Спрос на новые iPhone 16 Pro и Pro Max оказался ниже ожиданий

Известный аналитик Apple, Минг-Чи Куо, поделился наблюдениями о том, что интерес к новым моделям iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max не достиг предполагаемого уровня. Данные, полученные Куо, основываются на исследовании цепочек поставок и анализе информации о времени доставки с официального сайта Apple.

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По словам Куо, за первые выходные после открытия предварительных заказов, в США и других странах было продано около 37 миллионов единиц iPhone 16, что на 13% меньше, чем стартовые продажи iPhone 15 годом ранее. Особенно заметно снижение спроса на профессиональные версии: iPhone 16 Pro продажи упали на 27%, а 16 Pro Max – на 16%, в сравнении с предыдущей серией.

В то же время, базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus показали более высокий спрос, чем их предшественники. Однако это не смогло компенсировать недостаточный интерес к Pro-версиям.

Причины снижения интереса к iPhone 16 Pro

Куо указывает на отсутствие функций Apple Intelligence в момент запуска как одну из причин снижения интереса. Эти функции станут доступны лишь с обновлением до iOS 18.1 в октябре. Кроме того, аналитик отмечает усиление конкуренции на рынке Китая, что также могло повлиять на продажи iPhone.

Эти данные важны как для потребителей, так и для инвесторов, поскольку они могут сигнализировать о потенциальных изменениях в спросе на продукцию Apple и её позициях на глобальном рынке.

Источник — macrumors.com