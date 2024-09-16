Система обнаружения апноэ во сне Apple Watch получила одобрение FDA

Apple внедрила в свои часы функцию для обнаружения апноэ во сне, которая недавно получила одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Обладатели часов Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 уже сейчас могут воспользоваться этой функцией.

Апноэ во сне — это синдром, при котором дыхание человека неожиданно прерывается во время сна. Нововведение в watchOS 11 позволит часам Apple Watch с помощью акселерометра фиксировать тонкие движения запястья, которые могут указывать на проблемы с дыханием. После анализа таких данных, Apple предупредит пользователей о потенциальном наличии умеренного или серьёзного апноэ.

В приложении «Здоровье» можно будет отслеживать новый показатель «нарушения дыхания» и экспортировать данные для последующего обсуждения с медицинским специалистом. Apple заявляет, что разработка алгоритма уведомления о синдроме апноэ во сне основана на применении сложных методов машинного обучения и анализе обширной базы клинических исследований.

Ранее в этом году аналогичная функция от Samsung для Galaxy Watch также была одобрена FDA. Apple планирует расширить доступность функции обнаружения апноэ во сне в будущих моделях, а также сделать её доступной более чем в 150 странах мира.

Эта функция станет важным инструментом для пользователей, которые хотят следить за своим здоровьем и качеством сна, а также для медицинских специалистов, которым необходимы точные данные для диагностики и лечения апноэ во сне.

Источник — theverge.com