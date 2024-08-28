Следующий складной Samsung может сменить название

В июле текущего года компания Samsung представила свою новинку — Galaxy Z Fold 6. До этого события уже ходили слухи о том, что производитель собирается выпустить еще одну модель складного смартфона в рамках этой серии. Сначала предполагалось, что новый аппарат получит название «Galaxy Z Fold 6 Slim».

Однако, согласно последней информации от инсайдера Эвана Бласса, опубликованной на Tom’s Guide, устройство может появиться на рынке под названием «Galaxy Z Fold Special Edition» или «Galaxy Z Fold SE». Эта новость добавляет интриги в серию утечек о грядущем продукте Samsung, который обещает отличаться от всех предыдущих моделей.

Независимо от названия, существует ожидание, что смартфон будет оснащен титановой задней панелью, аналогичной той, что используется в Galaxy S24 Ultra. Если эта информация подтвердится, то это станет первым складным устройством Samsung с задней панелью из титана, ведь ранее в таких моделях использовались нержавеющая сталь или пластик, укрепленный углеродным волокном. Переход на титан может означать, что специальное издание не будет поддерживать стилус S-Pen, в отличие от Galaxy Z Fold 6.

Также появилась информация о том, что новый складной телефон сохранит соотношение сторон текущего флагмана Samsung. Это может указывать на более широкий экран по сравнению с обычным Galaxy Z Fold 6. В отчетах упоминается, что Galaxy Z Fold 6 Slim/Special Edition может быть оборудован 6,5-дюймовым внешним дисплеем с соотношением сторон 19,5:9 и 8,7-дюймовым внутренним дисплеем вместо стандартного 7,6-дюймового экрана Galaxy Z Fold 6.

Многие задаются вопросом о причинах, по которым Samsung планирует выпускать этот складной смартфон, особенно к концу года, учитывая, что ранее компания представляла только одну модель Galaxy Z Fold ежегодно. Еще более необычным является предположение, что новинка может быть выпущена исключительно на рынках Китая и Южной Кореи, а международный релиз кажется менее вероятным.

Источник — digitaltrends.com