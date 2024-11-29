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Samsung запатентовала гибкую батарею для складных телефонов

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.11.2024
3 Просмотра 0
Samsung запатентовала гибкую батарею для складных телефонов

У Samsung новый патент. Похоже, компания готовится к выпуску своего первого трёхъярусного складного телефона. Многочисленные патенты и сообщения указывают на то, что компания планирует представить его в следующем году, чтобы конкурировать с Huawei Mate XT. Новейшая разработка Samsung — патент на гибкую одноэлементную батарею, идеально подходящую для таких устройств. В чем же ее преимущество?

Одна из главных сложностей при создании складных телефонов — это емкость батареи. Существующие батареи имеют жёсткую конструкцию, и производителям приходится тщательно подбирать способы их интеграции в устройство. Чем больше емкость, тем больше размер батареи, что увеличивает толщину и без того толстого в сложенном состоянии телефона. Но Samsung нашла решение и запатентовала его. Сейчас складные батареи бывают одно- и многоэлементными. Одноэлементные ограничивают емкость из-за толщины, а многоэлементные занимают много места внутри устройства.

Запатентованная одноэлементная батарея решает обе эти проблемы. Она позволит создавать тонкие, но длинные батареи большой емкости. Как говорится в патенте, Samsung планирует использовать гибкие материалы, которые позволят батарее сгибаться без потери целостности и емкости. Хотя главное внимание уделяется использованию батареи в трёхъярусных телефонах, эскизы к патенту показывают возможность применения технологии и в двухчастных складных моделях.

Производство батарей — это серьёзная проблема для складных смартфонов, и Samsung отстает от конкурентов в этом аспекте. Например, Galaxy Z Fold 6 имеет батарею на 4400 мАч, в то время как Vivo X Fold 3 Pro — на 5700 мАч. Honor Magic V3 (5150 мАч) и Xiaomi Mix Fold 4 (5100 мАч) тоже опережают Samsung. Патент Samsung на гибкую батарею может изменить ситуацию, улучшив автономность будущих складных смартфонов, таких как Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Но нужно помнить, что это пока только патент, и реализация идеи не гарантирована.

Источник — androidheadlines

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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