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Стэнфорд составил рейтинг лучших моделей искусственного интеллекта

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.06.2024
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11 июня Центр исследований фундаментальных моделей (CRFM) Стэнфордского университета опубликовал исследование под названием «Массивный анализ многозадачных языковых моделей» (Massive Multitask Language Analysis). В этот список вошли десять лучших моделей по комплексному рейтингу, две из которых принадлежат китайским производителям: Qwen2 Instruct от компании Alibaba (72B) и Yi Large от Zero One Wish (превью).

Исследование Massive Multitask Language Analysis на платформе HELM основано на методе тестирования, предложенном Дэном Хендриксом и другими учёными, для оценки точности языковых моделей в условиях многозадачного обучения. Тест включает 57 задач по различным областям, включая базовую математику, историю США, информатику, юриспруденцию и другие дисциплины. Для успешного прохождения теста модель должна обладать широким кругозором и умением решать разнообразные задачи.

Рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Claude 3 Opus (Anthropic, США, инвестиции Amazon)
  2. GPT-4o (OpenAI, США)
  3. Gemini 1.5 Pro (Google, США)
  4. GPT-4 (0613 OpenAI, США)
  5. Qwen2 Instruct (72B, Alibaba, Китай)
  6. GPT-4 Turbo (OpenAI, США)
  7. Gemini 1.5 Pro (0409 Google, США)
  8. GPT-4 Turbo (1106 OpenAI, США)
  9. Llama 3 (Meta*, США)
  10. Yi Large (Zero One Wish, Китай)

Модель Qwen2 от Alibaba представляет собой открытую модель большого языка, выпущенную 6 июня текущего года. Она включает пять моделей предварительной подготовки и настройки инструкций различных масштабов, включая Qwen2-0.5B, Qwen2-1.5B, Qwen2-7B, Qwen2-57B-A14B и Qwen2-72B, поддерживающие 27 языков. Модели Qwen2-7B-Instruct и Qwen2-72B-Instruct, помимо английского и китайского, поддерживают данные обучения на нескольких языках с контекстами длиной до 128 000 токенов.

Модель Yi Large от Zero One Thing является закрытой. Она базируется на предварительно обученных языковых моделях 6B и 34B, которые затем расширены до моделей чата, моделей с длинным контекстом 200 тыс., моделей глубокого обновления и визуальных языковых моделей. По словам официального представителя, Yi Large превосходит ведущие модели, такие как GPT-4 и Claude 3 Opus, по ключевым показателям.

Источник — ithome.com

*Компания Meta признана экстремистской на территории Российской Федерации

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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