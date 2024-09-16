Лого сайта
Главная » Умные часы и браслеты » Система обнаружения апноэ во сне Apple Watch получила одобрение FDA
Умные часы и браслетыЭлектроника и техника

Система обнаружения апноэ во сне Apple Watch получила одобрение FDA

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.09.2024
4 Просмотра 0
Система обнаружения апноэ во сне Apple Watch получила одобрение FDA

Apple внедрила в свои часы функцию для обнаружения апноэ во сне, которая недавно получила одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Обладатели часов Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 уже сейчас могут воспользоваться этой функцией.

Апноэ во сне — это синдром, при котором дыхание человека неожиданно прерывается во время сна. Нововведение в watchOS 11 позволит часам Apple Watch с помощью акселерометра фиксировать тонкие движения запястья, которые могут указывать на проблемы с дыханием. После анализа таких данных, Apple предупредит пользователей о потенциальном наличии умеренного или серьёзного апноэ.

В приложении «Здоровье» можно будет отслеживать новый показатель «нарушения дыхания» и экспортировать данные для последующего обсуждения с медицинским специалистом. Apple заявляет, что разработка алгоритма уведомления о синдроме апноэ во сне основана на применении сложных методов машинного обучения и анализе обширной базы клинических исследований.

Ранее в этом году аналогичная функция от Samsung для Galaxy Watch также была одобрена FDA. Apple планирует расширить доступность функции обнаружения апноэ во сне в будущих моделях, а также сделать её доступной более чем в 150 странах мира.

Эта функция станет важным инструментом для пользователей, которые хотят следить за своим здоровьем и качеством сна, а также для медицинских специалистов, которым необходимы точные данные для диагностики и лечения апноэ во сне.

Источник — theverge.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.