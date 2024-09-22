Стали известны цены нового Samsung Galaxy S24 FE

Ожидается, что новый смартфон от Samsung из серии Fan Edition, Galaxy S24 FE, будет официально представлен на рынке уже на следующей неделе. В сети появилось множество слухов и информационных утечек, касающихся этого устройства, но до недавнего времени оставался неизвестным один важный аспект — стоимость.

Согласно последним данным, подтверждённым источником с безупречной репутацией OnLeaks, мы теперь располагаем информацией о ценах на Galaxy S24 FE на территории США. Предлагаемые варианты смартфона включают базовую модель с 128 ГБ встроенной памяти, цена которой начинается от 649 долларов, а модель с увеличенной до 256 ГБ памятью предлагается по цене в 709 долларов. Это на 50 долларов выше, чем стартовая цена прошлогодней модели Galaxy S23 FE, которая была выпущена по цене 599 долларов.

Технические характеристики Samsung Galaxy S24 FE выглядят весьма привлекательно. Согласно утечкам, новинка будет оснащена впечатляющим 6,7-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2x с Full HD разрешением и частотой обновления в 120 Гц. Производительность обеспечивает 4-нанометровый процессор Exynos 2400e — модификация ускоренного Exynos 2400, а также 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 256 ГБ.

В плане фотовозможностей, Galaxy S24 FE предположительно сохранит ту же тройную камеру, что и предыдущая модель, включая 50-мегапиксельный основной сенсор, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 8-мегапиксельную телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Для любителей селфи предусмотрена 10-мегапиксельная фронтальная камера.

Дополнительные функции Galaxy S24 FE включают в себя сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран, стереодинамики, поддержка обновлений Android на срок до семи лет, набор функций Galaxy AI, защита от пыли и воды по стандарту IP68, а также аккумулятор на 4600 мАч с возможностью проводной зарядки мощностью до 25 Вт, беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт и функцией обратной беспроводной зарядки на 4,5 Вт.