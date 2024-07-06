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Стало известно, как PlayStation 4 спасла AMD

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.07.2024
284 Просмотра 0
Стало известно, как PlayStation 4 спасла AMD

Сотрудники компании AMD недавно поделились информацией о сложном периоде в истории бренда, когда он находился на грани банкротства. В частности, это касается времени с середины 2000-х до середины 2010-х годов. Однако благодаря успешному сотрудничеству с Sony и выпуску PlayStation 4, AMD удалось не только стабилизировать своё положение, но и укрепиться на рынке.

В период после финансового кризиса 2008 года, который затронул все сектора экономики, AMD испытывала серьёзные финансовые трудности. Конкуренты, в частности Intel, быстрее справились с последствиями спада, благодаря успешным разработкам, таким как процессоры Merom, Conroe, Woodcrest и Nehalem. AMD же, помимо кризиса, столкнулась с дополнительными проблемами, такими как непродуманное приобретение компании ATI и недобросовестные действия Intel, которые заключались в выплатах производителям готовых ПК за отказ от использования чипов AMD.

Для поддержания своего положения на рынке AMD была вынуждена продавать свои технологии и отделять подразделения. Например, технология Imageon была продана и превратилась в графическое ядро Adreno в процессорах Qualcomm Snapdragon. Кроме того, AMD выделила свои производственные мощности в отдельную компанию Global Foundries. В этот непростой период сотрудники компании столкнулись с временным уменьшением зарплат.

Однако ситуация начала улучшаться с выпуском архитектуры Bobcat, предназначенной для нетбуков и других устройств с низким энергопотреблением. Несмотря на трудности при запуске, Bobcat оказался успешным и превзошёл ожидания. Следующим значительным шагом стало решение Sony и Microsoft использовать чипы AMD Jaguar для своих игровых консолей PlayStation 4 и Xbox One. Продажи PS4 достигли около 117 миллионов устройств, что сделало Jaguar одним из самых популярных чипов AMD. Этот успех помог компании выжить до момента, когда новая архитектура Zen вновь сделала AMD конкурентоспособной по отношению к Intel.

Сегодня архитектуры Zen и RDNA от AMD являются одними из лидирующих в индустрии, они лежат в основе новейших консолей PlayStation 5 и Xbox Series. В ближайшем будущем компания планирует представить новые разработки — RDNA 4, Zen 5 и RDNA 5.

Источник — techspot.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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