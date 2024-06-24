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Sony работает над обратной совместимостью игр PS3 для PS5

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.06.2024
193 Просмотра 0
Sony работает над обратной совместимостью игр PS3 на PS5

Недавно появилась информация, что компания Sony работает над внедрение функционала позволяющего запускать игры PS3 на консоли PS5. Кроме того, ведётся работа над адаптацией отдельных проектов PS3 для их использования в рамках обратной совместимости.

Согласно доступной информации, Sony рассматривает возможность курировать переиздание избранных игр PS3 для их возрождения на платформе PS5. Это действие схоже с тем, как Microsoft обеспечила поддержку игр прошлых поколений на Xbox One и Xbox Series X|S. Тем не менее, сейчас нет точных данных о том, будут ли игры для PS3 улучшены в плане кадровой частоты или других технических параметров на PS5.

Sony иногда переносит классические игры PlayStation в каталог PS Plus Premium Classics, но возможности обратной совместимости PS5 не раскрывают свой потенциал полностью. Большинство игр для PS1, PS2, PS3, PSP и PS Vita до сих пор не поддерживаются на последней платформе PlayStation.

Отсутствие полноценной обратной совместимости на PS5 вызвало недовольство среди геймеров, особенно из-за того, что игры предыдущих поколений PlayStation, за исключением эры PS4, не могут быть запущены на новейшей консоли.

На данный момент множество знаковых игр остаются эксклюзивами для PlayStation 3, включая такие тайтлы, как «InFAMOUS», «Metal Gear Solid 4» и «Killzone 2».

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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