1.4.5 планировали выпустить в 2024 году, но релиз перенесли на 2025. Разработчики надеются уложиться в сроки. После этого команда займется кросс-плеем — возможно, это станет поводом для «седьмого финального обновления».
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Создатели игры следуют принципу: «Игра не умрет, пока есть идеи». Они:
- Постоянно добавляют контент бесплатно.
- Учитывают фидбек сообщества.
- Не боятся менять планы ради качества.
Заключение
Terraria продолжает удивлять даже спустя годы. С 1.4.5 игроков ждут необычные механики, а в будущем — кросс-платформенная игра. Как шутят фанаты: «Ждем десятый «последний» апдейт — Re-Logic точно не остановится!».