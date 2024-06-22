Телефон OPPO A похож по дизайну камеры на iPhone 12

Информация от инсайдеров, поступившая на сайт 91mobiles, указывает на то, что компания OPPO разрабатывает новый смартфон, который может быть частью серии OPPO A. Эксклюзивные изображения и подробности о предстоящем продукте были получены благодаря источникам внутри индустрии. Также отмечается, что устройство прошло сертификацию на ряде платформ, включая BIS и Camera FV-5.

Из предоставленных снимков видно, что задняя камера смартфона имеет дизайн, схожий с оформлением камеры iPhone 12: двойная вертикальная камера и фонарик находятся в одном блоке. На нижней части корпуса располагаются 3,5-мм аудиовход, микрофон, USB-C порт и динамик.

С правой стороны корпуса находятся кнопка включения и регулятор громкости. Было также отмечено, что новый смартфон OPPO A оснащён боковым датчиком отпечатков пальцев, что может свидетельствовать о том, что устройство будет использовать ЖК-дисплей вместо AMOLED-экрана, что характерно для бюджетных моделей.

Корпус устройства выполнен с плоскими боковинами и скошенными краями. Сообщается также, что дисплей смартфона будет иметь Full HD разрешение и частоту обновления 120 Гц с вырезом для фронтальной камеры в центральной части верхнего края экрана.

Источник — 91mobiles.com