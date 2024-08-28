Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Следующий складной Samsung может сменить название
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Следующий складной Samsung может сменить название

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.08.2024
2 Просмотра 0
Следующий складной Samsung может изменить название

В июле текущего года компания Samsung представила свою новинку — Galaxy Z Fold 6. До этого события уже ходили слухи о том, что производитель собирается выпустить еще одну модель складного смартфона в рамках этой серии. Сначала предполагалось, что новый аппарат получит название «Galaxy Z Fold 6 Slim».

Однако, согласно последней информации от инсайдера Эвана Бласса, опубликованной на Tom’s Guide, устройство может появиться на рынке под названием «Galaxy Z Fold Special Edition» или «Galaxy Z Fold SE». Эта новость добавляет интриги в серию утечек о грядущем продукте Samsung, который обещает отличаться от всех предыдущих моделей.

Независимо от названия, существует ожидание, что смартфон будет оснащен титановой задней панелью, аналогичной той, что используется в Galaxy S24 Ultra. Если эта информация подтвердится, то это станет первым складным устройством Samsung с задней панелью из титана, ведь ранее в таких моделях использовались нержавеющая сталь или пластик, укрепленный углеродным волокном. Переход на титан может означать, что специальное издание не будет поддерживать стилус S-Pen, в отличие от Galaxy Z Fold 6.

Также появилась информация о том, что новый складной телефон сохранит соотношение сторон текущего флагмана Samsung. Это может указывать на более широкий экран по сравнению с обычным Galaxy Z Fold 6. В отчетах упоминается, что Galaxy Z Fold 6 Slim/Special Edition может быть оборудован 6,5-дюймовым внешним дисплеем с соотношением сторон 19,5:9 и 8,7-дюймовым внутренним дисплеем вместо стандартного 7,6-дюймового экрана Galaxy Z Fold 6.

Многие задаются вопросом о причинах, по которым Samsung планирует выпускать этот складной смартфон, особенно к концу года, учитывая, что ранее компания представляла только одну модель Galaxy Z Fold ежегодно. Еще более необычным является предположение, что новинка может быть выпущена исключительно на рынках Китая и Южной Кореи, а международный релиз кажется менее вероятным.

Источник — digitaltrends.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.