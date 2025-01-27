Самсунг удивил: бюджетный Galaxy A56 заряжается быстрее флагмана S25

Обычно бюджетные смартфоны заряжаются медленнее флагманов, но Samsung решил нарушить это правило. Согласно данным FCC (Федеральной комиссии связи США), новый Galaxy A56 получит поддержку 45-ваттной зарядки — это даже быстрее, чем у базовой модели Galaxy S25!

Что известно из документов FCC?

В отчёте, опубликованном GSMArena, приведён скриншот с характеристиками Galaxy A56. В графе «статус» указано: 10 Вольт и 4.5 Ампера, что в сумме даёт 45 Вт. Это серьёзный шаг вперёд по сравнению с прошлогодним Galaxy A55, который ограничивался 25 Вт при такой же батарее на 5000 мАч.

Почему это важно?

Бюджетные модели Samsung давно критиковали за медленную зарядку. Например, Galaxy A55 тратил на полный заряд около 85 минут. Новые 45 Вт теоретически должны сократить это время, но есть нюанс: чем больше батарея, тем дольше она заряжается. Например, флагманский S24 Ultra с 45 Вт и батареей 5000 мАч заряжается за 65 минут. Так что Galaxy A56, скорее всего, приблизится к этому результату, но не станет рекордсменом.

Сравнение с линейкой Galaxy S25

Galaxy S25 (базовая версия): 25 Вт + батарея 4000 мАч.

25 Вт + батарея 4000 мАч. S25 Plus и S25 Ultra: 45 Вт + батарея 5000 мАч (как у A56).

Получается, бюджетный A56 догоняет топовые модели по мощности зарядки. Правда, скорость всё равно будет зависеть от оптимизации системы.

Когда ждать новинки?

Galaxy S25 выйдет 7 февраля 2025, а Galaxy A56, как обычно, появится в первой половине года — ориентировочно в марте-апреле. Это отличная новость для тех, кто ищет доступный смартфон с «флагманской» фишкой.

Вывод

Samsung делает ставку на зарядку как ключевое преимущество даже в бюджетном сегменте. Galaxy A56 с 45 Вт — отличный пример того, как технологии из премиум-линеек постепенно переходят в средний класс. Если вы не готовы платить за S25 Ultra, но хотите быструю зарядку, стоит присмотреться к A56. Главное — дождаться тестов и сравнить реальное время зарядки!

P.S. Не забывайте: для быстрой зарядки нужен оригинальный адаптер. Проверьте, входит ли он в комплект (часто бюджетные модели продаются без него)